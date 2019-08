Qué depara esta temporada de los Dolphins de Brian Flores

El veterano quarterback de los Dolphins Ryan Fitzpatrick (14) habla con su entrenador Brian Flores el 30 de julio en Davie. AP Photo

Qué es lo que depara esta temporada de los Dolphins de Brian Flores

La situación del quarterback es clave en el futuro de la franquicia de Miami

El nutrido grupo de aficionados de los Dolphins esperan que esta temporada la situación cambie con la llegada de Brian Flores como entrenador principal. Y cambiará, pero tal vez necesiten un poco más de paciencia.

El equipo de football de Miami ha iniciado una verdadera reconstrucción con muy buenas elecciones en el Draft 2019 y según lo dicho por Flores se dejarán el alma en la cancha. Sin embargo, todavía le falta talento y definir una posición clave como la de quarterback.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Los delfines hicieron un sorprendente movimiento en el draft y se trajeron al jugador de segundo año Josh Rosen, aunque no tuviera una gran temporada de novato en Arizona, para que fuera su quarterback titular; pero de momento no lo será.

Por ahora se dice que Flores va a poner de entrada al veterano Ryan Fitzpatrick y que Rose tendrá que crecer y ganarse el puesto.

Si bien por un lado la competencia es buena, por otro el no tener un QB definido no trae seguridad en el juego. Hay que tener un QB estable para que pueda liderar el equipo.

Según los entendidos de ESPN son el peor equipo de la NFL en este departamento, aunque evidentemente son mejores que en la pasada era Ryan Tannehill.

Y si bien el entrenador está diciendo que quiere ganar, su subconsciente le está traicionando y de pronto la temporada se le viene encima.

El próximo 8 de agosto jugará el primero de los cuatro partidos de pretemporada, enfrentando a los Falcons en el Hard Rock Stadiem

Este equipo seguro va a competir y alguna victoria sacará, pero lo mejor es que gane lo menos posible para así poder escoger un buen quarterback en el 2020. Claro que no es bueno crear una mentalidad perdedora, pero los Dolphins deben mirar más lejos/

De hecho Flores, natural de Brooklyn, de padres hondureños y ex coach de linebackers de los Patriots, ha hecho varios movimientos con visión de futuro y espera fortalecer el equipo en el próximo draft, pero primero precisa asegurar una selección lo suficientemente alta para obtener desde Alabama a Tua Tagovailoa, el mejor QB del 2020.

Rosen bien podría explotar esta temporada y convertirse en un quarterback de futuro, pero ahora mismo no luche con las condiciones para llevar a los Dolphins a lo más alto.

La afición de Miami harta de tanto fracaso espera que aparezca en el panorama otro Dan Marino y Rose no lo es y mucho me temo que no lo será, pero si un segundo bastante decente.

Tampoco la ofensiva está para tirar cohetes y la defensa está llena de agujeros, por lo que tendría mucho mérito que estos delfines de Flores consiguieran más de cinco victorias.

En las Vegas lo colocan de último lugar en las predicciones para llegar al Super Bowl (500-1), mientras los Patriots y los Chiefs son favoritos (6-1).

Nadie juega a perder, Flores y sus muchachos se están preparando para dar la sorpresa, así que la temporada va a ser divertida y al final no habrá mal que por bien no venga.