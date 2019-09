Al despedir a tres pilares, los Dolphins revelan su plan esta temporada

Kiko Alonso (47) durante un entrenamiento con los Dolphins el 26 de julio en Miami. ctrainor@miamiherald.com

Después de reducir el roster a 53 jugadores los Miami Dolphins están listos para comenzar la temporada este domingo (1 p.m.) ante los Ravens en el Hard Rock Stadium.

Sin embargo, no se espera que sea una temporada ganadora después del anuncio de que Ryan Fritzpatrick será el quarterback titular por encima de Josh Rosen, quien lució mejor en los partidos de pretemporada.

Y sobretodo después de enviar primero a Laremy Tunsil y Kenny Stills, dos de sus mejores jugadores a los Houston Texans y luego, este domingo al linebacker cubano-colombiano Kiko Alonso a los Saints.

Alonso fue cambiado el versátil LB de New Orleans Vince Biegel, básicamente para ahorrarse su salario, después de demostrar una gran entrega en los tres años que jugó en Miami.

“Cuando escuché sobre las noticias del comercio que venía aquí [a New Orleans], no había nada más que emoción”, dijo Alonso a su llegada. “A lo largo de los años, he visto muchas películas de los Saints y obviamente tengo que ponerme al día”.

Al nuevo entrenador Ryan Flores no le ha temblado el pulso a la hora de hacer la purga y ahora nadie tiene asegurado su puesto lo que hace que todos compitan sin chistar por quedarse en el equipo.

“Estoy seguro de que todos están tentados a preguntar”, dijo el LB Jerome Baker. “Pero no quieres ir a preguntarle. Nunca sabes si eres el próximo”.

Ahora los delfines tiene uno de los equipos más jóvenes de la NFL, quienes obviamente tienen muchas ganas de triunfar a seguro saldrán a comerse la cancha, pero al mismo tiempo en este proceso de reconstrucción no se esperan muchas victorias.

Tunsil ancló una tambaleante línea ofensiva de los Dolphins como de tackle izquierdo, Stills fue un buen wide receiver que no estaba rindiendo al nivel esperado por Flores.

Eso además de arrodillarse cuando se escuchaba el himno, cuestionar la decisión del dueño del equipo Stephen Ross de organizar una recaudación de fondos para Donald Trump y criticar a Jay-Z, como nuevo agente de entretenimiento / justicia social de la NFL.

En el intercambio por Tunsil y Stills el equipo de Miami recibió varias selecciones de primera ronda del 2020 y 2021, más una opción de segunda ronda del 2021, lo cual es considerado por los expertos como un buen intercambio de futuro.

Un futuro que pasa por perder lo suficiente para quedar en los últimos puestos de la liga para intentar hacerse con los servicios del estelar QB de Alabama Tua Tagovailo en la selección número 1 del Draft 2020.

Así que el mensaje es claro. Esta será una temporada de transición, de renuncia, de sacrificio, de selección, de reconstrucción, como le quiera llamar, pero muy necesaria para consolidar el futuro de la franquicia.

Indudablemente Flores no va a jugar a perder, pero sus Dolphins carecen de las piezas necesarias para ganar ahora y salvo sorpresa deben perder la mayoría de los juegos.

Eso si, si atrapan a Tua prepárense para ver el equipo de football del futuro. Igualmente se espera una temporad muy, muy interesante.