Otro cambio en los Dolphins. Minkah Fitzpatrick hace las maletas y se va a Pittsburgh

Los Dolphins de Miami cambiaron al safety Minkah Fitzpatrick a los Steelers de Pittsburgh el lunes por la noche a cambio de una selección de primera ronda del Draft de la NFL 2020.

El canje cumplió los deseos de Fitzpatrick, quien había anunciado sus intenciones de irse a otro equipo.

Ahora los Dolphins tendrán tres selecciones de primera ronda, dos de segunda ronda y dos de tercera ronda para el Draft en el mes de abril.

El club de Miami posee ahora la selección número uno de los Steelers, la suya propia y la de Houston, que llegó a través del traspaso de Laremy Tunsil a ese equipo.

Los Dolphins trataron de convencer a Fitzpatrick de que se quedara, pero no resultó, según relató una fuente del club de Miami que aseguró que el equipo no quería quedarse con un jugador que no estuviera feliz en la plantilla.

Fitzpatrick, seleccionado undécimo en la primera ronda del draft de 2018, no estaba contento con su papel desde el inicio del campamento de entrenamiento.