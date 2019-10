El partido por el orgullo: los Dolphins no quieren ser humillados por el peor equipo de la NFL

Los jugadores de los Dolphins Durval Queiroz Neto (69), Keaton Sutherland (74) y Chris Reed (64), participan en una práctica el 9 de octubre de 2019 en Davie, Florida. ctrainor@miamiherald.com

El orgullo estará en juego cuando se enfrenten dos de los equipos con peor récord en la NFL: Redskins (0-5) vs. Dolphins (0-4), el domingo (1 p.m. TV: Fox. Radio: 560 WQAM, Kiss 99.9 y Univisión 1140 AM con Roly Martín y Eduardo “El Vikingo” Martell) en el Hard Rock Stadium.

También estará en juego la posibilidad de enderezar un comienzo fallido de temporada.

El equipo de Miami se encuentran en reconstrucción, con la mira puesta en el futuro pero con un presente que les demanda ganar para no ser la verguenza de todos.

Por su parte, los de Washington, DC han sufrido la plaga de las lesiones y en la mañana del lunes fue despedido el entrenador Jay Gruden y reemplazado por su asistente Bill Callahan.

Veneno puro

“Un equipo se convierte en muy peligroso cuando despiden a su entrenador”, afirmó el safety de los Dolphins Bobby McCain. “Los Redskins tiene buenos jugadores y si no los tuvieran no estarían en la NFL. En mi año de novato con los Dolphins, el entrenador Joe Philbin fue despedido y ganamos los siguientes dos juegos. El golpe los habrá sacudido [a los Redskins] y llegarán encendidos a Miami. Tendremos que apagarlos”.

Los malos resultados de los Dolphins se han producido por los profundos altibajos del equipo, que luego de arrancar bien se vino abajo en el segundo tiempo en sus cuatro primeros partidos, todos ellos derrotas.

Luego de este descalabro inicial llegó la semana de descanso, que dio la oportunidad al entrenador Brian Flores de poner énfasis en corregir errores y trabajar en los fundamentos y la técnica. Flores se mostró muy satisfecho con el esfuerzo desplegado por los jugadores durantes las prácticas.

“Una victoria el domingo sería algo grande”, expresó el wide receiver Albert Wilson. “Es algo por lo que estamos luchando durante largo tiempo. Por la forma cómo hemos entrenado en la fecha libre y luego conseguir un triunfo pienso que nos pondría en la dirección correcta”.

Ganar es el negocio

El entusiasmo de los jugadores entra en contradicción con las voces que aseguran que los Dolphins perderán a propósito este año con el objetivo de obtener en el Draft 2020 de la NFL los mejores jugadores, especialmente el quarterback número uno.

Como se sabe, para mantener la paridad en la liga los peores ubicados en la última temporada escogen en los primeros lugares en el sorteo siguiente de jugadores de las universidades.

El quarterback de 22 años de los Dolphins Josh Rosen acaba de ser ratificado como titular por Flores y es el más interesado en mantener esa condición, para lo cual necesita conducir a los suyos a la victoria y perder no es su negocio.

“No pienso mucho acerca de esta situación, pero sí estoy alerta”, dijo Rosen, “Siento que estoy dando una prueba, trato de poner lo mejor de mí y demostrar al entrenador y al alto mando que soy el hombre del futuro para los Dolphins”.

Rosen expresó que vencer a los Redskins daría alegría al equipo.

“Es duro llegar los lunes y asistir a las reuniones... Todo será más fácil con una victoria”, explicó el quarterback de segundo año en la NFL. “El triunfo te da más entusiasmo para trabajar más duro todos los días, ese jugo extra que necesitas para reaccionar en los momentos duros”.

Los detalles

Mientras, Flores asegura que no presta atención a los récords y que la preparación contra los Redskins es la misma que haría si enfrentará a los poderosos Patriots de Nueva Inglaterra (5-0).

Flores no mezquinó elogios para los Reskins, dijo que su frente defensivo es de los mejores, que sus receivers pueden salir airosos contra la mejor defensa aérea.

“Yo veo un equipo [los Redskins] talentoso”, afirmó el estratega de origen hondureño. “Todos los equipos en la NFL pasan por problemas y mi enfoque es el mismo para cada partido. Vamos a tener que ejecutar lo que hemos preparado, debemos jugar de manera inteligente, disciplinada y con dureza. Habrá que cuidar todas las pequeñas cosas, debemos ser detallistaas, jugar juntos 60 minutos y no fijarnos en los récords. Si ejecutamos las cosas a un alto nivel, el resto caerá por su propio peso”.

También Flores es de los que creen que un partido no se gana el día que se juega sino mucho antes.

“Trato de ganar el día, las reuniones, las prácticas y cada cosa que hacemos”, precisó Flores. “Siempre le digo al equipo, jugadores y entrenadores, tenemos que seguir nuestro proceso en todos sus pasos, incluso cuando dejamos el edificio y vamos a casa y debemos seguir estudiando el video por cuenta propia. Tenemos que ser profesionales porque si hacemos todas estas cosas de manera consistente, mejoraremos, nos superaremos y los resultados llegarán como consecuencia de ello. Eso es lo que predico al equipo desde que llegué aquí en febrero pasado, pero no me enfoco en el mañana, el domingo o dentro de ocho semanas. Me concentro en el hoy día”.