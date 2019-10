En los Dolphins hay un grupo que lo viene haciendo muy bien y nadie lo ve

La defensa de los Dolphins derriba al running back de los Redskins de Washington Adrian Peterson (26), en el primer cuarto del partido celebrado el 13 de octubre de 2019 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida. adiaz@miamiherald.com

No es ningún secreto que los Dolphins son un verdadero desastre esta temporada, no tienen ni defensa, ni ataque y que estén perdiendo (0-4) no es consecuencia de que los jugadores y entrenadores quieran perder a propósito, sino de que este equipo carece de talento.

Sin embargo hay un equipo que se las ha arreglado para escapar de esta tragedia y meterse entre los mejores de la liga. Ese es el el “equipo especial”.

Este equipo de especialistas es básicamente el encargado de las patadas, tanto de despeje (kick) como de anotación (field goal) y

Aunque cuesta creerlo los Dolphins tiene uno de los mejores equipos especiales, lo que pasa es que no se nota al anotar menos, con apenas 16 puntos en cuatro partidos.

Su nuevo coordinador Danny Crossman está haciendo un gran trabajo, no solo entre los pateadores, sino con todo este grupo de especialistas..

El pateador de los delfines Matt Haack es el encargado de los despejes y va quinto en la liga con un promedio de 44.5 yardas, mejorando lo conseguido la pasada temporada..

En tanto Jason Sanders, el encargado de los goles de campo, solo le han regresado de media 10.5 yardas en su patada de salida.

Sandres además ha tenido éxito poniendo el ovoide entre la yarda cinco y la línea de gol, aunque algunas veces patea a la zona final.

En ataque Sanders ha marcado los dos puntos extras y cuatro de los siete goles de campo intentados, incluido uno de 54 yardas, aunque no pudo convertir uno de 47 yardas.

Claro que para ello reciben la inestimable ayuda de el LB Deon Lacey, el safety y capitán Walt Aikens y el TE Durham Smythe, con sus tackles; así como el LS Taybor Pepper.

Mientras PR Jakeem Grant es segundo en la NFL en retornos iniciales con cuatro y promedio de 23.6 yardas en cuatro retornos. Grant con molestias en los isquiotibiales quedó fuera este domingo y Preston Williams ocupó su puesto ante los Redskins ante los qie el equipo especial volvió a estar muy bien..

El buen hacer del “special teams” no servirá de mucho en una temporada que está perdida, pero si está siendo una preocupación menos para el entrenador Rian Flores en su proceso de reconstrucción.