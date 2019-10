Flores prepara un equipo para que pierda el pánico escénico de jugar de noche y en cadena nacional

El quarterbacks de los Dolphins Ryan Fitzpatrick lanza el ovoide en una práctica el 16 de octubre de 2019 en Davie, Florida. dsantiago@miamiherald.com

El entrenador de los Dolphins Brian Flores pidió a sus jugadores que no se obsesionen con el choque contra los Steelers en Pittsburgh, el próximo lunes 28 de octubre (8:15 p.m. TV: ESPN. Radio: 560 WQAM, Kiss 99.9, Univisión 1140 AM con Roly Martín y Eduardo “El Vikingo” Martell) en el Heinz Field.

Se trata de un partido que será difundido en cadena nacional, con enorme presión, el primer juego de los jóvenes jugadores de los Dolphins (0-6) en la noche y frente a un rival como los Steelers, que son realmente de acero en su casa, que vienen de una semana de descanso tras ganar a los Chargers en San Diego, el 13 de octubre pasado. No hay que olvidar que los Chargers superaron 30-10 al equipo de Miami en el Hard Rock Stadium el 29 de septiembre último.

“Toda la semana insistí con los muchachos que se enfoquen en una jugada a la vez”, precisó Flores. “Se trata de un partido que despierta mucha atención porque es un lunes por la noche frente a un adversario durísimo. Tengo gran respeto por los Steelers en las tres fases del juego, ataque, defensa y equipos especiales”.

El partido promete muchísimo. Los Dolphins no son los mismos que al principio de la temporada cuando fueron apaleados por los Ravens de Baltimore, los Patriots de Nueva Inglaterra y los Cowboys de Dallas.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Los dos últimos encuentros, contra los Redskins de Washington y los Buffalo Bills, pelearon los 60 minutos de juego y estuvieron a punto de conseguir su primera victoria de la campaña regular.

Contra Pittsburgh será muy complicado, pese a que los Steelers comenzaron mal la temporada y ahora lucen un récord 2-4. El 15 de septiembre, en la derrota 28-26 contra los Seahawks de Seattle, perdieron por toda la campaña a su astro, el quarterback Ben “Big Ben” Roethlisberger, quien fue operado del hombro. Lo reemplazó Mason Rudolph, quien acaba de salir de una conmoción cerebral. Para suerte, descansaron la semana anterior y han tenido tiempo para recuperar a sus lesionados y ajustar sus tuercas.

“La gente puede opinar lo que quiera acerca del récord de los Steelers”, afirmó el quarterback de los Dolphins Ryan Fitzpatrick. “Pero ellos tienen una muy buena defensiva, entre las mejores de la NFL. Solo basta mirar el video: la velocidad que poseen en todas las posiciones, lo físico que son en el frente. Además son muy talentosos. Todo ello va con la historia del equipo de Pittsburgh, y desde el 2007 cuando con los Bengals empecé a enfrentarlos en la misma División Norte siempre tienen un sello de football y este año no es diferente”.

Pese a las exigencias del desafío, lo positivo es que los Dolphins muestran importantes progresos cada semana y han derramado enorme amor propio para tratar de superar sus limitaciones.

Uno de los aspectos más problemáticos del equipo era la posición clave de quarterback. Fue como una montaña rusa. En los dos primeros partidos, el veterano Fitzpatrick no pudo hacer funcionar la ofensiva y por lo tanto Flores le dio la alternativa al suplente Josh Rosen, quien pareció ser la solución al punto que el entrenador de origen hondureño lo nombró como titular.

En su tercer partido como abridor Rosen estuvo apagado y Flores puso en el cuarto periodo a Fitzpatrick, que permitió reaccionar al equipo y solo perdieron contra los Redskins al no poder completar una conversión.

A partir de ese momento la ofensiva comenzó a funcionar y el estratega volvió a darle la titularidad al veterano quarterback.

“Ha sido una cuestión de familiaridad, no hay que olvidar que hubo muchos cambios en el equipo y en los primeros partidos no sabíamos ni siquiera los nombres de nuestros compañeros”, explicó Fitzpatrick. “Ahora me siento más cómodo y todos están jugando un poco mejor. Los entrenadores van conociendo a los jugadores y el talento que posee cada uno y tratan de destacar lo positivo. Por eso vamos funcionando como una unidad”.

Uno de los duelos más importantes que afrontarán los Dolphins será contra el safety Minkah Fitzpatrick, quien al principio de la campaña pidió al equipo de Miami que lo canjeara porque quería estar en un club ganador y aterrizó en los Steelers.

“Será divertido enfrentarlo”, aseguró el safety de los Dolphins Bobby McCain. “Aunque suena mal porque está en el equipo rival estoy entusiasmado por verlo jugar”.