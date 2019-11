A pesar de su primer triunfo en la temporada, los Dolphins no tienen motivos para celebrar

Después de haber perdido siete juegos en fila, los Dolphins consiguieron su primera victoria de la temporada al derrotar el domingo a los Jets en el Hard Rock Stadium.

El triunfo 28-16 bien pudiera ser motivo de alegría porque así no terminan con 0-16 y porque siempre ganar es bueno; sin embargo este triunfo bien pudiera considerarse una derrota.

Primero, porque perdieron para el resto de la temporada a una de sus mejores promesas, el wide receiver Preston Williams, y segundo, por con la marca de 1-7 ya no son candidatos a escoger al mejor quarterback universitario en el Draft, Tua Tangovailoa, de Alabama.

Williams fue incluido el equipo tras no haber sido reclutado en el draft y estaba teniendo una gran temporada, pero este domingo sufrió una lesión en la rodilla izquierda y se de pronto todo se terminó.

“Preston ha hecho un trabajo increíble y es una gran pérdida para nosotros”, dijo el entrenador Brian Flores. “Él vino a nosotros como agente libre y realmente ha crecido en los últimos seis, siete meses”.

Fue un suceso desgraciado. Williams se rompió el ligamento cruzado anterior cuando regresaba un despeje en el último cuarto y fue derribado por un jugador de los Jets cerca de la línea lateral.

“Hablé con él esta mañana y ambos estábamos devastados”, comentó Flores. “Le dije que estará de vuelta y que esto es solo un bache en el camino”.

El novato tuvo una notable actuación con cinco atrapadas para 72 yardas y dos touchdowns. Sin duda es un duro golpe para los Dolphins en medio de su proceso de reconstrucción, esperanzados de que pudo recuperarse y volver saludable a tomar su nivel.

Ahora los Bengals con 0-8 y los propios Jets están por delante de los Dolphins en la carrera por quedar último y ser el primero en elegir, por lo que han perdido muchas posibilidades de poder tener a un gran quarterback.

Fue la primera vez que el equipo de Miami anota en el tercer cuarto en la temporada y la primera vez que hace tres touchdown en un cuarto (2do).

Bien por el QB Bryan Fitzpatrick, pero eso ahora no sirve de nada, después de perdido los seis primeros en fila y haber hecho sufrir a su afición, que ahora ha quedado desconcertada con la victoria.

Fitzpatrick ha respondido a la confianza que Flores ha depositado en él y ahora preocupa que el entrenador pudiera tener planes para él la próxima temporada.

Ahora la situación es incluso peor, porque si no estaban perdiendo a propósito entonces es que este equipo no es malo, sino lo siguiente. Por no decir de los Jets y su entrenador Adam Gase, el ex de los delfines.

Lo bueno es que la victoria de los Dolphins es la primera con un entrenador de origen hondureño en la NFL, del resto nada es bueno.