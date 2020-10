Lo que se espera del nuevo quarterback titular de los Dolphins Tua Tagovailoa en su examen ante los Rams

El quarterback de los Dolphins Tua Tagovailoa (1) busca pasar el balón durante el encuentro contra los Jets el 18 de octubre de 2020, en Miami Gardens, Florida. AP

Este domingo, 1 de noviembre, en el partido de los Dolphins ante los Rams en el Hard Rock Stadium la expectación es máxima, comienza en verdad una nueva era con la entrada de Tua Tagovailoa como el quarterback titular.

Y la expectación también es máxima porque prácticamente apenas se ha visto un par de minutos en el último encuentro de Miami ante los Jets con el marcador a su favor 24-0 y porque, aunque está sano, su lesión de cadera no fue poca cosa.

Cierto es que Tua se movió bien y que completó con éxito un par de pases, pero habrá que ver cómo lidera una ofensiva completa durante todo el encuentro, con jugadas ganadoras cuidando a su vez el físico en una liga tan fuerte como la NFL.

Tal vez haga que la línea ofensiva se esmere un poco más para protegerlo y que con ello los delfines sean más agresivos en ataque, lo cual sería una excelente noticia. Lo cierto es que el equipo está listo para asumir el reto y los jugadores reconocen a Tagovailoa como su quarterback.

“Bueno, definitivamente ha sido un viaje. Definitivamente pienso en esa lesión, cuando me lastimé, y luego todo el proceso que pasé”, declaró Tua. “Definitivamente tengo la suerte de poder seguir aquí y jugar el juego que crecí soñando jugar”.

Pero probablemente esto no se traduzca de inmediato en victorias y habrá que ser pacientes, sabiendo que a mediano y largo plazo el éxito llegará.

“Esta semana buscamos lo mismo, buena comunicación, cohesión a lo largo de la línea ofensiva y una buena ejecución general”, dijo el entrenador de Miami Brian Flores. “Desde el punto de vista de la salud de Tua, nos sentimos bien. Va a recibir un golpe en el juego,lo sabemos, pero no es algo en lo que haya pensado hasta que lo mencionaste”.

Lo mejor es saber que para cualquier contratiempo estará disponible el QB Ryan Fitzpatrick, quien terminó dando cierta garantía y que ha cedido la titularidad dejando al equipo con balance de 3-3, es decir Tua parte de cero.

A los Dolphins le quedan 10 encuentros y en gran medida de Tagovailoa dependerá el llegar a la postemporada. Por ahora lo importante es pasar el primer escollo ante el equipo de Los Ángeles.

Los Rams son una muy buena defensa. Son rápidos, abordan bien, no ceden muchas jugadas importantes, por lo que esta será una prueba difícil. Así que necesitamos una buena mirada de nuestro equipo de cazatalentos

Los Rams (5-2) son el sexto mejor equipo en la Conferencia Nacional y llegan embalados tras sendos triunfos ante los Eagles y los Cowboys en las últimas dos semanas, lo que supone que será un duro examen para Tua y los delfines.

A pesar de la promoción de su quarterback, Las Vegas sitúan a los Rams como favoritos y que Tua estaría alrededor de las 250 yardas. Así que queda por ver si las alcanza y si las supera los Dolphins tendrán muchas opciones de ganar, sobre todo por lo bien que se viene comportando su línea defensiva.

Pero si bien el debut como titular del novato QB es importante, también lo es que cada uno de los hombres en la cancha cumpla con su tarea.

“Si nadie bloquea, si alguien se alinea incorrectamente a la defensiva, esto no va a funcionar”, comentó Flores. “Todos tienen que hacerse cargo de su tarea y asumir su responsabilidad de que todo funcione. Si tu línea no bloquea, o si el receptor no hace su ruta, no vas a tener una buena jugada. Todos tienen que hacer su parte para tener éxito, es un juego de equipo”.