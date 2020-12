Los Dolphins se plantan en defensa y con un gran ataque terrestre derrotan a los Patriots

Si bien el partido de los Dolphins contra los Chiefs el pasado domingo tenía su morbo, el de este 20 de diciembre ante los Patriots era todo un clásico con un enorme sabor a revancha. Y así fue.

El equipo de Miami en un gran encuentro se impuso 22-12 a la buena escuadra de New England este domingo en el Hard Rock Stadium, para de este modo devolverle la moneda y terminar por primera vez desde el 2002 por encima de su rival en su división.

El triunfo también le sirve a los Dolphins (9-5) para continuar en la lucha por los playoffs a falta de dos juegos para terminar la temporada.

Una victoria confirma esa máxima de que casi siempre cuando delfines y patriotas se reúnen en diciembre en Miami, el triunfo es para los de casa.

Sin duda alguna la clave volvió a ser la tremenda defensa de Miami, que esta vez dejó seca a la ofensiva de los Patriots, principalmente por tierra, empezando por su quarterback.

El QB de Miami Tua Tagovailoa aunque no tuvo esos grandes números supo entender el partido, haciendo lo necesario para llevar a a su equipo al triunfo completando 20 de sus 26 pases para avanzar 145 yardas, con una intercepción, dos sacks y ningún touchdown por aire aunque anotó el mismo dos por tierra..

Los delfines esta vez tuvieron su mejor actuación terrestre con 250 yardas, liderados por Salvon Ahmed con 122 (1TD) y Matt Breida con 86.

Los Dolphins tuvo inactivos al WR DeVante Parker, al TE Mike Gesicky, al WR Jakeem Grant, al G Ereck Flower, al FB Chandler Cox y al DE Jason Strowbridge, perro en verdad ante los Patriots no les echó en falta.

Por New England, el QB Cam Newton 17/27, 209 yardas, no anotó TD, no fue interceptado y fue derribado en tres ocasiones.

Juego

En el primer cuarto las defensas se impusieron y ninguno de los dos equipos pudo anotar.

El pateador de New England Nick Folk abrió el marcador a los 8:55’ del segundo con un field goal de 45 yardas para poner el 3-0 en la pizarra. Tua llevó al equipo muy cerca de la zona de anotación, pero fue interceptado cuando intentaba hacer un pase de touchdown por segunda ocasión en la temporada.

Un fumble y posterior TD de Miami fue anulado en la revisión y la pelota fue para los Patriots que con 4:19’ anotaron su segundo gol de campo de 36 yardas, salido de las botas de Folk para ampliar la ventaja en el marcador 6-0.

Jason Sander falló su primera patada de más de 50 yardas, tras haber anotado 190 consecutivas y los Patriots se fueron a descansar con una ventaja de 6-0.

En el tercero con 10:32’ en el reloj el RB Salvon Ahmed corrió una yarda para anotar el primer touchdown de los Dolphins que con el punto extra de Sanders se fueron arriba 7-6. Pero poco después (4:23’) los Patriots retomaron el mando 9-7 con el tercer gol de campo de Folk, esta vez de 45 yardas y con ese marcador terminó el cuarto.

Al inicio del último, el propio Tua hizo una corrida de tres yardas para anotar el segundo TD de Miami y así volver a voltear el marcador. Acto seguido anotó dos puntos extras en una jugada donde Ahmed en una buena jugada consiguió entrar cómodamente en la zona de anotación y poner en el marcador una ventaja para los Dolphins de 15-9.

La defensa de los delfines volvió a parar el ataque de New England y Folk con 9:07’ anotó su cuarto field goal de la tarde, este de 42 yardas, para acercar a los patriotas 15-12. Los Dolphins iban por tierra mejor que nunca y Ahmed la puso a pulgadas para que Tua completara el TD y Sanders su punto extra poniendo el marcador 22-12 con 3:17’ por jugar.

New England se lanzó con todo tratando de anotar, pero se estrelló con el muro defensivo de Miami, que de este modo se agenció un importante triunfo en su último partido de temporada regular en casa.