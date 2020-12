Campeones de la solidaridad. Equipos de Miami exhiben su nobleza en tiempos de pandemia

Los éxitos de los equipos de Miami en los campos en un 2020 marcado por la pandemia también se multiplicaron fuera de ellos con sus innumerables muestras de solidaridad, y ampliadas más aún con motivo de las fiestas de fin de año.

El Heat, los Marlins y el Inter, que llegaron a los playoffs, animaron las celebraciones con sus astros, mientras los Dolphins lo hicieron con algunas de sus glorias del pasado, pues el escuadrón se encuentra en un momento clave en su lucha por llegar a la postemporada.

Precisamente los Dolphins sumaron fuerzas con su Programa de Ayuda Alimentaria y sus asociados de la comunidad para distribuir 45,038 comidas durante estas festividades.

En noviembre, los Dolphins repartieron 25,615 comidas por el Día de Acción de Gracias. En junio pasado, con la iniciativa del dueño del club Stephen Ross y del ejecutivo principal Tom Garfinkel, empezaron a distribuirse 1,000 comidas diarias todos los días de la semana menos los sábados para atenuar las necesidades de decenas de miles de personas en el sur de la Florida afectadas por la pandemia del coronavirus. Este beneficio será por un año.

Hasta estos momentos, el programa de los Dolphins ha entregado 296,861 comidas.

“Se supone que las fiestas son momentos de alegría y celebración con la familia y amigos, pero sabemos que este no es el caso para muchas familias del Distrito 8 este año”, manifestó la comisionada de dicho distrito Danielle Cohen Higgins.

“Luego de 10 meses de azote de la pandemia, nuestros residentes están heridos y necesitados de alivio. Y estoy orgullosa de trabajar con organizaciones de la comunidad como la Fundación de los Miami Dolphins para ayudar a poner comida en la mesa de tantas familias con necesidades”.

Gracias a esta suma de esfuerzos fueron repartidas 500 comidas en el Distrito 8 de Miami-Dade.

“Los Dolphins se encuentran muy entusiasmados con esta asociación con la comisionada Cohen Higgins y con llevar algún aliento a aquellos que no tienen segura la comida y hacer más llevaderas las fiestas en estos tiempos sin precedentes”, dijo la directora de asuntos de la comunidad de los Dolphins, Leslie Nixon.

“Además, con esta entrega de alimentos apoyamos a los negocios que son propiedad de personas de las minorías, como en este caso es el Ackees Jamaican Cuisine”.

Mientras, el Heat de Miami, que llegó a las Finales de la NBA cuando pocos lo esperaban, se unió con la Fundación de la Familia Arison, sus propietarios, y donó $1 millón al programa Feeding South Florida.

Durante el reparto de 1,000 comidas en el Tamiami Park, la alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava dijo que esa donación es supernecesaria.

“Las líneas por alimentos son cada vez más grandes”, expresó la alcaldesa. “Para esta entrega de alimentos en el Tamiami Park, la gente ha estado esperando desde las 11 de la noche anterior”.

Por su parte, el entrenador Erik Spoelstra y su esposa Nikki se unieron a negocios y organizaciones locales para donaciones de dinero, juguetes, alimentos a grupos como Learning Experience School y Health in the Hood.

Bam Adebayo y SnapCrack Chiropractic donaron juguetes en el Samual K. Johnson en Liberty City; Jimmy Butler y la Chapman Partnership for the Homeless organizaron la Fiesta Anual de Navidad; Tyler Herro y el Boys and Girls Club dieron una grata sorpresa con regalos a un grupo de niños; y la Fundación Udonis Haslem para los Niños organizó un fin de semana con la Navidad para la Comunidad con entrega de regalos para familias desposeidas.

Los Marlins llegaron a los playoffs por primera vez desde el 2003 y también fuera de los diamantes demostraron nobleza. Distribuyeron en su propio parque 1,000 jabas con alimentos para gente desamparada en un evento con la Cámara Latina de Comercio e Industria de Estados Unidos.

“Especialmente este año, cuando lidias con incertidumbre y situaciones que alejan a la comunidad, hay que continuar hacienda cosas como éstas”, señaló el pelotero venezolano Miguel Rojas. “Seguimos saliendo para decirle a la gente que son parte de nuestra organización. Son una gran parte de lo que tratamos de hacer, que es construir una organización que se preocupa por la gente, no solo en el terreno, sino fuera de él también”.

El Inter Miami llegó a los playoffs en su año de expansión, algo que solo han logrado siete equipos en los 25 años de historia de la MLS. Fuera de la cancha, los rosanegros son también unos campeones y cumplen una serie de actividades de apoyo a nuestra comunidad.

Con el mediocampista Víctor Ulloa como su representante, el Inter participó en la entrega de regalos Santa’s Workshop Drive-Thru Parade organizado por el Miami Cancer Institute del Baptist Health South.

Luego, el club de Jorge Mas y David Beckham distribuyó regalos en el Nicklaus Children’s Hospital, Joe DiMaggio Children’s Hospital, Overtown Youth Center, Police Athletic League of Miami-Dade y Kids in Distress.

El Inter continuará con su campaña de recolectar y repartir jueguetes y regalos hasta enero del 2021. No hay que olvidar que los Reyes Magos llegaron con sus regalos para Jesús el 6 de enero.