Chan Gailey renuncia como coordinador ofensivo de los Dolphins y Tua es ratificado como quarterback titular

Chan Gailey presentó este 6 de enero la renuncia como coordinador ofensivo de los Dolphins.

Si bien la noticia por una parte sorprendió al equipo de Miami, después de que su entrenador Brian Flores dijera que espera que regresara todo su cuerpo técnico; por otra se podría esperar, dado los malos resultados de la línea ofensiva.

A primera hora de la mañana de este miércoles los Dolphins anunciaron la renuncia de Gailey.

“Quiero agradecer a Chan por todo su arduo trabajo y dedicación en lo que fue un año único”, dijo el entrenador Flores. “Jugó un papel importante en el personal y en el desarrollo de nuestra lista de jóvenes. Le deseo todo lo mejor “.

Gailey acaba de terminar su temporada número 21 como entrenador de la NFL y su segundo mandato con los Dolphins. Gailey también fue entrenador en jefe de los Bills (2010-12), Georgia Tech (2002-07), Cowboys (1998-99), Samford University (1993), Birmingham Fire (1991-92) y Troy. Estado (1983-84).

Pero con Gailey, la ofensiva de Miami fue de las peores de la NFL, terminando en el puesto 15 en puntos (25.3 por juego) y en el puesto 22 en yardas (339 por juego).

De este modo Flores tendrá que buscar un nuevo coordinador ofensivo, que será el tercero en tres años que lleva al frente de los delfines.

Gailey, de 69 años, salió del retiro para entrenar la ofensiva de Miami, pero ahora no dijo nada respecto a si regresaba al retiro, ni la razón por la que ha renunciado, aunque se veía venir.

A su vez el manager general del equipo Chris Grier ratificó a Tua Tagovailoa como el quarterback titular de los Dolphins, ratificando su apuesta y respondiendo a aquellos que consideran que el novato no es un QB de futuro, aunque ahora tendrá que trabajar con un nuevo coordinador ofensivo.

De ahí que Flores podría decantarse por un hombre de la casa para reemplazar a Gailey y el entrenador de tight ends George Godsey sería la mejor opción interna.

Godsey ya fue coordinador ofensivo con los Texans dos temporadas (2015, 2016) y la pasada campaña reemplazó en noviembre al entrenador de quarterbacks, Robby Brown, trabajando con Tagovailoa durante los juegos.

Otra opción interna es al entrenador de running backs Eric Studesville, al que Flores también le tiene gran estima, pero no este tiene experiencia como coordinador. Y desde afuera podían llegar dos ex entrenadores en jefe con experiencia en coordinadores como Anthony Lynn, ex de los Chargers, y Doug Marrone, ex de los Jaguars.

Se espera que el nuevo coordinador explote todo el potencial de Tua, quien recibió duras críticas tras su último partido, pero igual contaba con un talento limitado en los recibidores y seguía órdenes de Gailey, quien generalmente diseñaba jugadas con pases cortos y demasiado juego terrestre.

Igualmente los Dolphins tienen que reforzarse con otro buen wide receiver de la talla de DeVnter Parker y dejar ir a Jakeem Grant, un running back mejor que Myles Gaskin y dejar ir a Matt Breida. Además de traer un buen par de tacleadores ofensivos para proteger mejor a Tua y algo de dinero tienen para poder pescar en la agencia libre.

Miami además tiene dos selecciones de primera ronda en el Draft 2021, nada menos que la número tres y la número 18, por lo que dos buenos prospectos pueden llegar. Se habla de los WR Ja’Marr Chase (LSU) y Devonta Smith (Alabama), además de Penei Sewell (Oregón) y Wyatt Davis (Ohio State) para reforzar la dichosa línea ofensiva.