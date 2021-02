¿Cuál será el mejor anuncio comercial del Super Bowl 55 este domingo en Tampa?

Habitualmente el Súper Bowl es el evento máximo para que las poderosas marcas estrenen sus mejores anuncios del año, algunos de ellos protagonizados por actores y deportistas de primer nivel.

Tan es así que muchas personas no tan aficionadas al football se sientan ese día ante la pequeña pantalla para ver el extraordinario espectáculo televisivo de un evento que cada febrero paraliza a todo Estados Unidos. Pero no se sorprenda con las novedades.

Este año, en medio del azote de la pandemia de COVID-19, los 70 espacios para los anuncios de 30 segundos de este Super Bowl 55 ya se han vendido por un valor aproximado de $5.5 millones, o sea unos $100,000 menos que los del 2020 celebrado en Miami.

El Super Bowl 2021 se llevará a cabo en el estadio Raymond James en Tampa este domingo 7 de febrero (6:30 p.m.) y será transmitido por CBS para toda la nación. En el mismo se enfrentan los Chiefs de Kansas City ante los Buccaneers de Tampa Bay en un gran duelo que puede superar la cifra de televidentes de las pasadas ediciones.

El entretenimiento de medio tiempo estará patrocinado por Pepsi y habrá nuevos anunciantes. Y es que después de que varios de los habituales hayan decidido no estar, otros nuevos están aprovechando la ocasión para llevar su publicidad a los millones de hogares que sintonizan el evento.

Durante el juego se anunciarán seis marcas de AB InBev, el mayor gastador de publicidad (10%) durante el Super Bowl en los últimos cinco años, incluyendo el pasado en el que invirtió $42 millones, seguido por Procter & Gamble y Pepsico con $31 millones.

Algunos incondicionales del Super Bowl como Coca-Cola y Budweiser declinaron participar directamente. Las pocas ventas de este año por el cierre de cines, bares, centros comerciales, etc, han hecho caer las ganancias, a lo que se ha unido que la situación actual no es buena.

Coca-Cola Co. dijo que este año no es para invertir; mientras Budweiser, que no emitirá un anuncio en el Super Bowl por primera vez en 37 años, sí lo hará con otras de sus marcas como Bud Light, Bud Light Seltzer Lemonade y Michelob Ultra.

PepsiCo tampoco colocará un anuncio y tendrá espacios para Mountain Dew, que ya lanzó un adelanto de su nuevo comercial del Super Bowl en el que aparece un perro animado y ninguna persona. Hyundai Motor fue otro que declinó participar por la incertidumbre creada por la pandemia, pese al éxito del pasado año.

En la edición de Miami también brillaron Snickers, Doritos, Mountain Dew, Bud Light Seltzer, Planters, SodaStream, Avocados de México, Chitos, Pringles, Pepsi, Microsoft, Kia, Jepp, Rocket Mortgage, Hard Rock International, Toyota, General Motors, Walmart y Stella Artois.

La marca de cerveza belga creó una experiencia de lujo apodado “Port de Stella” y este año presentará “The Life Artois” protagonizado por Lenny Kravitz.

Algunos de los nuevos anunciantes buscan aprovechar el momento para generar expectación y empresas como Scotts Miracle-Gro Co. hacen referencia a la pandemia para vender sus productos de jardinería. Vroom Inc buscará resaltar cómo los consumidores pueden recibir un vehículo sin contacto mientras que Mercari Inc. empleará a actores que ya vivían juntos.

Ya saben este domingo no se pueden perder los comerciales de Uber Eats, Tide, Alexa, Dolly Parton, Cheetos, Scotts y Miracle-Gro, Michelob Ultra, Doritos, Bud Light, Rockstar Energy Drink, Stella Artois, Chipotle, M & M’s, Budweiser, Pringles, Mountain Dew, Vroom.com, Mercari, Ford y Fiverr, entre otros.