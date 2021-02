El nuevo quarterback de los Miami Hurricanes lleva un número ganador

Los números han salido — y no nos referimos a Mega Millions o Powerball.

El quaterback de primer año de la University of Miami Jake García lleva el número 13 de la suerte, al menos de la suerte del ex quarterback de los Canes, Gino Torretta, que ganó el Trofeo Heisman en 1992 y está en el College Football Hall of Fame. Estamos seguros de que García estaría encantado de conseguir lo mismo.

El pateador de primer año de los Hurricanes, Andrés Borregales, lleva su número 30 de Champagnat Catholic, el mismo que el hermano mayor José usó en la UM en su temporada ganadora del premio Lou Groza como mejor pateador de la universidad.

El transferido desde Oklahoma Charleston Rambo, quien tiene uno de los mejores nombres de la lista de jugadores y está entre tres transferencias recientes, lleva el número 11, usado por última vez en la ofensiva por el mariscal de campo adicional Carson Proctor en 2019.

Y hay muchos otros nuevos, ya que la lista actual de UM, incluidos los extras, tiene 106 jugadores en el roster, y eso es antes de que 13 de los fichajes de 2021 lleguen al campus a finales de este año (algunos de ellos, tal vez, más pronto que tarde). Según nuestro recuento, hay 37 estudiantes de primer año, 19 estudiantes de primer año de redshirt, seis estudiantes de segundo año, 13 estudiantes de segundo año de redshirt, nueve estudiantes de tercer año, 12 estudiantes de tercer año de redshirt, cuatro estudiantes de último año y seis estudiantes de último año de redshirt.

La lista es así de grande porque la NCAA permitió a todos los jugadores un año extra de elegibilidad a la luz de la pandemia del coronavirus, una especie de segunda oportunidad, aunque lo que hicieron en 2020 sigue siendo oficial. Todos los años de generación en el roster son idénticos a los que estaban en la lista de 2020.

Los de último año que han vuelto a jugar durante el año extra — el defensive end Zach McCloud y el lineman ofensivo Jarrid Williams entre ellos — no serán incluidos en el límite de becas de la NCAA de 85.

Hay un par de números nuevos que notamos. Tyler Van Dyke, mariscal de campo de primer año de 6-4, 220 libras de Glastonbury, Connecticut, cambió su número de camiseta del 19 al 9 que lleva el ala cerrada destinado a la NFL Brevin Jordan. Y el receiver Keyshawn Smith, de 6-1 y 182 libras, cambió su número del 88 al 5, que antes llevaba el quarterback N’Kosi Perry.

Perry será un junior de quinto año si se transfiere a otro programa. Ahora está tomando clases para poder obtener su título esta primavera. Su nombre fue retirado recientemente del roster de UM. Se espera que la NCAA apruebe una regla de transferencia única en la primavera, que permitiría a las transferencias de la FBS la capacidad de transferirse una vez sin tener que sentarse en la banca la próxima temporada, como es ahora la regla.

Las otras dos transferencias recientes de UM recibieron sus números. El estudiante de segundo año Tyrique Stevenson, el cotizado esquinero que llevaba el número 7 en Georgia, ahora lleva el número 2, que antes llevaba en la defensa el extremo defensivo Quincy Roche, que está destinado a la NFL. Y el graduado extremo defensivo transferido Deandre Johnson, ha obtenido el mismo número 13 que llevaba en Tennessee.

Aquí están el resto de los estudiantes de primer año inscritos con sus nuevos números: El ala cerrada Elijah Arroyo, 80; el ala defensiva Thomas Davis, 95; el safety Kamren Kinchens, 24; el liniero ofensivo Michael McLaughlin, 79; el delantero Chase Smith, 41; y el linebacker Deshawn Troutman, 19.