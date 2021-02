Ecos del Super Bowl 55 en el que Tom Brady y sus Buccaneers se proclamaron campeones

Leer más

Los números han salido — y no nos referimos a Mega Millions o Powerball.

El quaterback de primer año de la University of Miami Jake García lleva el número 13 de la suerte, al menos de la suerte del ex quarterback de los Canes, Gino Torretta, que ganó el Trofeo Heisman en 1992 y está en el College Football Hall of Fame. Estamos seguros de que García estaría encantado de conseguir lo mismo.