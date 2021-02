Dos ejecutivos veteranos evalúan el roster de los Miami Dolphins. Esto es lo que dijeron

¿Qué piensan los evaluadores de la NFL de la plantilla de los Miami Dolphins? Solicitamos la opinión de dos ejecutivos de personal de la NFL veteranos que solicitaron el anonimato.

Sus comentarios:

LÍNEA OFENSIVA

Ejecutivo de personal Nº 1: “[El tackle izquierdo] Austin Jackson fue un poco decepcionante para mí, estableció un flanco vulnerable. Hay que ver más, pero no me convenció. Robert Hunt me sorprendió que jugara tanto de tackle como lo hizo; lo veía más como un defensivo, pero me gustó lo que vi. Un tipo más grande y rápido. Solomon Kindley parece sólido, un potencial titular a largo plazo.

“Posiblemente busquen mejorar al centro. Ted Karras es un poco pequeño, pero es un jugador rudo veterano. Él no es la razón por la que no llegaron a los playoffs. Él está bien pero Ereck Flowers no tanto, de todos modos ha jugado mejor de lo que pensaba”.

Ejecutivo de personal nº 2: “Me gustaban Jackson, Hunt y Kindley cuando salieron de la universidad, y necesitan tiempo para crecer. No han tenido un programa en el receso de temporada, hay que dejarlos jugar y ver lo que tienen”.

BACKFIELD DEFENSIVO

Ejecutivo 1: “Va a ser interesante ver qué hacen cuando Xavien Howard pida más dinero [lo que va a ocurrir]. Eso es difícil. Se lo merece. Pero crea un lío con su tope salarial y potencialmente con otros jugadores. Es una decisión muy difícil”.

“Creo que Byron Jones fue sólido, no tan genial. Es un buen jugador, pero le dan demasiado dinero [$82 millones por cinco años] para lo que él da. Obviamente no tuvo la producción que tuvo Xavien.

“Bobby McCain ha demostrado ser un buen safety, un jugador versátil. Siempre he sido un fan de él. Eric Rowe va bien, perdió el balón un par de veces al final de la temporada”. Le gusta el aspecto atlético de Brandon Jones, pero cree que hay espacio para que mejore como safety.

WIDE RECEIVER

Ejecutivo 1: Dijo que se ocuparía del receiver tanto en la agencia libre como en el draft. En la agencia libre, “me gusta Will Fuller [de Houston] por su explosividad. Puede aportar eso al equipo. Obviamente se necesitan cambios. Sus receivers no logran una gran separación.

“Tienen de nuevo a DeVante Parker, y Jakeem Grant cuenta con algunas fortalezas como regresador de patadas y jugador de cambio de ritmo. Yo me quedaría con [Grant]. Creo que Albert Wilson puede seguir siendo productivo si está sano. Lynn Bowden es un buen jugador de cambio de ritmo, pero no le veo la sutileza necesaria para ser parte de la alineación [de tiempo completo]. No estoy seguro de que sea dinámico”.

SIETE FRONTALES

Ejecutivo 1: “Me gustaba Raekwon Davis. Buen tamaño, puede presionar a la bolsa de protección, pero no te da mucho en el pass rush. Jerome Baker realmente ha aparecido esta temporada; me gusta su rapidez en el área corta y su explosión. Kyle Van Noy es versátil y productivo, no creo que sea necesario añadir un jugador importante. Mejor más en contrataciones en la línea profunda”.

Ejecutivo 2: “Aún pienso que necesitan conseguir un legítimo pass rusher de primer nivel. [Emmanuel] Ogbah hizo lo que no mucha gente pensaba que podía hacer, y hay que darle crédito, pero hay que conseguir un tipo de élite. Kyle Van Noy consiguió sacks como jugador de esquema. Me gusta [Andrew] Van Ginkel, pero necesitas un pass rusher de primer nivel”.

TIGHT END

El ejecutivo 1 dijo que los Dolphins no necesitan cambiar a Mike Gesicki, Durham Smythe y Adam Shaheen, al menos no este receso de temporada. “Ese es un grupo sólido, con fortalezas que se complementan entre sí”.

El ejecutivo 2 señaló que Gesicki “es un receptor glorificado”, pero cree que el grupo es, como mínimo, adecuado.

RUNNING BACK

El Ejecutivo 1 añadió que seleccionaría a Najee Harris de Alabama o a Travis Etienne de Clemson en el draft. “Ambos backs son fenomenales, son jugadores que pueden atrapar y correr. Lo que tienen en [Myles] Gaskin y Salvon Ahmed es bastante bueno también, pero necesitas más”. Prefiere a Harris, pero cree que el número 18 podría estar demasiado arriba.

El ejecutivo 2 indicó que duda que los Dolphins, bajo el mando de Brian Flores, usen una selección de primera ronda en un running back, aunque agregó que podría haber un buen argumento para que lo hagan.

“No sé si le darán alta prioridad a un running back que salga del sistema de New England”, dijo, y añadió que prefiere a Harris en el draft porque es grande, físico, puede romper tacleadas y tiene buenas manos en el juego de recepción. También comentó que se sentiría cómodo con Javonte Williams, un tacleador de North Carolina, en la segunda ronda.

Por cierto, ambos ejecutivos opinan que Tua Tagovailoa pudiera ser un titular entre competente y bueno a largo plazo, pero ambos confesaron que buscarían agresivamente a Deshaun Watson de Houston si está disponible en un intercambio.