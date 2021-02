Para Tua la temporada baja de los Dolphins está siendo un tormento con el posible intercambio con Watson

El quarterback de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa (1), se prepara para tomar el snap ante los Patriots. AP

El quarterback de los Dolphins Tua Tagovailoa está envuelto en un mar de dudas tras los rumores de cambio, al punto de no estar muy seguro de que estará en Miami el próximo año después que el QB de los Texans Deshaun Watson pidiera ser canjeado y citara a la Capital del Sol como uno de sus dos destinos favoritos.

Los delfines no son ajenos a ello y seguro han valorado la posibilidad de hacer el intercambio, después de que Tua no brillara precisamente en su temporada de novato.

“Honestamente, no estoy muy seguro”, dijo Tagovailoa. “Pero no puedo controlar las cosas que no puedo controlar. Lo que sí puedo hacer es seguir trabajando duro”.

Sin embargo, el quarterback puede que haya quedado más tranquilo después que los Dolphins decidieran promover al puesto de coordinadores ofensivo a la dupla formada por Eric Studesville y George Godsey.

Aún no está establecido quién llamará las jugadas, pero será una colaboración entre los dos asistentes para dirigir la ofensiva de los Dolphins. Juntos, reemplazarán a Chan Gailey, quien renunció como coordinador ofensivo el mes pasado.

Studesville, quien ha entrenado a los corredores de los Dolphins durante las últimas tres temporadas, tiene una amplia experiencia entrenando running back durante las últimas 24 temporadas a través de una variedad de ofensivas exitosas y es un hombre de confianza para el entrenador Brian Flores.

En tanto, Godsey ha entrenado tight end de los Dolphins en las últimas dos temporadas, pero también ha pasado mucho tiempo entrenando quarterbacks y fue durante dos temporadas el coordinador ofensivo de los Texans.

Los Dolphins entrevistaron a varios candidatos externos, pero sintieron que el dúo de casa Studesville-Godsey es la mejor opción. Ambos han trabajado con Tua que a su vez le será más fácil ya que no tendrá que aprender una ofensiva completamente nueva.

Pero eso no está escrito en piedra y todo puede cambiar. Los delfines pudieran apostar por un primera clase como Watson sobre un futuro luminoso pero con un signo de interrogación como Tua e intentar el cambio.

Y aunque hoy los Texans dicen que no hay trato por Watson, por otra parte no verían con malos ojos un QB de primer año como Tua, sobre todo después de saber que el nuevo su gerente general, Nick Caserio, estuvo detrás del quarterback de Alabama antes del Draft de la NFL 2020. Nada dice que se produzca el intercambio, pero con esto las opciones aumentan.

Tagovailoa jugó 10 encuentros en su primera temporada en el 2020, completando el 64.1 por ciento de sus pases con 11 touchdowns contra cinco intercepciones; sin embargo, no se considera que tuvo un buen año.

Se espera que esta temporada 2021 muestre todo su potencial y para ello el equipo de Miami ha contratado al entrenador de quarterbacks Charlie Frye. Flores intentará este año darle vida a una ofensiva que terminó en el puesto 15 en la NFL con 404 puntos la pasada campaña.

Sin embargo resulta igualmente complicado decirle que no a Watson, elegido en el puesto 12 del Draft 2017, quien terminó la pasada en la cima de los QB con 4,823 yardas, superando a Patrick Mahomes y Tom Brady, co,completando más del 70 por ciento de los pases con 33 touchdown y solo siete intercepciones.

Tua o Watson es un ganar o ganar, lo importante ahora es reforzar la línea ofensiva con otro buen wide receiver, un running back de élite y un par de tacleadores que cuiden mejor a su quarterback.