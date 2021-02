Los Miami Hurricanes planean tentativamente un estadio lleno en 2021

Los Miami Hurricanes están operando bajo la esperanza — y planificando con la cautelosa expectativa — de que puede jugar partidos de football en un Hard Rock Stadium lleno este otoño y ha procedido de esa manera en la venta de entradas, terminando recientemente un primer plazo para las renovaciones.

La buena noticia es que entre el 85 y el 90 por ciento de los abonados de la temporada pasada han renovado, lo que sugiere que la mayoría de los aficionados de los Canes no temen volver al estadio este otoño, momento para el cual es probable que estén ampliamente disponibles las vacunas contra el COVID-19. O al menos esos aficionados quieren posicionarse para asistir a los partidos si lo peor de la pandemia termina.

“Es alentador”, dijo Jason Layton, subdirector de atletismo de la UM. “Si deciden que no se sienten cómodos viniendo a los partidos, les postergaremos sus entradas o les devolveremos el dinero. La esperanza es que volvamos a la normalidad” con el aforo completo.

Layton dijo que la UM espera tener entre 30,000 y 32,000 aficionados en el estadio esta próxima temporada.

La temporada pasada, el 25% de los tickets comprados de la UM asistieron al menos a un partido, con una capacidad limitada a 13,000 personas. A quienes no asistieron a ningún partido se les postergaron sus entradas de la temporada. Los que asistieron a uno o varios partidos tendrán una renovación parcial de los abonos para 2021.

Pero la asistencia no fue grande, incluso con la capacidad reducida de 13,000 asientos.

El partido inaugural de UM en casa contra UAB atrajo a sólo 8,153 personas. El partido contra FSU estuvo muy cerca de lograr agotar las entradas, con 12,806, pero los siguientes partidos en casa contra Pittsburgh y Virginia atrajeron a 9,000 y 9,940 aficionados, respectivamente. La final contra UNC atrajo a 12,092 personas.

En cuanto a los precios de las entradas de 2021, casi todos se han mantenido igual que hace un año; unos pocos aumentaron de precio porque esos asientos fueron movidos a una clasificación de nivel de club.

Layton dijo que la UM aún no ha discutido si los aficionados tendrán que llevar máscaras la próxima temporada; es demasiado pronto para tomar esa decisión. Tampoco se ha hablado de exigir a los aficionados que muestren una prueba de vacunación, lo que parece poco realista.

En lo que respecta al aforo en los partidos de football, la UM se remitirá a las autoridades sanitarias y gubernamentales y a la dirección del Hard Rock Stadium y los Dolphins.

El calendario del football en casa para 2021 incluye a Appalachian State el 11 de septiembre, Michigan State el 18 de septiembre, Central Connecticut State el 25 de septiembre, Virginia el 30 de septiembre (un jueves), North Carolina State el 23 de octubre, Georgia Tech el 6 de noviembre y Virginia Tech el 20 de noviembre.

▪ ¿Pudiera la UM perder a un nuevo entrenador asistente a menos de un mes de haber sido contratado?

El nuevo entrenador de UCF, Gus Malzahn, está buscando un coordinador defensivo, y Cole Cubelic de ESPN informó el lunes que hay “interés mutuo” entre el nuevo entrenador de linebackers de UM, Travis Williams, y Malzahn; los dos hombres trabajaron juntos en Auburn durante las últimas siete temporadas.

“Falta mucho para que se concrete, pero es muy posible en este momento”, dijo Cubelic sobre la posibilidad de que Williams se convierta en el coordinador defensivo de la UCF.

He oído que la decisión de Williams está pendiente.

Williams se unió recientemente a la UM como entrenador de linebackers después de dos temporadas como co-coordinador defensivo y entrenador de linebackers en Auburn, donde Malzahn fue entrenador en jefe desde 2013 hasta su despido en diciembre pasado.

Si se va, Williams romperá el récord de Mario Cristóbal en la UM por la permanencia más corta como entrenador asistente. Cristóbal fue contratado por Al Golden como entrenador en jefe asociado de UM y entrenador de tight ends el 10 de enero de 2013, y luego se fue seis semanas después cuando Nick Saban le ofreció convertirse en el entrenador en jefe asistente de Alabama, entrenador de línea ofensiva y coordinador de reclutamiento.

▪ Una persona prominente en el football preparatoriano local — que tiene contacto frecuente con los entrenadores de UM — dijo que cree que este es el mejor cuerpo técnico de los Canes en muchos años y que el nuevo entrenador de backs defensivos Travaris Robinson, el entrenador de cornerback DeMarcus Van Dyke y el entrenador de linebacker Williams serán enormes mejoras desde el punto de vista del reclutamiento.

El estatus de Williams está ahora en duda. Más allá de lo que Williams aporta desde el punto de vista del reclutamiento, “es realmente bueno como entrenador de día de juego”, dijo la fuente. “Es un trabajador incansable.

“Están mucho mejor con Van Dyke y Rumph [básicamente intercambiando puestos]”, dijo la persona. “Van Dyke será mejor que Rumph en las visitas fuera del campus. Por lo menos Rumph puede relacionarse con los chicos del campus. Me gusta Mike, pero no era lo suficientemente buen reclutador. Nunca pudieron conseguir a los Patrick Surtains, los Tyson Campbells.

“Como reclutador, DeMarcus puede ir a cualquier sitio y encajar. Es como [el entrenador de tight ends] Stephen Field; Field puede ir a cualquier sitio — Liberty City, Aventura, cualquier sitio — y encajar [por su atractiva personalidad]”.

▪ El safety Bubba Bolden ofreció una doble explicación para evitar el draft de la NFL y volver a la UM para su temporada senior.

Desde un punto de vista individual, “me gustaría que mi juego mejorara más en el tacleo”, dijo a Joe Zagacki de WQAM. “He fallado muchos tackles. Tengo que mejorar mis habilidades oculares en la cobertura al hombre, el punto alto del balón. Dejé un par de picks en el campo. Hay muchas cosas técnicas que resolver. T-Rob [el nuevo entrenador de backs defensivos, Travaris Robinson] ha visto algunas cosas en mi juego que hay que limpiar. Esa es otra razón por la que he vuelto. Todavía no me sentía un jugador completo para ir a la NFL. Quiero entrar en la sala de pesas... y llegar a las 215” libras.

Y desde la perspectiva del equipo, Bolden dijo: “Se redujo a mi mentalidad de ser un ganador y no estar satisfecho con ser mediocre. No se trata realmente de mí. Se trata más bien del equipo. Al venir de la preparatoria, ganar era lo único que teníamos en mente. Eso es lo que intento traer aquí, lo que el entrenador Díaz intenta traer aquí. La tarea principal es ganar un campeonato nacional y devolver a Miami a donde estaba en los viejos tiempos.”

▪ Aunque UM no exigió que Carolina del Norte pagara sus gastos por el partido de baloncesto cancelado el pasado lunes por la noche, UM no estaba contenta con la forma en que UNC manejó la situación en general.

El entrenador Jim Larranaga, en una charla con Zagacki de WQAM, dijo que estaba “decepcionado” porque UNC nunca informó a Miami el domingo — antes de que los Hurricanes volaran a la zona de Raleigh/Durham/Chapel Hill — sobre una celebración del equipo en la que varias personas no llevaban máscaras. Esa información se hizo pública el lunes cuando el periódico escolar de la UNC publicó un video de Snapchat que mostraba que los jugadores de UNC Day’Ron Sharpe y Armando Bacot habían estado de fiesta con otros estudiantes sin máscara después de la victoria de UNC 91-87 sobre Duke.

Incluso antes de que la UM decidiera no jugar, el centro Nysier Brooks llamó a Larranaga y le dijo que había visto el video y que no jugaría esa noche porque lo consideraba demasiado arriesgado. La UM no ha tenido ningún jugador o entrenador que haya dado positivo por COVID en toda la temporada. Larranaga dijo que el partido de la UNC no se reprogramará.

La UNC se disculpó más tarde y admitió que varios jugadores y directivos asistieron, no solo los dos que aparecen en el video, y que estaba pensada para que fuera una celebración solo para el equipo, pero que también asistieron personas ajenas a él.

“Dije que lo manejaríamos internamente, y eso es lo que hemos hecho”, dijo el entrenador de la UNC, Roy Williams, declinando especificar el castigo para los dos jugadores. “Estaba molesto por ello. Todavía estoy molesto por ello, pero no lo hagamos como si hubiéramos invadido el edificio del Capitolio o algo así. No me gustaron algunas de las cosas que ocurrieron, por decirlo de alguna manera, pero tampoco me gustó la manera en que describieron a nuestros chicos.”

▪ El ex liniero defensivo de la UM, Dwayne “The Rock” Johnson — uno de los ex alumnos de los Hurricanes más famosos de la historia por su carrera como actor — reflexionó sobre su carrera en Miami y sobre por qué compró la XFL por $15 millones en una entrevista con Cigar Aficionado.

“Mis sueños de jugar en la NFL nunca sucedieron”, dijo a la revista, que está disponible a partir del martes. “Mira, Warren Sapp me ganó el puesto, tuve muchas lesiones, nada de eso importó. A fin de cuentas, no era lo suficientemente bueno. Lo que la XFL proporcionará es una oportunidad [para los futuros jugadores] de jugar. Si la XFL hubiera existido para mí en 1995 y no me reclutaran para la NFL, puedes creer que habría entrado en el campo de la XFL”.

Johnson decidió no realizar una temporada de la XFL en 2021, optando en cambio por 2022.

“Lo que es importante para mí ahora, y lo que será importante para mí dentro de cinco años, dentro de ocho años, dentro de 10 años, es el legado”, dijo. “El 15 de enero [de 2020], mi padre murió repentinamente. Se fue. No tuve la oportunidad de despedirme de él. Es algo difícil de asimilar. Todos perdemos a nuestros seres queridos, pero cuando no tenemos la oportunidad de despedirnos, es difícil. Así que esta idea del legado y lo que significa, no solo dejar un legado, sino mantenerlo, y cuánto más podamos impulsar el legado, cuánto más podemos expandirlo, a dónde puedes llevarlo. Legado”.