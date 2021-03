Los Dolphins presentan a nuevos jugadores. El plan de Brian Flores con los linebackers toma forma

Los Dolphins firmaron formalmente a dos linebackers veteranos el lunes: Brennan Scarlett y Duke Riley.

Ambos son versátiles. Ambos son atléticos. Ambos han mostrado destellos de un football realmente bueno.

Y lo más importante, ambos son asequibles.

Scarlett –que llega a Miami después de pasar sus primeras cinco temporadas con los Houston Texans– firmó un contrato de un año y $1.1 millones con los Dolphins.

Riley –un veterano de quinto año que estuvo por último con los Eagles– acordó un contrato similar.

Sus valores de mercado sugieren que ambos son adiciones de profundidad, y las calificaciones de Pro Football Focus (ambos alrededor del puesto 50 el año pasado) sugieren lo mismo.

Ninguno de los dos tiene una tonelada de dinero garantizado en sus acuerdos, por lo que ambos tendrán que tener un buen desempeño en el campo de entrenamiento y la pretemporada para asegurarse un lugar entre los 53 de los Dolphins.

Pero teniendo en cuenta la falta de profundidad del equipo, particularmente en el linebacker externo, tienen una buena ventaja.

Scarlett es más un edge defedner natural, mientras que Riley es mejor en la cobertura (ha cedido solo dos touchdowns en 56 targets de carrera). Pero durante las conversaciones con ambos el lunes, sería un error encasillar a cualquiera de ellos.

Aquí hay una muestra de lo que cada uno tuvo que decir durante su presentación a los medios del sur de la Florida el lunes.

Brennan Scarlett

▪ Scarlett reconoció que su primera vez en la agencia libre fue un poco estresante, pero se sintió atraído por los Dolphins porque son “una gran franquicia histórica”.

Y añadió: “La organización de los Miami Dolphins tiene una gran historia, una historia de victorias. Ha existido durante muchos años. Siempre la he respetado. Estoy emocionado de ser parte de esa historia. Estoy deseando que llegue la temporada 2021. Me entusiasma formar parte de ella, salir a competir y ganar algunos partidos de football y divertirme. Eso es realmente lo que me entusiasma de estar aquí”.

▪ Aunque se proyecta que formará parte de una rotación de linebackers externos que incluye a Andrew Van Ginkel y Vince Biegel, Scarlett sugirió que eso no está grabado en piedra. “No entramos en detalles sobre el rol. Solo sé que, sea lo que sea, es un papel que hay que ganarse. Eso es lo que respeto”.

▪ Scarlett ha compartido sala de linebackers con Benardrick McKinney toda su carrera profesional, y eso continuará en Miami.

“B-Mac ama el juego del football”, dijo Scarlett. “Es apasionado en el campo de football. Quiere estar ahí fuera, le encanta estar ahí fuera. Eso es lo que espero. Comparto esos mismos valores”.

Se espera que McKinney ocupe el rol de Kyle Van Noy en la defensa de los Dolphins.

▪ Una divertida subtrama de su decisión de firmar con los Dolphins: Scarlett se reencontrará con Austin Clark, su compañero de equipo colegial en Cal. Clark es ahora el entrenador de la línea defensiva de los Dolphins después de trabajar con los linebackers externos en 2020.

“Se habla de un jugador con algo de agallas. A.C. tiene algo de agallas”, dijo Scarlett. “Otro tipo que amaba jugar. Pude notar entonces lo apasionado que era por los pormenores del juego, los fundamentos. Las cosas intangibles. No me sorprende que esté sentado en el lugar en el que está ahora”.

Duke Riley

▪ No hay que preocuparse de que Riley esté listo para jugar. Parecía ansioso por jugar el lunes, aun cuando la temporada está a otros seis meses de distancia.

Cuando se le pidió que se describiera como jugador, Riley respondió: “Energía. Eso es todo lo que puedo decir. ... Un tipo que va a jalar consigo a sus compañeros de equipo, a liderar con el ejemplo”.

▪ Riley siempre ha sido un buen jugador de equipos especiales. Pero en 2020, demostró su habilidad en la defensa, también, registrando un récord de carrera de 569 snaps en D.

“Sabía que tendría que tener impacto [en equipos especiales] para hacerme notar”, dijo Riley. “Quería jugar en la defensa. La gente se pone de cierto estado de ánimo cuando no está en la defensa. [Pero] los equipos especiales, los veo como si lo fueran todo”.

▪ ¿Cómo lo utilizaron los Eagles?

“De muchas maneras diferentes. Situaciones de tercer down, situaciones de primer down”, dijo. “Soy un tipo de todos los downs”.

***

Los Dolphins también han incorporado al exquarterback de UTEP Kai Locksley, quien lanzó 9 touchdown y 14 intercepciones en la universidad. Espera un segundo acto como receptor en la NFL.

Pero viene con algunas banderas rojas significativas, sin embargo. En junio de 2019, la policía acusó a Locksley de una serie de delitos, incluyendo cargos por portación de armas y de hacer amenazas terroristas.

Según CBSSports.com, Locksley supuestamente gritó a un grupo de personas que “tenía una pistola con el cargador lleno y la vaciaría sobre los individuos.”

UTEP suspendió brevemente a Locksley antes de reincorporarlo; participó en 11 partidos como senior. Los registros judiciales sugieren que los cargos más graves están inactivos o han sido desestimados.