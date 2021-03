‘Las cosas no han terminado, esto es solo el principio’, dice DeVonta Smith. Siguen dudas sobre su peso

Devonta Smith ha pasado tiempo interrogando a sus ex compañeros de la University of Alabama Henry Ruggs y Jerry Jeudy sobre qué esperar de la NFL y el proceso del draft, así que tenía que saber que las preguntas sobre el peso iban a llegar.

Y Smith hizo un gran trabajo al alejarse de la primera pregunta sobre el peso el lunes simplemente diciendo que está pesando lo que pesaba durante la temporada 2020 de Alabama.

“Lo mismo que he estado pesando”, dijo.

Eso significa que está pesando lo que pesaba mientras ganaba el Heisman Trophy el año pasado.

Está pesando lo que pesaba cuando iluminaba a las defensas con 1,856 yardas de recepción y 23 touchdowns.

Pero también pesa lo que pesaba cuando el personal de la NFL y los gurús del draft se preguntaban si eso era suficiente para tener éxito en el juego profesional.

Al final, alguien acorraló a Smith y dijo que pesaba 170 libras.

Así que dos cosas:

O bien los equipos de la NFL se sienten cómodos con Smith haciendo jugadas como profesional con el mismo peso que tenía en Alabama.

O no.

Smith no ha aprovechado los últimos dos meses para aumentar su fuerte pero delgada complexión. Y no está claro qué ganas tiene de hacerlo porque, al parecer, no lo ve como un problema.

“Siento que no va a ser diferente a la universidad”, dijo Smith. “He jugado contra algunos de los mejores en la universidad. He jugado en la SEC. Creo que es la conferencia más dura que existe. Sé que mucha gente que es más grande que yo tiene más problemas que yo, así que no me preocupa en absoluto”.

Esto tiene la posibilidad de preocupar a algún equipo, porque aunque Smith pronto se ganará la vida corriendo en zigzag alrededor de las defensas, parece ser un tipo de persona que mantiene el rumbo fuera del campo.

Por ejemplo, solo hay que preguntarle cómo va a salir de la línea de golpeo contra la cobertura de prensa aplicada por los cornerbacks profesionales.

“Simplemente, seguiré haciendo las cosas que he estado haciendo: confiar en mi entrenamiento, trabajar mi técnica y cosas así”, dijo Smith. “Me ha funcionado durante todo este tiempo, así que si no está averiado, no lo arregles”.

¿Yo? Estoy bien.

DeVonta Smith hizo jugadas en high school. Hizo jugadas al más alto nivel en la Southeastern Conference. Y en 2020 hizo más jugadas que nadie en Alabama, un equipo que reúne más creadores de jugadas que cualquiera en el país.

Así que es una buena apuesta que Smith va a hacer jugadas en la NFL ya sea con 170 o 180 libras, lo que probablemente haría que algunos individuos del personal de la NFL se sientan mejor.

Pero la pregunta persistirá. Los equipos de la NFL han estado preguntando a Smith sobre ello en sus reuniones de Zoom con él. Y el martes Smith será pesado y medido como parte del Pro Day de Alabama, la única parte de la jornada en la que participará Smith.

Eso significa que la mayor parte de la preparación previa al draft de Smith serán esas llamadas de Zoom con los equipos. Se espera que los Dolphins tengan a Smith entre sus reuniones, aunque ya lo conocieron en el Senior Bowl en enero, cuando Smith asistió pero no jugó por una lesión en el dedo.

“Fue una buena experiencia solo para ver cómo es la NFL, de alguna manera, y cómo son los libros de jugadas y para tener de cierto modo una sensación de cuál es la diferencia entre la NFL y el football colegial”, dijo Smith del tiempo que pasó con el entrenador de Miami Brian Flores y sus asistentes.

Todos entienden que los Dolphins tendrían la oportunidad de elegir a Smith con su selección general número 3 del draft. También podrían elegir al receptor de LSU Ja’Marr Chase o al tight end de Florida Kyle Pitts.

O bien, Miami podría negociar por selecciones inferiores para beneficiarse de una selección adicional.

Y, de nuevo, en un escenario de intercambio por selecciones inferiores, Smith podría continuar en el panorama, mientras que Chase o Pitts podrían no estar.

Por lo tanto, los Dolphins tienen que sentirse muy cómodos con Smith como posible elección. Y, aparte de su cinta de Alabama y la palabra de sus entrenadores de Alabama, la reunión de Zoom va a ser la forma en que lo hagan.

Esas reuniones, por cierto, no parecen ser un gran problema para Smith. Al parecer, le gustan porque son en su terreno.

“Las reuniones han sido buenas, es decir, solo entrar y hablar de football y conocer a algunos de los entrenadores”, dijo Smith. “Hablar de football es lo mejor de todo.

“No hay nada de lo que tengas que preocuparte. Solo entras y eres tú mismo. Al final, estás hablando de football, así que se siente como otro día aquí en la sala de reuniones en Alabama”.

Esto suena como el tipo de jugador que los Dolphins querrían. También cuando Smith habla de en qué posición –flanker, slot, etc. ...– se sentiría más cómodo jugando:

“Realmente, siento que soy un receptor que puede jugar en cualquier posición”, dijo. “Así que pónganme en cualquier lugar y [yo] me adaptaré a lo que el equipo necesite que haga”.

Smith tiene una relación con todos sus compañeros actuales y anteriores de Alabama y eso incluye al quarterback de los Dolphins, Tua Tagovailoa. Los dos han hablado, pero es evidente que sus discusiones son más profundas que solo el football.

“Hablamos, es más sobre football en general cómo ha sido el proceso y cosas así, cosas de la vida”, dijo Smith. “Pero no solo nos sentamos demasiado y solo hablamos de estar junto, porque fuera de eso todo es más grande que el football entre nosotros. Se trata más de cosas de la vida”.

Dondequiera que acabe Smith, llevará consigo una fuerza de personalidad tranquila.

No busca la atención. Pero no es tímido.

Es, bueno, seguro de sí mismo. Muy seguro de sí mismo.

“El viaje no ha terminado, así que voy a seguir escribiendo mi historia y seguiré empujando a través de todo lo que he pasado, sabiendo que hay mucha gente que dice que no se supone que deba estar aquí; seguir empujando sabiendo que si no se supone que deba estar aquí, no estaría aquí”, dijo Smith.

“Tengo la mentalidad de que no me van a parar.

“No he llegado hasta aquí siendo arrogante, sino siendo yo mismo. Sabiendo que las cosas no han terminado, que esto es solo el principio. Todavía me queda mucho camino por recorrer”.