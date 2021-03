¿Por qué los Huracanes de Miami necesitan reconstruir su línea defensiva?

Zach McCloud (53), de los Huracanes de Miami, celebra una tackleada en el segundo cuarto sobre el quarterback de la FSU James Blackman, en el partido celebrado el 26 de septiembre de 2020. adiaz@miamiherald.com

Una de las mayores “sorpresas de la primavera hasta ahora” de los Miami Hurricanes –en palabras de Jess Simpson– comenzó como casi una broma al final de la temporada pasada.

McCloud seguía con los linebackers durante la mayor parte de los entrenamientos previos al Cheez-It Bowl 2020, y el senior redshirt se sentó en una reunión mientras Miami repasaba su paquete de tercer down.

“Yo puedo hacer eso”, bromeó McCloud mientras los Hurricanes hablaban sobre la responsabilidad de un defensive end. Estaba “siendo un poco engreído”, dijo McCloud. “Estaba bromeando”.

El entrenador Manny Díaz “se animó”, dijo McCloud. Los dos defensive ends estelares de Miami no iban a participar en el Cheez-It Bowl, sino que optaron por prepararse para el Draft de la NFL de 2021, y eso dejaba a los Hurricanes con un enorme vacío en una antigua posición de fuerza. Comenzó un nuevo experimento.

McCloud practicó como defensive end ese día y ha estado allí todos los días desde entonces. Salió del banco como defensive end en el partido del tazón y pasó toda la temporada de receso planificando un cambio de posición de tiempo completo, añadiendo unas 25 libras durante el invierno y estudiando a los edge rushers de la NFL “con un perfil corporal similar” a su complexión de 6.2 pies. Con el paso de Jaelan Phillips y Quincy Roche a la NFL, Miami mantiene una competencia abierta en ambos puestos de extremo, y Simpson dijo que McCloud ha sido una de las mayores sorpresas.

“Está conectando los puntos como defensive end, y realmente creo que se adapta a su conjunto de habilidades”, comentó el nuevo entrenador de la línea defensiva. “Lo he visto hacer cosas en el pass rush los dos últimos días que me han entusiasmado”.

McCloud y la situación del end de Miami

McCloud y el defensive lineman Deandre Johnson dan a los Hurricanes un par de veteranos con experiencia como titulares, aunque principalmente en el puesto de linebacker, en la competencia de defensive end. Los defensive linemen Jahfari Harvey y Cameron Williams fueron titulares en el defensive end en el tazón, el único partido en el que Phillips y Roche no fueron titulares. El defensive lineman Chantz Williams, un ex reclutado top-100, también está impresionando a Simpson después de jugar muy poco como estudiante de primer año en 2020.

Cualquier combinación de los cinco pudiera surgir como el tándem titular para cuando comience la temporada regular en septiembre.

“Nadie va a ser coronado como rey en la primavera”, señaló Simpson.

Harvey y Cameron Williams son los que encajan naturalmente en el defensive end y entran en su tercer año en el programa. Chantz Williams fue el mejor clasificado como recluta, según la clasificación compuesta de 247Sports.com. Sin embargo, McCloud y Johnson tienen la misma oportunidad de ser titulares.

Johnson pasó las últimas cuatro temporadas con los Tennessee Volunteers antes de ser transferido a Miami en enero. Aunque técnicamente era un linebacker en Tennessee, Johnson era un defensive end en Miami Southridge y jugaba un papel de edge-rushing en la defensa 3-4 de los Volunteers, liderando a Tennessee con 4.5 sacks la temporada pasada.

McCloud declaró que en realidad esperaba ser un defensive end cuando llegó a Coral Gables en 2016. Era un edge-rushing outside linebacker en Lantana Santaluces, pero fue capaz de entrar en el campo como linebacker titular del lado fuerte de Miami como estudiante de primer año. Comenzó allí durante tres temporadas, luego estuvo como redshirt en 2019, comenzó de linebacker del lado débil en 2020 y finalmente hizo otro cambio de posición de tiempo completo en esta temporada de receso, aprovechando el año extra de elegibilidad otorgado por la NCAA debido a la pandemia del COVID-19 para jugar una sexta temporada.

El ex linebacker dijo que ahora pesa alrededor de 250 libras y pasa el tiempo estudiando a jugadores como Von Miller, el outside linebacker de los Pittsburgh Steelers T.J. Watt, el outside linebacker de los Tampa Bay Buccaneers Shaquil Barrett y el defensive end de Las Vegas Raiders Yannick Ngakoue para aprender de los mejores edge rushers de talla baja de la NFL.

“He estado haciendo mucho trabajo de borde, y será una sorpresa ver un movimiento en acción o algo así en la práctica, o una técnica aplicada de cierta manera, y todo es solo yo y un montón de otros chicos en el equipo; hemos puesto un montón de trabajo extra”, indicó McCloud. “Para mucha gente, las cosas están dándose rápido y yo solo soy una parte de ese grupo”.

Simpson agregó: “Veo que Zach jugará un gran papel para nosotros este otoño si sigue trabajando y haciendo lo que está haciendo”.

El defensive lineman de los Miami Hurricanes Nesta Jade Silvera (1) celebra con la cadena de entregas de balón en el segundo cuarto mientras la University of Miami recibe a los Florida State University Seminoles en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, el sábado 26 de septiembre de 2020. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

La profundidad de Miami en defensive tackle

Aunque el defensive end era uno de los mayores interrogantes al entrar en las prácticas de primavera, el defensive tackle es una de las posiciones más profundas de los Hurricanes. Los defensive linemen Nesta Jade Silvera, Jon Ford, Jordan Miller y Jared Harrison-Hunte fueron titulares en al menos un partido la temporada pasada, y el defensive tackle de cinco estrellas Leonard Taylor es el jugador mejor clasificado en la Clase de 2021 de los Hurricanes. Los Hurricanes necesitarán que sus defensive tackles sean la columna vertebral de la línea defensiva y Simpson tiene un historial de sacar el máximo provecho de la posición.

Simpson pasó una temporada como entrenador de la línea defensiva de los Hurricanes en 2018 antes de irse para un periodo de dos años en el mismo papel con los Atlanta Falcons. En la única temporada de Simpson en el sur de la Florida, el ex defensive lineman Gerald Willis fue un All-American de segundo equipo después de acumular 18 tackleadas para pérdida de yardas como defensive tackle.

Simpson no comparó explícitamente a ninguno de sus defensive tackles con Willis, pero dijo que Harrison-Hunte tiene “algunos de esos rasgos” después de registrar seis tackleadas para pérdida de yardas y tres sacks a pesar de haber sido titular solo una vez como freshman redshirt en 2020. El entrenador asistente está tratando de hacer de Harrison-Hunte un defensive tackle más integral y Harrison-Hunte dijo que está aprendiendo a jugar a la extensión, que no era parte de sus responsabilidades el año pasado.

“Quiere hacer de mí un mejor jugador de football en general”, dijo Harrison-Hunte. “Notó el año pasado que yo tenía la condición física, y tengo lo que se necesita y todo para hacer jugadas en el campo, pero quiere que trabaje en mis técnicas”.

Sin estrellas notorias al inicio de la temporada, se necesitará un esfuerzo cohesivo para que la línea defensiva de los Hurricanes tenga éxito.

“Hablamos de ser una línea D vertical y de establecer una nueva línea de scrimmage o de crear caos, o de golpear al quarterback o de liderar el país en TFLs y para mí eso sucede cuando juegas con la misma mentalidad, pero también sucede cuando los chicos juegan realmente disciplinados y juntos”, dijo Simpson. “El estilo de juego, lo conseguimos aquí, pero en lo que tenemos que dar el siguiente paso es en jugar conectados y eso es primordial para que juguemos una gran línea defensiva este otoño aquí en la U”.