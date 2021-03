Dolphins no resuelven problemas en posición clave tras agencia libre. La casualidad podría hacerlo

Micah Parsons nació para jugar en la defensa de Brian Flores.

El linebacker de Penn State es una bola de demolición de lado a lado que puede alinearse en tres posiciones diferentes.

Con la presencia de representantes de los Miami Dolphins para verle de cerca, Parsons deslumbró en su pro day el jueves, con un tiempo de menos de 4.4 en las 40 yardas, 19 repeticiones de bench-press y un salto vertical de 34 pulgadas con una altura de 6-3 y un peso de 246 libras.

En otras palabras, recordó a todos lo especial que es como atleta, en caso de que lo hayan olvidado durante su año sabático del football. Parsons ganó el Butkus-Fitzgerald Award como el linebacker del año del Big Ten y fue un All-American de consenso en 2019 antes de optar por no jugar la temporada siguiente debido al COVID-19.

Esa decisión pondría fin a su carrera colegial; se postuló para el draft y pasó los últimos seis meses preparándose para ello.

Parsons es sin duda una selección de primera ronda, y durante un tiempo, se pensó que iría en el top 5. Así de bueno fue en sus dos años en Penn State.

Y con los Dolphins verdadera necesitados de ayuda en la posición de edge defender/pass rusher, Parsons tendría mucho sentido en el puesto 18, su segunda de las dos selecciones de primera ronda.

“Creo que con Parsons, [tiene] la capacidad de hacer todo”, dijo Daniel Jeremiah de NFL Network. “Fuera del balón también se le puede presionar un poco. Por muy impresionantes que sean su alcance y sus instintos contra la carrera, para mí es lo que hace en la cobertura. Lo ves cubrir a los tight ends en Penn State. Lo ves cubrir a los backs. Me hubiera encantado verlo este año, pero lo entiendo, puso tantas cosas buenas en la cinta en el ‘19 que tomó la decisión que tomó”.

Jeremiah continuó: “Realmente semana a semana pudieras cambiar su rol y cómo quieres usarlo. Creo que tiene la oportunidad de ser un muy buen rusher, también, si quieres dejarlo suelto y permitirle hacer algunas de esas cosas. Eso sería algo interesante”.

De nuevo, si esto suena familiar, así debería ser. Flores valora la versatilidad en un defensivo quizás por encima de cualquier otra característica. La idea de utilizar a Parsons como la última pieza de ajedrez seguramente le atrae.

“Simplemente siento que soy el jugador más versátil de esta clase”, dijo Parsons el jueves. “Puedo jugar de linebacker medio, puedo jugar por fuera y puedo ser pass rusher. No hay lugar donde no pueda jugar y utilizar mis habilidades. Voy a hacer jugadas en el siguiente nivel como lo hice en Penn State”.

El único problema de este plan: la tercera selección es probablemente demasiado alta para tomar a Parsons, y la 18 podría ser demasiado baja. Parsons es el prospecto número 10 en el gran tablero de Jeremiah, solo por detrás de Trevor Lawrence, Ja’Marr Chase, Kyle Pitts, Zach Wilson, Caleb Farley, Jaylen Waddle, Rashawn Slater, DeVonta Smith y Penei Sewell.

Si los Dolphins no cambian de opinión para la selección 3, la creencia predominante es que tomarán al jugador de posición de habilidad mejor calificado en su tablero.

Pero aunque el wide receiver sigue siendo una necesidad, no es tan urgente como lo era hace dos semanas, antes de que firmaran a Will Fuller y Robert Foster. Esos dos, más el regreso de Albert Wilson, dan a los Dolphins la velocidad que les faltaba en 2020.

Eso significa que no se puede descartar que los Dolphins tomen a un jugador defensivo con su primera selección; pero solo si hacen un intercambio hacia posiciones inferiores. Parsons sería una gran apuesta en el puesto 3, pero no tanto en el 8 o el 9, selecciones que pertenecen a Carolina y Denver, que necesitan un quarterback.

Los Panthers y los Broncos son algunos de los equipos que, según los informes, estaban en el derby por Deshaun Watson, pero dados los crecientes problemas legales de Watson, parece improbable que se produzca un intercambio a cualquier equipo a corto plazo. Eso hace que la selección más importante del draft de los Dolphins sea aún más valiosa. Se espera que cuatro mariscales de campo entren en el top 10. Algún equipo que necesite uno hará una oferta a los Dolphins.

Hay otro factor que podría jugar a favor de Miami: La reputación de Parsons tampoco es inmaculada.

Tal vez pudiera conseguir un talento de los 5 mejores con la 18ª selección general. No es una idea tan descabellada.

Lance Zierlein, de NFL.com, dice que Parsons ha caído hasta el puesto 29 en su más reciente draft simulado por “problemas de carácter”, lo que probablemente alude a la inclusión de Parsons en un informe de la universidad de 2020 sobre una investigación del Título IX en el programa de los Nittany Lions.

El ex back defensivo Isaiah Humphries acusó a Parsons y a otros de acoso sexual, novatadas y violencia, incluyendo asfixia.

Parsons también tuvo que transferirse de una escuela del área de Harrisburg, Pensilvania, a otra después de ser acusado, en palabras de su padre en 2016, de “incitar a un disturbio”.

“Obviamente, la gente tenía algunas preocupaciones sobre las cosas que habían sucedido”, dijo Parsons. “Pero al final del día, creo que era un niño. Tenía 17-18 años. Todos cometemos errores cuando tenemos 17-18 años. No voy a dejar que eso controle o dicte la persona que soy ahora. No voy a dejar que algo que sucedió hace cuatro años dicte en quién me estoy convirtiendo y el padre que quiero ser.

“Todo el mundo aprende y crece. Estoy bastante seguro de que ninguno comete los mismos errores que cuando tenía 17 o 18 o incluso 25 años”, continuó. “Si alguien va a juzgarme por eso, entonces prefiero no estar en su programa. Sé en qué tipo de persona me estoy convirtiendo. Sé en qué tipo de padre me estoy convirtiendo. Eso es todo lo que me importa. Cualquiera que esté dispuesto a aceptar mis errores cuando me equivoqué y mis aciertos cuando los tuve, estoy dispuesto a darlo todo. Pero si todo se reduce a algo que hice en high school, solo puedo controlar lo que puedo controlar en el futuro. Así es como me siento al respecto”.

Los Dolphins, por supuesto, investigarán todos estos incidentes (si no lo han hecho ya). Como organización, decidirán si Parsons realmente ha madurado en los años posteriores.

Pero Flores ha mostrado repetidamente su voluntad de dar a los jugadores con problemas una segunda oportunidad y un nuevo comienzo en Miami. La capacidad de unicornio de Parsons podría convencer a los Dolphins de hacerse cargo de otro proyecto de recuperación.