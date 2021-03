Los Dolphins no han mostrado intenciones de reemplazar a Tua con su selección No. 3 del draft

Se espera que todos los equipos de la NFL sedientos de un quarterback franquicia estén en Utah el viernes por la mañana para ver a Zach Wilson ejercitarse durante el Pro Day de la Brigham Young University.

Los New York Jets estarán allí. Actualmente tienen la selección No. 2 general en el draft de abril y algunos analistas consideran a Wilson el segundo mejor quarterback disponible, solo por detrás de Trevor Lawrence, de Clemson.

Así que este será un momento decisivo para la BYU, que espera una casa llena de grandes nombres de la NFL para ver a Wilson y a otros 19 atletas ejercitarse.

También será un momento decisivo para el gerente general de los Jets, Joe Douglas, quien debe decidir si seleccionar a Wilson en el No. 2, o ir con Justin Fields, o algún otro QB, o no elegir un mariscal de campo por completo y apostar por Sam Darnold en su lugar.

Sí, una gran decisión.

¿Sabes dónde estará el viernes el gerente general de los Dolphins, Chris Grier?

Yo tampoco.

Nos hemos encontrado en vuelos en el pasado, pero me desconcierta que no me envíe un mensaje de texto con su itinerario de viaje.

El año pasado, supe que estaba haciendo las rondas para ver a todos los mariscales de campo; aunque no llegó al entrenamiento de Justin Herbert en Oregón por una serie de razones.

¿Este año? Bueno, digamos que no fue al Pro Day de Clemson el 11 de marzo para evaluar a Trevor Lawrence. Grier y todos saben que no va a tener a Lawrence.

El hecho es que Grier podría ir al Pro Day de la University of Michigan el viernes en lugar de al de Brigham Young. Los Wolverines no tuvieron un equipo tan bueno como BYU el año pasado, lo que sugiere que no tenían tantos buenos jugadores.

Pero los Wolverines podrían tener jugadores que a los Dolphins les interese más ver personalmente, como el defensive end Kwity Paye, el wide receiver Nico Collins, el running back Ambry Thomas, y quizás el cornerback Nick Eubanks.

Y les recuerdo a todos que el propietario de los Dolphins, Stephen Ross, es un gran hombre de Michigan; tan grande que su teléfono móvil tiene The Victors como tono de llamada, la última vez que lo oí sonar.

Así que, tal vez, podría ser bastante tentador para Grier evitar el viaje a Provo y dirigirse a Ann Arbor en su lugar. O si hace el vuelo a Utah, podría estar más interesado en selecciones de última ronda como el tackle defensivo Kyiris Tonga o el receptor Dax Milne.

El punto más importante aquí (¿no te emociona de que finalmente llegué a él?) es que los Dolphins no están exactamente desesperados por un mariscal de campo este año para seleccionarlo en el No. 3 general. Al menos ese es el consenso en la comunidad de scouts.

El pensamiento común de los que recogen esas pistas es que los Dolphins, en esta etapa, se inclinan más por negociar con un equipo que quiera la selección No. 3 para conseguir un mariscal de campo.

(Los Dolphins también podrían quedarse donde están y seleccionar al receptor de LSU Ja’Marr Chase o al tight end de Florida Kyle Pitts.)

Los Dolphins, como ven, reclutaron a Tua Tagovailoa en el No. 5 general en 2020 y están comprometidos con él como su titular para 2021.

Lo han dicho.

Se lo han dicho a Tagovailoa.

Hay que suponer que así será.

Y ahora te preguntarás, bueno, ¿por qué se ha hablado tanto de sustituir a Tagovailoa en esta temporada de receso? ¿Por qué el propio Tagovailoa no fue capaz de responder definitivamente las primeras veces que se le preguntó si iba a volver como quarterback de Miami en 2021?

Solo hay una razón para ello: La posibilidad de un canje por Deshaun Watson.

Y punto.

Nada más.

Espero que todos puedan entender esto. Porque de alguna manera, las versiones de que los Dolphins reemplazarían a Tagovailoa por el intercambio de Watson se ha desangrado insufriblemente en ... “las versiones de que los Dolphins reemplazarían a Tagovailoa en el draft”.

Nadie que yo conozca ha sugerido eso.

Ningún experto local que haya leído ha dicho que se reclute a alguien en el No. 3 para reemplazar a Tagovailoa.

Y, sin embargo, de alguna manera los medios nacionales han salido valientemente en defensa de Tagovailoa contra la idea de que los Dolphins pudieran seleccionar en el draft a su reemplazo este año; lo cual, repitiendo de nuevo, nadie ha sugerido.

Solo esta semana, Dan Orlovsky en ESPN y Daniel Jeremiah en NFL Network hicieron una vigorosa defensa contra el coro que sugiere que los Dolphins seleccionen en el draft a un reemplazo de Tagovailoa.

Señores, los respeto inmensamente a ustedes y a su trabajo, pero no existe tal coro en el sur de la Florida.

O en cualquier lugar, en realidad.

Están discutiendo en nombre de Tagovailoa contra ... nadie.

Los Dolphins probablemente discutieron el escenario en sus reuniones del draft como parte de su debida diligencia. Pero, de nuevo, la única razón por la que la idea de que Tagovailoa sea reemplazado ha sido digna de mención –aparte del hecho de que pasó apuros al final de su temporada de novato– es debido a Watson.

Porque Watson es mejor.

Porque la mayoría de la gente entendió que tener a Watson sería una mejora.

Los Dolphins ciertamente lo entendieron así.

Y ahora que Watson está envuelto en 16 demandas que reclaman varias formas y niveles de acoso sexual y mala conducta, y la policía de Houston está investigando, y la NFL está investigando, esa posibilidad –por improbable que fuera antes– parece remota ahora.

Así que aquí estamos:

Con un intercambio de Deshaun Watson actualmente descartado. Con los Dolphins que probablemente no elijan a un mariscal de campo con la selección No. 3 general.

Y con Tua Tagovailoa como quarterback titular de Miami.