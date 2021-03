Elogios para los Dolphins luego de sus grandes movimientos que pudieran no haber terminado

La serie de intercambios de los Miami Dolphins que alteró a la liga el viernes dio a todos los equipos involucrados exactamente lo que querían.

Los San Francisco 49ers codician a uno de los tres jugadores (un quarterback tiene más sentido, aunque una fuente dentro de la organización dijo a ESPN que “Jimmy [Garoppolo] está aquí para quedarse”), y renunciaron a lo que fue necesario para que eso sucediera.

Los Philadelphia Eagles querían cambiar la calidad por la cantidad, creyendo que la mejor manera de abordar sus muchas necesidades era renunciar a una selección premium por dos realmente buenas.

Y los Dolphins esperaban hacer ambas cosas: Maximizar el valor en un intercambio hacia posiciones inferiores sin deslizarse demasiado para conseguir uno de los tres o cuatro mejores no mariscales de campo en el draft.

Eso habría sido mucho más fácil para Chris Grier si los Eagles hubieran querido ascender, no descender. Pero convirtió el desafío en una oportunidad –y quizás complicó la capacidad de los Patriots de ascender en busca de su mariscal de campo del futuro– al involucrar a John Lynch.

Ese ingenio merece ser elogiado, y Grier lo consiguió el viernes.

▪ Daniel Jeremiah de NFL Network: “Supongo que al hacer todo lo que hicieron, ir al 12 y volver al 6, pudieron conseguir más y no tener que retroceder tanto como lo hubieran hecho si solo hubieran hecho el intercambio directamente con Carolina (en 8) o Denver (en 9). Me pareció creativo por parte de Chris y un buen trabajo por su parte. Y ahora vamos a ver una competencia por mariscales de campo. Igual van a conseguir al tipo que quieren si no es la opción número 2”.

▪ Mel Kiper Jr, analista del Draft de la NFL: “Este es el escenario ideal para los Dolphins, que están claramente comprometidos con [Tua] Tagovailoa como su quarterback franquicia. Recogen activos adicionales de primera calidad y solo bajan tres puestos, lo que significa que todavía pueden conseguir uno de los mejores wide receivers –[Ja’Marr] Chase, [DaVonta] Smith y [Jaylen] Waddle– con la selección número 6 o tomar un arma versátil en [Kyle] Pitts. Este equipo está construido para contender en la AFC Este en 2021”.

▪ Todd McShay, colega de Kiper en ESPN: “Pongámoslo de esta manera: Si Miami [no hubiera] podido moverse del número 3, probablemente habría estado apuntando a Chase, Smith, [Penei] Sewell o tal vez incluso al tackle de Northwestern Rashawn Slater. Ahora los Dolphins han conseguido selecciones adicionales, incluyendo una futura primera ronda, y probablemente conseguirán al mismo jugador en el número 6. Eso es un triunfo”.

▪ Marcus Spears, copresentador de “NFL Live”: “Eres una absoluta bestia por conseguir esto. Ahora están empezando a construir el roster alrededor de [Tagovailoa]. Chris Grier, Brian Flores sienten que están en una gran situación con Tua en la que pueden añadir piezas y pueden volver más tarde. .... Es increíble lo que han hecho. Un trabajo fenomenal”.

Una recapitulación de los dos intercambios, porque fueron un poco confusos: Los Dolphins enviaron la selección No. 3 a San Francisco y su primera ronda en 2022 más la 123ª general de este año a Philadelphia por las selecciones No. 6 y 156 de 2021, la tercera ronda compensatoria de San Fran en 2022 y las primeras rondas de los Niners en 2022 y 2023.

Y Grier podría no haya terminado. Existe un escenario, aunque poco probable, en el que los Dolphins vuelven a negociar hacia posiciones inferiores, y recojan aún más activos.

Todos los años hay selecciones que dan quebraderos de cabeza en el top 10, y si uno o dos equipos por delante de Miami se retiran del tablero para su selección, Grier podría recibir llamadas de los Panthers o los Broncos, sabiendo que podría bajar un par de puestos y todavía conseguir uno de sus principales objetivos. Sin embargo, es casi seguro que ese intercambio no se produciría hasta que los Dolphins estén en el tablero.

Grier también logró un segundo objetivo, aunque no explícito, el viernes: Mantuvo la flexibilidad para adquirir un mariscal de campo de primer nivel, ya sea en el draft o a través de un intercambio, en caso de que Tagovailoa tropiece en lo que parece ser una temporada de audición. Las probabilidades de que Deshaun Watson sea canjeado en las próximas semanas son casi nulas (ahora es objeto de 20 demandas por conducta sexual inapropiada), pero los Dolphins tienen el capital futuro para al menos estar entre los equipos en la conversación por Watson si sus problemas legales se resuelven finalmente.

“Han ampliado esa ventana”, dijo Jeremiah. “Dejen que todo este asunto se desarrolle, lo que está pasando en Houston con Deshaun en este momento, y esto les da un año completo con Tua para ver qué pueden hacer. Y si no funciona, estarían armados y listos para hacer un movimiento por un veterano como Deshaun potencialmente o subir en el draft del próximo año”.

(Una advertencia importante, sin embargo: Los Eagles, con hasta tres primeras rondas en 2022, los Jets y los Lions pueden ofrecer a los Texans un paquete más atractivo que los Dolphins, en caso de que también persigan a Watson.)

¿En cuanto a lo que harán los Dolphins este año si permanecen en la sexta posición?

Jeremiah expuso su escenario soñado:

“Terminé moviendo a Kyle Pitts al número 2 [en su lista de los 50 mejores], detrás de Trevor Lawrence. Tengo a Ja’Marr Chase en el 3. Doy la misma calificación a ambos chicos. Si se llevan a cualquiera de los dos, es un jonrón. DeVonta Smith y Jaylen Waddle no están tan lejos de esos chicos. Están en un gran momento. Pero si me preguntas cuál es mi elección de jonrón, y sé que [Mike] Gesicki está ahí. No me importa. Voy a coger a Kyle Pitts y ya veremos cómo estar ahí con dos tight ends. Si lo necesito, jugaré con Kyle Pitts en la X. Gesicki tampoco pasa mucho tiempo con la mano en el suelo. Creo que [Pitts] es el mejor jugador de football que pueden conseguir. Ese sería mi escenario soñado”.