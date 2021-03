Cornerback de Alabama tiene nombre famoso y un gran juego. ¿Seguirá los pasos de su padre y vendrá a los Dolphins?

Patrick Surtain II sería un prospecto de la NFL entre los 15 mejores, sin importar su historia. Tiene talento de élite, inteligencia y disciplina.

Pero si se añade el hecho de que comparte nombre y posición con uno de los mejores corners en la historia de los Miami Dolphins, PS2 es diferente a cualquier otro defensivo del draft de este año.

Patrick Sr. jugó 11 temporadas en la NFL, incluyendo siete con los Dolphins, antes de convertirse en el entrenador en jefe en Plantation American Heritage.

Surtain II jugó en high school para su padre antes de firmar con Alabama como el reclutado número 8 de la nación. Estuvo a la altura de las circunstancias en sus tres temporadas colegiales, y ahora está en condiciones de hacer algo que su padre nunca pudo hacer:

Ser seleccionado en la primera ronda del draft, y quizás incluso entre los 10 primeros. (Surtain Sr. fue seleccionado en el puesto 44 del draft en 1998.)

“No trato de comparar mi carrera con la de mi padre, pero si miramos su carrera, él tuvo una gran carrera”, dijo Surtain II el lunes, antes del Pro Day de Alabama. “Puedo controlar lo que controlo saliendo al campo y jugando lo mejor que puedo. Y al final del día, su legado es su legado, y yo solo estoy tratando de construir mi legado”.

El legado de Surtain incluye dos selecciones all-pro y un puesto en el equipo all-time de los Dolphins.

Pero existe la posibilidad de que su hijo, que fue seleccionado unánimemente para el primer equipo All-American y el Jugador Defensivo del Año de la SEC como junior, sea aún mejor.

“Si quieres hablar de responsabilidad, no vas a encontrar a nadie que lo haga mejor que él”, dijo el lunes el entrenador de Alabama, Nick Saban. “Y el chico tiene muy buenas habilidades para jugar la posición. Es muy instintivo. Tiene una gran longitud, tiene un gran tamaño. Es un buen tipo para coberturas. Tiene muy buenos pies. Es inteligente. Entiende el juego, entiende la ofensiva, y lo que están tratando de hacer. Siempre está muy bien preparado. Siempre les damos a nuestros chicos un reporte de scouting, una tarea que tienen que hacer. Siempre es el mejor de todos los que se presentan al equipo. Creo que va a tener una gran carrera”.

Daniel Jeremiah de NFL Network escribió: “Surtain tiene una mezcla ideal de tamaño, velocidad y habilidad con el balón. Está en su mejor momento en la cobertura de presión. No desvía sistemáticamente a los receptores, pero evita los pasos en falso y tiene mucha velocidad para mantenerse en la cima contra el juego de pase vertical. A veces tendrá problemas con los receptores de pases más pequeños y rápidos. Al igual que la mayoría de los esquineros grandes, carece de la máxima rapidez en el área corta. Sin embargo, tiene buena visión desde fuera de la cobertura. Identifica las combinaciones de rutas y realiza jugadas agresivas con el balón. Es difícil de cubrir contra la carrera y es un tackleador confiable en el campo abierto. En general, Surtain es un prospecto muy similar a Marlon Humphrey cuando salió de Alabama. Anticipo un éxito similar para Surtain en el siguiente nivel”.

En sus cuatro temporadas en la NFL, Humphrey ha sido seleccionado dos veces para el Pro Bowl y fue un all-pro de primer equipo en 2019. Así que la barra está muy alta.

Pero lidiar con expectativas excesivas no es nada nuevo para Patrick II. Ha lidiado con ello desde la primera vez que se puso un equipo.

Aunque solo tenía ocho años cuando terminó la carrera de su padre, Surtain hijo estudió el juego de Patrick Sr. en los highlights de YouTube. Y ve similitudes entre cómo jugaba su padre en la posición hace dos décadas y cómo lo hace él ahora.

“Mi padre ha sido una gran inspiración en mi vida”, dijo Surtain II. Me ha moldeado y me ha criado hasta convertirme en el joven que soy hoy. Estoy muy agradecido por él. Me ha enseñado muchas cosas dentro y fuera del campo, ya sea en el football o en la vida. Que haya tenido un impacto tremendo en mi vida, definitivamente significa mucho”.

Surtain II no tendrá que esperar mucho la noche del draft para oír su nombre. Pocos esperan que lo dejen pasar los Cowboys en el puesto 10.

Sin embargo, si se entrecierran los ojos y se usa la imaginación, se le podría ver caer en el puesto 18, cuando los Dolphins harán la segunda de sus dos selecciones de primera ronda.

E incluso después de invertir en tres corners, no es totalmente absurdo pensar que los Dolphins tomarían a Surtain, si cayera tan lejos. Xavien Howard todavía quiere un aumento y ni Byron Jones ni Noah Igbinoghene cumplieron con las expectativas el año pasado.

Así que, sí, hay un escenario en el que Surtain II se convierte en el cuarto hijo que sigue a su padre en el huddle de los Dolphins. Randy y Channing Crowder, Rudy y Kantroy Barber y Bob y Brian Griese son los únicos combos de padre e hijo en la historia de la franquicia.

“Sería una bendición”, dijo Surtain, de ir a los Dolphins. “Cualquiera que sea el equipo al que vaya, sería una bendición disfrazada, pero siento que si voy solo sería otro peldaño, otro legado que continúa como él lo ha hecho antes. Pero al mismo tiempo, sea cual sea el equipo al que vaya mientras tanto, me sentiré bendecido. No puedo esperar la oportunidad. Cuando llegue el día del draft, sea cual sea el equipo que me elija, estaré agradecido”.