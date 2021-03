¿Por qué el reconocido entrenador de Alabama apuesta por Tua en el segundo año con los Dolphins?

Ninguna persona fuera de la organización de los Dolphins ha tenido un mayor impacto en su roster –y sus perspectivas futuras– que el entrenador de Alabama Nick Saban.

Chris Grier ha seleccionado a cuatro jugadores de Alabama en los últimos cinco drafts. Los dos que siguen en el equipo –Tua Tagovailoa y Raekwon Davis– serán titulares en 2021.

Y los dos que ya no están –Minkah Fitzpatrick y Kenyan Drake– fueron cambiados por selecciones del draft, una de las cuales Grier utilizó para seleccionar al tackle izquierdo titular Austin Jackson.

Grier y Saban tienen una relación que se remonta a más de 15 años, cuando Saban era el entrenador de los Dolphins y Grier su scout nacional.

Y, sin embargo, Saban insistió el lunes en que “no hay ninguna relación especial” con la franquicia que una vez dirigió.

“Creo que Chris Grier hace un gran trabajo; él estaba allí cuando yo estuve allí”, dijo Saban en una conferencia de prensa por Zoom previa al draft para periodistas deportivos de todo el país. “Tenemos una larga relación, pero creo que él va a tomar todas las decisiones profesionales en relación con lo que necesitan y cómo evalúan a nuestros jugadores como organización”.

Los Dolphins, como todo equipo racional, dan altas evaluaciones a los jugadores de Alabama. La Crimson Tide acaba de poner un moño a su 14ª clase de reclutamiento Top 5 consecutiva. Y el personal de Saban ha hecho un trabajo magistral en el desarrollo de esos talentosos adolescentes para convertirlos en estrellas listas para la NFL.

No hay más que ver a DeVonta Smith, el jugador No. 1 del football colegial este año. Smith llegó a Tuscaloosa pesando 159 libras.

Y aunque Smith todavía es delgado (solo llega a las 170), ha demostrado ser muy fuerte contra los mejores defensivos que el football colegial ha ofrecido. Smith, el wide receiver ganador del Heisman Trophy, está en una lista corta de jugadores que los Dolphins están considerando tomar con la sexta selección general.

“Voy a ser honesto con ustedes. Cuando reclutamos a DeVonta, pesaba 159 libras y deseaba que fuera más grande”, dijo Saban. “Ahora pesa 170 libras, y creo que la gente en el siguiente nivel está diciendo que desearía que fuera más grande. Pero hay gente más grande que [no] rinde ni de lejos como él.

“Hay personas más grandes que él que no tienen el espíritu competitivo o la dureza que él tiene”, continuó Saban. “Díganme cuántos receptores son más duros que él, que bloquean mejor, que juegan más físicamente que él. Tal vez haya un momento en el que digas que este tipo realmente supera el hecho de que no es el tipo más grande del mundo y juega este juego realmente bien, y no creo que nadie pueda discutir ese hecho”.

Pero incluso si los Dolphins dejan pasar a Smith por Kyle Pitts o Ja’Marr Chase, habrá muchos prospectos de Alabama más adelante en el draft entre quienes elegir.

Najee Harris tiene mucho sentido, sobre todo porque los Dolphins no firmaron a un running back sin dudas en la agencia libre. Si bien Harris podría ser un poco exagerado con su segunda primera ronda (18ª general), absolutamente debería ser considerado si se desliza a la segunda ronda.

“Creo que si compruebas el historial, todos los running back que hemos tenido aquí desde que llegamos han sido [una selección] de tercera ronda o mejor en términos del draft, cómo fueron seleccionados”, dijo Saban. “Así que estamos muy orgullosos de eso en términos de la calidad de los chicos que hemos sido capaces de reclutar, pero también de cómo se han desarrollado en el programa aquí. Y Najee es, creo, un jugador excepcional. Tiene un gran tamaño. Es un muy buen receptor. Es instintivo como corredor, es duro, es difícil de tacklear y mejora a medida que avanza el juego. Tiene algunos atributos muy, muy positivos. Siempre ha sido un tipo de equipo muy, muy bueno aquí. Me encanta el chico y creo que será un jugador muy, muy bueno en el siguiente nivel”.

Saban tenía la misma opinión sobre Tagovailoa hace un año, y la desafiante temporada de novato de Tua no hizo que su antiguo entrenador se apartara de esa opinión, aunque Saban reconoce que no vio un solo partido de los Dolphins en 2020.

“No creo que sea justo para mí evaluar lo que hizo o no hizo o cómo progresó”, dijo Saban. “Sé que se ha escrito mucho sobre él. Sé que es un gran trabajador y que hay mucho orgullo en su rendimiento. Sé que hay mucha mejora del primer al segundo año en la mayoría de los casos que van a ese nivel o que pasan de high school a aquí. Creemos que Tua tendrá una gran carrera, seguirá trabajando duro y se desarrollará muy bien”.