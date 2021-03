Jaelan Phillips se muestra como un “fenómeno atlético”. Pro Day de Miami muestra mejores talentos

El defensive end Jaelan Phillips dijo después del Pro Day de la University of Miami del lunes que él juega con su “cabello en llamas”, y se divierte haciéndolo. “Solo hay que ver mi garabación. Me encanta el football, hombre. Me encanta salir a la cancha y mostrar mi talento”.

Phillips, que ha crecido hasta convertirse en un impresionante espécimen de 6-5, 260 libras, hizo eso y más en una gran exhibición frente a los representantes de los 32 equipos de la NFL, incluyendo al entrenador en jefe de los Miami Dolphins, Brian Flores, Bill Belichick de los Patriots y Joe Judge de los Giants. Vieron a seis ex Hurricanes realizar actuaciones que seguramente provocaron algunas respuestas sorprendidas por parte de los ejecutivos; incluyendo cuando el sólido Phillips cronometró una marca oficial de 4.56, según la ACC Network, en la prueba de 40 yardas.

Los seis Canes: Phillips, el defensive end Quincy Roche, el defensive end Greg Rousseau, el tight end Brevin Jordan, el pateador ganador del Lou Groza Award José Borregales y el defensive lineman de 2019 Chigozie Nnoruka (un agente libre no reclutado la temporada pasada).

Dos de ellos –Phillips y Rousseau– están proyectados como jugadores de primera ronda en el draft del 29 de abril al 1º de mayo.

El defensive lineman de los Miami Hurricanes Gregory Rousseau (15) atrapa al mariscal de campo de los Florida State Seminoles Alex Hornibrook (12), en la primera mitad, mientras los Seminoles reciben a los Miami Hurricanes en el Doak Campbell Stadium, en Tallahassee, el sábado 2 de noviembre de 2019. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

Rousseau fue el joven que optó por no participar en la temporada 2020 marcada por el coronavirus, después de jugar en solo dos partidos como estudiante de primer año (fractura de tobillo) antes de revelarse como el Atlantic Coast Conference Defensive Rookie of the Year 2019 con un líderazgo en la ACC de 15 1/2 sacks y 19 1/2 tackleadas para pérdida de yardas. Él también causó asombro el lunes, con su transformacióndel chico delgado que llegó a UM pesando 220 a sus actuales 266 libras. Mide 6-6 1/2 y tiene unas enormes manos de 11 pulgadas y una extraordinaria envergadura de 83 1/4 pulgadas.

Rousseau mejoró su tiempo en las 40 yardas a 4.68 segundos desde su primer 4.74, según la ACC Network. Saltó 30 pulgadas en su salto vertical y levantó 21 repeticiones de 225 libras en el banco. Ha saltado 9-7 de ancho y ha hecho un recorrido de 4.45.

El entrenador de los Miami Hurricanes, Manny Díaz, habla con el defensive lineman Quincy Roche (2) mientras juegan contra los Virginia Cavaliers en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, el sábado 24 de octubre de 2020. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

Roche, el American Athletic Conference Defensive Player of the Year 2019 antes de llegar a UM para su última temporada, también deslumbró. Midió poco más de 6-2 y 243 libras, fue el líder de UM con 23 repeticiones en el banco de pesas y corrió las 40 en 4.62, con un salto vertical de 32.5 pulgadas y un salto amplio de 9-11.

‘Estoy entusiasmado’

“No alcancé mis marcas por un poco, pero en general estoy entusiasmado con mis números de hoy”, dijo Roche. “Creo que he demostrado mi capacidad atlética. Los ejercicios fueron fluidos. Estoy completamente bien. ... Si ves mi película creo que he marcado todas las casillas”.

Y Jordan, el único jugador ofensivo en el Pro Day, cronometró 4.64 en sus 40 yardas, según la ACC Network y 4.69 según Jim Nagy, director ejecutivo de Reese’s Senior Bowl y analista de ESPN. Cuando los jugadores salieron al exterior después de los ejercicios en el Carol Soffer Indoor Practice Facility, el ex quarterback de UM N’Kosi Perry, de quien se espera que se transfiera pronto, le lanzó pases. Jordan midió 6-2 1/2 y 247 libras, con manos de 9 3/4 pulgadas y una envergadura de 79 1/4 pulgadas.

El tight end de UM Brevin Jordan (9) se flexiona su brazo después de anotar un touchdown en el primer cuarto con el ofensive lineman Corey Gaynor (65) mientras la University of Miami recibe a los Seminoles de la Florida State University en el Hardrock Stadium en Miami Gardens, el sábado 26 de septiembre de 2020. AL DIAZ adiaz@miamiherald.com

“Estoy un poco decepcionado, honestamente”, dijo Jordan, que dejó la UM después de su temporada junior. “Corrí las 40 en 4.6... ¿El shuttle? No hay manera de que corra 4.6 [4.62]. Puedo correr un 4.3 sin esforzarme. Tengo que conseguir el tiempo oficial para el shuttle. Y en el vertical, salté 34” y esperaba 38”.

“Pero Manny Díaz me enseñó a jugar la siguiente jugada, así que vamos a jugar la siguiente jugada, vamos a volver a entrenar. Es hora de centrarse en el football de verdad’‘.

El ex vicepresidente de operaciones de football de los Miami Dolphins, Mike Tannenbaum, dijo en la transmisión de ACC Network que proyecta a Jordan “hacia el fondo del segundo día” del draft. “Ha tenido una gran producción’‘, dijo Tannenbaum sobre Jordan, el segundo principal receptor de UM en 2020 con 38 recepciones para 576 yardas y siete touchdowns en solo ocho partidos. “Es un tight end de terceros downs. Como muchos tight ends colegiales, su bloqueo puede mejorar. Pero al verlo en el juego de recepción, creo que puede entrar de inmediato y jugar”.

Jaelan Phillips

El defensive lineman de la UM Jaelan Phillips (15) en el tercer cuarto mientras la University of Miami recibe a los UAB Blazers en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, el jueves 10 de septiembre de 2020. AL DIAZ adiaz@miamiherald.com

Aunque los tres defensive ends de la UM recibieron buenas críticas, Phillips fue el que más recibió la respuesta “¡Wow!”. Su explosivo salto vertical de 36 pulgadas lideró a todos los Canes, y su salto de amplitud fue de 10-5, siendo Roche el siguiente mejor con 9-11. También lideró a los jugadores de la UM con un tiempo de shuttle de 4.12.

“El mejor edge rusher en este draft fácilmente en lo que respecta al paquete de pass rush”, tuiteó el ex ejecutivo de Washington y Philadelphia Eagles y analista de ESPN Louis Riddick sobre Phillips “Los números de las pruebas de hoy confirman que es un espectáculo atlético. El interrogante es el aspecto médico y la durabilidad”.

Phillips, quien comenzó su carrera en UCLA, tuvo una intrincada cirugía de muñeca después de un accidente de scooter en 2018 a principios de su carrera, y también tuvo conmociones cerebrales anteriores. Cuando se le preguntó sobre el tema de la durabilidad durante las entrevistas de Zoom el lunes, dijo: “Mira, hombre, la prueba está en el pudín. Mi juego en el campo, obviamente, mostró que no me perdí un snap o no me perdí un juego, no me perdí un entrenamiento, no me perdí nada.

“Si vieron el Pro Day, mi muñeca sigue funcionando y obviamente estoy sano. No creo que sea un riesgo en absoluto. Jugamos un juego peligroso y violento, así que obviamente la gente se lesiona, pero yo no estaría aquí hoy si fuera un riesgo. Soy un tipo que hace todas las cosas correctas, hace todas las cosas extra para asegurarse de que mi cuerpo está a punto. Creo sinceramente que si cuidas tu cuerpo, tu cuerpo cuidará de ti”.

Greg Rousseau

Rousseau mostró su habitual optimismo, diciendo que “fue una bendición volver a mi escuela” y poder competir con sus antiguos compañeros de equipo. Dijo que aun cuando “no hizo RP para todo”, “tuvo un día sólido”.

“Siento que puedo mejorar en cada parte de mi juego”, dijo. “Solo tengo que seguir trabajando, ya sea en mis manos, en mi salida, en el aprendizaje del juego, en el aumento de mi coeficiente intelectual de football, en todo”.

Dijo que a veces era “difícil sentarse y ver” a sus compañeros de equipo jugar mientras él entrenaba. “Echo de menos a mis chicos’‘, dijo.

Nagy dijo a ACC Network que Rousseau tiene “un conjunto de habilidades tan intrigante con la longitud y el motor. Te encantan las cosas que no puedes entrenar, y no puedes entrenar la longitud de Rousseau y no puedes entrenar su motor”.

El pateador

El pateador de UM José Borregales (30) lleva una mascarilla en el banco mientras la University of Miami recibe a los UAB Blazers en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, el jueves 10 de septiembre de 2020. AL DIAZ adiaz@miamiherald.com

Borregales, quien ganó el Lou Groza Award como mejor pateador del football colegial, también mostró su habilidad, aunque no fue televisado.

“Fue básicamente como un entrenamiento normal, realmente”, dijo Borregales. “Salí a calentar para entrar en ritmo y luego repasé mi guión: las mismas patadas. En realidad, no hay nada nuevo aparte de mis patadas de kickoff. Mis patadas han mejorado mucho”.

Díaz expresó su orgullo por todos sus Canes del Pro Day.

“Creo que nuestros chicos se ayudaron a sí mismos hoy”, dijo. “Ahora, depende de que la NFL tome sus decisiones”.