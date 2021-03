Contingente de los Dolphins en los Pro Days de Miami y North Carolina. Qué están viendo

Todos sabemos que los Miami Dolphins se disponen a tomar un receptor de pases con su primera selección del draft de la NFL, la selección No. 6 que ahora poseen después de los Twin Trades de la semana pasada. El lunes, el equipo estuvo trabajando para ayudar a preparar el siguiente par de selecciones.

El gerente general Chris Grier encabezó el contingente de tres hombres de Miami en el campus de North Carolina para el Pro Day de los Tar Heels y el entrenador Brian Flores encabezó otro grupo de tres hombres –el máximo según las reglas de la NFL– en el Pro Day de la University of Miami.

Entonces, ¿por qué es esto importante?

▪ Porque un receptor de pases podría no ser suficiente para los Dolphins en este draft.

▪ Porque los Dolphins necesitan un running back.

▪ Porque los Dolphins necesitan resolver su pass rush.

Así que, en otras palabras, todas las posiciones que los Dolphins necesitan abordar para formar un buen equipo en 2021 estuvieron en exhibición en dos pro days diferentes de la ACC.

En North Carolina, los Dolphins tienen la oportunidad de ver al running back Javonte Williams, al receptor Dyami Brown, al running back Michael Carter, al receptor Dazz Newsome y al linebacker Chazz Surratt.

Y aquí están los tiempos en las 40 yardas que cada jugador cronometró para los scouts, según un scout presente:

Williams 4.58.

Carter 4.55.

Surratt 4.6.

Brown 4.4.

Lo irónico es que el tiempo de Carter fue más rápido que el de Williams, pero no necesariamente más impresionante, ya que se espera que mida algo en el rango de 5-pies-8 y 199 libras. Así que, a falta de tamaño, se esperaba que Carter fuera más rápido.

[Actualización: Carter midió 5-7 7/10 y 201 libras.]

Williams tampoco ha destrozado la prueba de las 40 yardas. Y algunos verán eso como una decepción en cuanto a cómo podría compararse con Najee Harris de Alabama, Travis Etienne de Clemson u otros running backs de primer nivel en este draft.

Pero el juego de Williams no tiene que ver necesariamente con la velocidad.

Se trata más bien de violencia.

“Javonte Williams, es un jugador dinámico”, dijo el analista de NFL Network Steve Smith Sr. el lunes al aire mientras informaba sobre el Pro Day de los Tar Heels. “Puedo verlo siendo un corredor No. 1 en cualquier equipo. Creo que hay más de 10 entrenadores que representan a organizaciones, así que eso te permite saber qué tan alto en el orden de clasificación, el orden jerárquico, está este tipo y el corredor mezquino y vicioso que es.

“Si quieres analizar una grabación, solo tienes que ver cómo jugó contra Miami ... y ver cómo pasa por encima y entre la gente. Fue el líder de la nación en tackleadas eludidas”.

Se espera que Williams pese alrededor de 220 libras y mida 5-11.

[Actualización: Williams midió 5-9 1/2 y 212 libras. Eso es un poco decepcionante porque Williams ha sido conocido como un corredor de apalancamiento y volumen y si su volumen no es exactamente lo que todos pensaban, eso es algo que los equipos de la NFL deben considerar.]

El primer tiempo en las 40 yardas podría preocupar a algunos scouts de sofá en las redes sociales o quizás incluso a algún equipo.

Pues bien, consideren:

El segundo tiempo de Williams mejoró a 4.55. Así que muy bien por él.

Aaron Jones, a quien tanto los Dolphins como sus fanáticos valoraron como una posible adición de la agencia libre hace un par de semanas corrió un 4.56 en su combine en 2017. Y es más ligero (por 12 libras) y más bajo (por dos pulgadas) que Williams.

Le’Veon Bell, un corredor de más de 1,200 yardas que los Dolphins querían firmar el año pasado, corrió un 4.6 en su Combine en el 2013.

Así que las 40 yardas de Williams probablemente no sea un factor que rompa el trato.

(Nota del falso GM Mando: He estado apostando a Javonte Williams durante meses. Si los Dolphins no quieren seleccionar en el draft a Harris en el No. 18 global, todavía pueden probablemente conseguir un running back de excelencia en la segunda ronda como muestro aquí.)

Acerca de no seleccionar en el draft a un corredor con la segunda de las dos selecciones Nº 1 ... Los Dolphins podrían decidir que el pass rush es una necesidad más urgente de abordar con esa segunda selección en la primera ronda.

Y ahí es donde entra en juego el Pro Day de la University of Miami.

Los Hurricanes se jactan de tener a Jaelen Phillips y Gregory Rousseau como posibilidades y eso es importante para los Dolphins porque sería un poco embarazoso dejar pasar a chicos que jugaron en el football colegial en el mismo estadio y que se conviertan en grandes jugadores en la NFL en otro lugar.

Sí, Grier estuvo en el Pro Day de Michigan la semana pasada y vio al defensive end Kwity Paye, quien también está en la conversación como defensive end, pero, de nuevo, los Dolphins deben tener toda la información sobre los chicos locales.

Phillips tuvo algunos problemas de lesiones durante su tiempo en Miami.

Rousseau, que me recuerda al ex lineman de los Hurricanes Calais Campbell, optó por no jugar en 2020, por lo que este será el primer buen vistazo que Flores y los scouts de los otros 31 equipos tengan de él.

¿Yo? No creo que tanto Rousseau como Phillips estén disponibles en el No. 18. Incluso es probable que ninguno de los dos esté allí. Dependerá de lo que ocurra en las próximas semanas, incluida esta tarde.

[Actualización: ¿La mayor sorpresa del día en el defensive end? Lo bien que midió Quincy Roche.

Sus estadísticas siempre han estado a la par de Rousseau y Phillips. Registró 30 1/2 sacks en su carrera –aunque el 2020 fue su año menos productivo con 4.5 sacks– y ha coleccionado ocho fumbles forzados, lo que también es importante.

No tiene el tamaño de los otros dos porque ronda los 6-3 y las 245 libras. Pero el lunes Roche hizo un tiempo de 4.66 y 4.68 en las 40 yardas.

También hizo 23 repeticiones en el bench press, más que Phillips y Rousseau.

¿Es una selección de primera ronda? No.

Pero tuvo una muy buena semana en el Senior Bowl, entrenado por los Dolphins, e impresionó tanto en las prácticas como en las reuniones, según una fuente. Así que es un caballo negro en las selecciones del draft de los Dolphins, quizás después de las tres primeras selecciones de Miami.

Esto es lo que midieron Rousseau, Phillips y el tight end Brevin Jordan, según Jim Nagy del Senior Bowl:

[Actualización: Tanto Rousseau como Phillips hicieron 21 repeticiones en la bench-press, según la ACC Network.]

Flores fue uno de los tres entrenadores en jefe en el Pro Day de Miami, junto con Bill Belichick de los Patriots, y Joe Judge de los Giants. Es interesante que el actual árbol de entrenadores activos de New England esté presente.

Tres gerentes generales –Rick Spielman de Minnesota, Jon Robinson de Tennessee y Steve Keim de Arizona– también están presentes.

[Actualización: La prueba de las 40 yardas fue un periodo de agitación durante este pro day. Y tanto Phillips como Rousseau se lucieron.

Phillips cronometró 4.56 en sus primeras 40 y 4.58 en su segunda carrera. La primera carrera fue reportada inicialmente por ACC Network como 4.46, lo cual fue muy rápido pero también muy incorrecto.

Sin embargo, 4.56 sigue siendo una buena marca para un defensive end con versatilidad.

Rousseau corrió en 4.74 sus primeras 40 y luego mejoró a 4.68 en su segunda carrera. Un tiempo muy bueno.

El mejor tiempo de Jordan en las 40 yardas fue de 4.64, que es sólido para un tigth end.

NOTA: Vuelve para ver las actualizaciones sobre cuánto midieron y cómo se desempeñaron los jugadores mencionados aquí, además de otros datos que recojo de la información del día.