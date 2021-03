NFL aprueba temporada de 17 partidos

Leer más

El defensive end Jaelan Phillips dijo después del Pro Day de la University of Miami del lunes que él juega con su “cabello en llamas”, y se divierte haciéndolo. “Solo hay que ver mi garabación. Me encanta el football, hombre. Me encanta salir a la cancha y mostrar mi talento”.

Phillips, que ha crecido hasta convertirse en un impresionante espécimen de 6-5, 260 libras, hizo eso y más en una gran exhibición frente a los representantes de los 32 equipos de la NFL, incluyendo al entrenador en jefe de los Miami Dolphins, Brian Flores, Bill Belichick de los Patriots y Joe Judge de los Giants. Vieron a seis ex Hurricanes realizar actuaciones que seguramente provocaron algunas respuestas sorprendidas por parte de los ejecutivos; incluyendo cuando el sólido Phillips cronometró una marca oficial de 4.56, según la ACC Network, en la prueba de 40 yardas.