El X-Man de la Universidad de Miami sobresale en su primer entrenamiento

El slot receiver de la Universidad de Miami Xavier Restrepo, apodado apropiadamente “X-Man”, comenzó su segunda temporada de primavera en 2021 de la misma manera que lo hizo en 2020, con un gran desempeño el sábado en el primer scrimmage.

Enlistado con 5-10 y 196 libras, el ex Deerfield Beach High Buck tuvo nueve recepciones para 144 yardas y dos touchdowns el pasado fin de semana.

“Restrepo me dio problemas a veces en ciertos conceptos de pase”, dijo el safety Gurvan Hall sobre el 2020, y agregó: “Realmente me sorprendió toda esta primavera”.

En el primer scrimmage del año pasado, cuando la ofensiva del coordinador ofensivo Rhett Lashlee fue presentada a los jugadores en su situación inicial de juego, Restrepo anotó en una reversible de 70 yardas y “tuvo otra gran jugada explosiva en el campo’‘, dijo entonces el entrenador de UM Manny Díaz.

“Está dispuesto a convertirse en un tipo, y tiene un gran espíritu competitivo”, dijo Díaz el sábado. “Esas no son yardas fáciles. Hizo capturas complicadas y corrió después de las capturas y rompió tackleadas”.

Restrepo dijo el martes que el año pasado “fue solo un año de aprendizaje”, ya que jugó en siete partidos y tuvo una recepción para 12 yardas. El hecho de tener como modelo a la estrella Mike Harley ha sido fundamental en su desarrollo, señaló. También elogió al mariscal de campo freshman redshirt Tyler Van Dyke y al freshman Jake García

“De hecho, yo comparto habitación con Tyler, y tiene un brazo increíble”, dijo Restrepo. “Puedo decir lo mismo de Jake. Ambos son estudiosos del juego, y saben lo que viene antes de la jugada y son realmente buenos. Ponen el balón justo en el aire donde tiene que estar”.

Restrepo reconoció que, a pesar de que el mariscal de campo estrella D’Eriq King está considerado como el hombre cuando regrese de la rehabilitación de su rodilla derecha después de una cirugía reconstructiva por un desgarro del ligamento cruzado anterior, el excelente scrimmage que tuvieron los refuerzos Tyler Van Dyke (10 de 15 para 114 yardas y un touchdown) y Jake García (15 de 19 para 188 yardas y un touchdown) el sábado “seguramnte” ha dado a los receptores “mucha confianza”.

“...Ya tenemos una química con D’Eriq”, dijo Restrepo. “Conseguir esa química con los otros mariscales de campo también nos hace una unidad más fuerte en total”.

Restrepo, que también está trabajando en los regresos de patada de punt, tuvo algunos errores de juicio al estar demasiado ansioso por regresar algunas patadas la temporada pasada.

En general, tenemos que mejorar en la recepción del balón”, dijo, “sabiendo que nuestras habilidades atléticas van a tomar el control en cuanto lo atrapemos. Eso es exactamente lo que estamos trabajando en Greentree cada día”.

Regresos de punts y de kickoffs

El coordinador de equipos especiales de UM, Jonathan Patke, dijo que los Canes “están tratando de encontrar a ese tipo en el regreso de patada de punt, especialmente con los problemas que tuvimos con eso el año pasado. Tyriq [Stevenson, transferido de Georgia] ha estado allí, Restrepo, [Charleston, transferido de Oklahoma] Rambo, [Mike] Harley. Intentamos que todos los chicos tengan la mayor cantidad de oportunidades de atrapar un punt vivo en los entrenamientos y atraparlo antes de los entrenamientos, después de los entrenamientos, siempre que tengamos que atrapar balones”.

“Me gusta Tyriq ahora. Es tranquilo, es natural, lo hizo en el pasado. Y Restrepo también es un regresador de patadas natural. Me gustan esos dos chicos, pero es una batalla constante. Estamos rolando constantemente. El entrenador [Travaris] Robinson está haciendo un gran trabajo al detallar a esos chicos, sin dejar que se relajen en absoluto, constantemente allí atrás con ellos enseñándoles cómo atrapar los punts.

“En los regresos de kickoffs, buscamos a un tipo eléctrico. ... Me gusta Tyriq. Me gusta Harley, tiene una sensación natural de regresar y encontrar el espacio. Restrepo, Jaylan Knighton, Don Chaney... “Siempre digo que el regreso de kickoff es más una jugada ofensiva leyendo la jugada, así que los backs suelen ser buenos en esa situación.

“Todo está filmado”, dijo Patke, y añadió que se tomará una decisión después de la primavera.

Avantae Williams

Hall dio su impresión sobre su compañero safety Avantae Williams, quien estuvo fuera en su temporada de freshman el año pasado por un problema de salud no revelado, pero ha vuelto a sobresalir en la primavera, incluyendo la captura de una intercepción en el scrimmage. “¿Qué es lo que le hace ser un buen safety?”, se le preguntó a Hall.

“Realmente es él”, dijo Hall. “Para un tipo que ha estado fuera, no han podido verle. Le he estado observando desde que estaba en el high school. Realmente no sabía mucho sobre él. Es un animal. Eso es lo único que puedo decir. Es un animal. Así que puede que escuches su nombre un poco más a menudo”.

Brotes de COVID

El tackle defensivo Jordan Miller, sophomore redshirt de cuarto año de Sandalwood High de Jacksonville, habló el martes sobre esta primavera y su lucha contra el coronavirus a principios de este año. Miller jugó en los 11 partidos de la temporada pasada, con dos inicios. Terminó con 11 tackleadas, incluyendo una tackleada para pérdida de yardas y contribuyendo con un sack. Obviamente, este año quiere más.

“El COVID me ha afectado”, dijo Miller. “Gané como 10 o más libras y volví a 336. Hoy estoy en 316. Mi principal objetivo era ser más rápido, más veloz y desarrollar más movimientos en lugar de solo bull rushes”.

Dijo que el hecho de que Nesta Silvera esté de baja esta primavera (por una operación) le ha llevado a estar sobre todo con el primer equipo. “Me gusta mucho”, dijo.

Lección sobre tomar blancos

Hall fue expulsado la temporada pasada contra Florida State por tomar como blanco a un receptor indefenso, y dijo que todos los defensive backs de la UM están trabajando para eliminar esos castigos en la próxima temporada. “Trabajamos en ello. Fue la primera vez que recibí [una llamada de atención] por tomar como blanco a un jugador. Me abrió los ojos. Me dije: ‘Dang, ahora tengo que bajar un poco más. Tal vez tenga que explotar más a través de mis caderas. No tengo que tratar de ir por el tiro de gracia cada vez. Ahora solo tengo que tirarlo al suelo”.