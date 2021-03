Los Dolphins ven en el Pro Day de Alabama a un jugador que les puede ser útil en dos posiciones

El running back de la Alabama, Najee Harris (22), corre en el tercer cuarto durante el partido del Campeonato Nacional Universitario, el 11 de enero de 2021 en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens. adiaz@miamiherald.com

La idea de que los Miami Dolphins consigan a Najee Harris con su segunda selección de la primera ronda del Draft de la NFL –No. 18 general– suele venir acompañada de la idea de que el equipo necesita mejorar su juego de carrera.

Miami fue, después de todo, el 29º en la liga en yardas de carrera por intento la temporada pasada y el promedio de 3.9 yardas por acarreo hizo que los Dolphins fueran uno de los cuatro equipos que promediaron menos de 4 yardas por acarreo.

Así que Najee Harris, ¿no?

Es un running back. Fue el titular de Alabama el año pasado. Y podría decirse que es el mejor running back del draft.

Pero el martes, con la presencia del gerente general de los Dolphins, Chris Grier, Harris dio a los equipos que lo consideran en el draft otra razón para seleccionarlo: Se ha convertido en un receptor realmente consumado.

Y los Dolphins necesitan un receptor de pases confiable en el backfield si pueden conseguir uno porque #LoadupforTua.

Harris no corrió una carrera de 40 yardas pero hizo sus ejercicios de posición en el segundo pro day de la University of Alabama el martes. También atrapó muchos pases.

Y fue impresionante.

Corrió wheel routes.

Corrió option routes.

Corrió seam routes desde el slot.

Corrió out-and-up routes.

Corrió angle routes.

El tipo incluso corrió un sluggo (slant and go) alineado como receptor.

Y, sí, Harris corrió todas las rutas requeridas fuera de la acción de juego en el backfield también.

“No quería correr solo los swings básicos, y las flat arrows y los curls de 5 yardas”, dijo Harris a la NFL Network. “...Me vieron hacer todo, realmente, lo que haría un wide receiver”.

A lo largo de los ejercicios, al servicio del mariscal de campo Mac Jones en su segundo entrenamiento para los scouts en una semana, Harris mostró manos ligeras y firmes. No hizo doble captura de pases.

Se vio muy bien.

“En términos de pulido de rutas y su habilidad para hacer todo en el juego de pases, para mí, estaría arriba en la lista”, dijo el analista del draft de NFL Network Daniel Jeremiah sobre Harris.

Y esto: Harris corrió para 1,466 yardas y promedió 5.8 yardas por intento la temporada pasada, lo cual es bueno. Pero también atrapó 43 pases para 425 yardas y un promedio de 9.9 yardas por recepción.

En el National Championship Game, Harris corrió 22 veces para 79 yardas y también atrapó siete pases para 79 yardas. Anotó tres touchdowns esa noche: dos de carrera y uno de recepción.

Así, en un partido dominado por su compañero DeVonta Smith, Harris sumó 168 yardas multiusos y anotó tres touchdowns.

Así que Harris ofrece a los equipos de la NFL un corredor consumado. Pero el pro day del martes recordó que también se ha convertido en un receptor consumado.

“Ha subido su cotización porque es un muy buen receptor”, dijo el ex entrenador de Auburn Gene Chzik, ahora analista de la SEC Network.

Y así llegamos a la pregunta clave de esta columna: ¿Es Harris una opción viable para los Dolphins con la selección No. 18 general?

Bueno, reclutar a un running back tan arriba no está últimamente de moda entre los equipos de la NFL. Pero acaban de leer las razones para hacer exactamente eso; porque es un jugador complementario para los juegos de carrera y de pase.

Pero los Dolphins, con el gerente general de operaciones Chris Grier al frente del draft, también podrían considerar un cambio de posición desde el No. 18 y aún así conseguir a Harris.

Así es como podría funcionar: El equipo que debe preocuparse por codiciar a Harris son los Pittsburgh Steelers en el número 24 general de la primera ronda.

Los Steelers necesitan un lead back.

Harris, con 230 libras, es su tipo de running back.

Y el número 24 es el lugar donde Harris se convierte en una selección de valor definitivo.

Eso significa que si los Dolphins desean seleccionar a Harris, podrían considerar hacer un intercambio hacia posiciones inferiores hasta el No. 22 general, porque Washington (No. 19), Chicago (No. 20), Indianápolis (No. 21) y Tennessee (No. 22) no necesitan realmente un running back.

El Washington Football Team reclutó la temporada pasada a Antonio Gibson, de 220 libras. Los Bears tienen a Tarik Cohen y David Montgomery. Los Colts reclutaron sabiamente a Jonathan Taylor el año pasado. Los Titanes tienen al rusher principal de la NFL en Derrick Henry.

Así que los Dolphins pudieran bajar y aún así estar relativamente seguros de que los Steelers, que tienen otras necesidades en la línea ofensiva y en la defensa, probablemente no los saltarán para hacerse con Harris.

Además, mira al resto de los equipos que quedan al final de la primera ronda. ¿Cuáles necesitan un running back?

¿Jacksonville en el No. 25? Tal vez, pero tienen al rusher de 1,000 yardas James Robinson.

¿Cleveland en el No. 26? Nick Chubb y Kareem Hunt.

Baltimore en el No. 27. Han perdido talento en la agencia libre y ninguno de los running backs que valoran.

¿Nueva Orleans en el No. 28? Alvin Kamara.

¿Green Bay en el No. 29? Tal vez, pero Aaron Jones.

¿Buffalo en el No. 30? Van a elegir en el número 30. Los Dolphins tienen mucho trabajo que hacer, amigos.

De todos modos, los Bills van a seguir llenando un roster fuerte, y realmente están en posición de seleccionar al mejor jugador disponible.

Kansas City en el No. 31. No tienen a nadie que juegue de tackle ofensivo en este momento.

¿Tampa Bay en el número 32? Volvieron a contratar a Leonard Fournette.

Los Dolphins tienen vía libre no solo para conseguir a Harris, sino para conseguirlo posiblemente en un intercambio. Y obtendrían un corredor consumado y un receptor de pases en el backfield.