¿Por qué los Dolphins pudieran conseguir un buen jugador en la sexta selección del draft?

En Broad y Walnut, en el Center City de Filadelfia, se encuentra el Ritz-Carlton original de la ciudad.

Hoy en día no lo sabrías el –edificio es más conocido por ser la antigua sede de un popular Wawa, que cerró durante la pandemia–, pero la propiedad forma parte de la historia de la NFL. Hace 85 años, en febrero, la liga celebró allí su primer draft.

No hubo multitudes abucheando al comisionado, ni madres con los ojos llorosos en la sala verde, ni Mel Kiper Jr. o Todd McShay calificando las selecciones a medida que iban llegando. Fue un comienzo humilde, con solo nueve equipos haciendo nueve selecciones cada uno. Los scouts no existían.

El primer seleccionado general, un halfback ganador del Heisman Trophy llamado Jay Berwanger, nunca jugó un solo partido.

Así que cuando llegó el turno de los Chicago Bears en la selección No. 6, las probabilidades de que eligieran a un fiasco eran enormes.

George Halas se decidió finalmente por el tackle ofensivo Joe Stydahar, hijo de un minero de carbón poco conocido de West Virginia.

Sabia selección.

Stydahar formó parte de cinco equipos profesionales, participó en cuatro partidos all-star y ganó cuatro campeonatos de la NFL. Su carrera –interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, en la que Stydahar prestó servicio como oficial de artillería– fue digna del Hall of Fame. Y, en 1967, recibió la llamada para Canton, Ohio.

¿Por qué todo esto es relevante para los lectores de una publicación del sur de la Florida en 2021?

Porque los Miami Dolphins tratarán en cuatro semanas de replicar el éxito que Halas y muchos otros han encontrado desde entonces al seleccionar al No. 6.

Cuando llevaron a cabo intercambios con los 49ers y los Eagles para pasar del tercero al sexto, el gerente general Chris Grier y el entrenador Brian Flores lo hicieron creyendo que pueden conseguir una estrella en ese lugar.

Tienen buenas razones para confiar. La historia está de su lado; aunque los Dolphins nunca hayan seleccionado en el sexto puesto.

Stydahar es uno de los 11 miembros del Hall of Fame que fueron la sexta selección general. Sí, más de uno de cada ocho jugadores seleccionados en esa posición son miembros del Hall of Fame, y esa cifra sería aún más impresionante si no incluyera a los que aún están en la liga o no son elegibles todavía.

Stydahar fue el primero de los tres consecutivos. El quarterback Sammy Baugh fue la sexta selección en 1937. El centro Alex Wojciechowicz fue la selección No. 6 el año siguiente. Ambos tienen bustos tallados en bronce.

¿Y.A. Tittle? Fue la selección No. 6 (en 1948). Lo mismo ocurre con Jim Brown (1957), Carl Eller (1964), Floyd Little (1967), John Riggins (1971), James Lofton (1978), Tim Brown (1988) y Walter Jones (1997).

Y probablemente sea solo cuestión de tiempo hasta que otros dos sextas selecciones –Torry Holt (1999) y Richard Seymour (2001)– entren también. Ambos han sido considerados seriamente desde que se convirtieron en elegibles para la inducción, pero todavía tienen que asegurar los votos necesarios.

¿Tendrán Ja’Marr Chase, Kyle Pitts o DeVonta Smith –los tres jugadores más probablemente seleccionados por Grier y Flores en el No. 6– una carrera en el Hall of Fame?

Eso es pedir mucho, incluso teniendo en cuenta la historia.

Pero si la selección de los Dolphins no es, como mínimo, un Pro Bowler, será una gran decepción.

De los últimos 20 jugadores seleccionados en sexto lugar, todos menos dos no han sido quarterbacks. De esos 18, siete han sido designados para equipos All-Pro y 12 han llegado al Pro Bowl.

Algunos de los mejores jugadores actuales de la NFL fueron sextas selecciones: El safety Jamal Adams. El defensive lineman Leonard Williams. El guard Quenton Nelson.

Y, en 2020, el quarterback Justin Herbert, quien estableció el récord de novato de la NFL en pases completos (396), juegos de 300 yardas (ocho) y touchdowns de pase (31).

Más alentador aún para Miami: solo cuatro de las últimas 20 selecciones No. 6 –Barkevious Mingo, Morris Claiborne, Vernon Gholston y Johnathan Sullivan– fueron verdaderos fracasos.

En resumen, es casi seguro que los Dolphins conseguirán un buen jugador con su primera selección.

Y tal vez, como Halas, y seleccionen a un mejor jugador de todos los tiempos.