El interés de los Dolphins por Penei Sewell puede ser una cortina de humo | Opinión

Los Oregon Ducks ofrecieron un gran espectáculo, protagonizado por el quarterback Justin Herbert, pocas horas antes de que el gran confinamiento de 2020 pusiera fin a los pro days y los entrenamientos de los jugadores antes del pasado draft. Y los Miami Dolphins no pudieron llevar al gerente general Chris Grier ni al entrenador en jefe Brian Flores a ese fatídico entrenamiento antes de tomar su gran decisión sobre el mariscal de campo.

El club envió a otros.

Pues bien, el jueves de la semana pasada, los Dolphins consiguieron que uno de sus altos directivos viajara a Eugene, ya que Flores asistió al pro day de Oregón y observó, entre otros, al tackle izquierdo Penei Sewell ejercitarse ante scouts, entrenadores y otros miembros del personal de la NFL.

Los Cincinnati Bengals también estuvieron allí. El entrenador en jefe Zach Taylor y el director de personal de jugadores Duke Tobin estuvieron presentes. Así que los Bengals, que tienen programado seleccionar en el No. 5 general, justo por delante de los Dolphins en el No. 6, están en el radar de interés por Sewell.

Lo sorprendente para mí es que los Dolphins también podrían estarlo.

Por favor, que esto sea una cortina de humo, por favor, por favor, por favor.

No hay nada en contra de Sewell, que está claramente dotado y es digno de ser considerado como una de las 10 mejores selecciones del draft. Está junto a Rashawn Slater, de Northwestern, y Christian Darrisaw, de Virginia Tech, como los tres mejores prospectos de tackle izquierdo del draft, según varios scouts.

“Creo que la gente se olvidó un poco de mi nombre”, dijo Sewell a NFL Network después de su pro day. “Quería despertar a la gente y saber que todavía soy el OT1 en este draft y que lo que pongo sobe la mesa es algo totalmente diferente a lo que todos han visto. Quería salir y mostrar lo que puedo hacer con 331 [libras] y mostrar mis habilidades”.

Todo eso está bien.

Pero la idea de la cortina de humo de Miami es relevante, amigos.

Consideren:

Sewell no lanza ni atrapa pases. No anota touchdowns. No intercepta pases ni provoca sacks que terminen con drives y partidos.

Es un tackle izquierdo.

Y estoy bastante seguro de que si alguna vez gana un anillo de Super Bowl, no va a ser él quien lleve a su equipo a ese título. Porque los tackles izquierdos no llevan a los equipos a los títulos de Super Bowl.

Lo hacen los quarterbacks.

Lo hacen los creadores de jugadas en cualquier lado del balón.

Y los Dolphins necesitan desesperadamente más creadores de jugadas. Es una necesidad para ellos en el próximo draft.

Los tackles izquierdos son muy importantes.

Muy importantes.

Los equipos deben tener tackles funcionales en ambos lados de la línea ofensiva para permitir que el quarterback, los receivers, los running backs y los tight ends tengan tiempo y espacio para trabajar.

Pero, en última instancia, son jugadores complementarios.

Son parte del espectáculo. Pero no son el espectáculo.

Obviamente, estoy compartiendo una visión filosófica con ustedes. Y es la siguiente:

Seleccionar en el draft a un tackle ofensivo en la primera ronda es una jugada muy inteligente. La mayoría de los seleccionados tan temprano se convierten en muy buenos jugadores porque, bueno, son fáciles de explorar. Fáciles de identificar.

¿Pero elegir uno entre los cinco primeros? ¿O en el caso de Miami, entre los seis primeros?

Ahora mismo eso es un lujo.

Es un lujo que los Dolphins no pueden permitirse este año.

¿Otra razón por la que la idea de Sewell debe ser una cortina de humo?

Los Dolphins no deberían estar buscando un tackle izquierdo con su primera selección general porque reclutaron uno en la primera ronda el año pasado.

Y aquí es donde si los Dolphins aplican sus propias palabras a todos, la selección de Sewell no puede ocurrir.

Recordarán que Flores ha hablado varias veces sobre cómo él y su cuerpo técnico valoran su trabajo como desarrolladores de jugadores jóvenes. A menudo ha utilizado esto en el contexto relacionado con el mariscal de campo Tua Tagovailoa.

Pues bien, debe aplicarse en este caso.

El club, como ven, utilizó la selección número 18 del año pasado que obtuvo de Pittsburgh por Minkah Fitzpatrick (terrible intercambio por parte de Miami) y seleccionó a Austin Jackson de USC.

Y hay que admitir que Jackson necesita mejorar mucho.

ProFootballFocus lo clasificó en el sitio 78 de los 83 tackles calificados. Permitió cuatro sacks en 13 partidos. Jackson permitió 40 hurries sobre mariscal de campo en 847 snaps y eso estuvo entre los 10 mejores en la mayoría de los hurries permitidos.

Pero solo tuvo un castigo por holding en toda la temporada, según Pro Football Reference.

Así que necesita mejorar mucho. Pero al menos es disciplinado.

¿Acaso eso justifica que los Dolphins lo reemplacen?

Bueno, apliquen las declaraciones del equipo sobre el desarrollo de jugadores a él.

Los Dolphins no pueden decir que quieren desarrollar jugadores y a la vez reemplazar de un plumazo a su segundo seleccionado del draft más valioso de hace una temporada en el siguiente draft.

No se pueden tener las dos cosas.

Flores también ha señalado en numerosas ocasiones que la pasada temporada de receso fue difícil para los novatos porque no hubo campamentos de primavera y principios de verano, no hubo partidos de pretemporada y el campo de entrenamiento no se realizó como suele hacerse.

Flores también ha señalado cómo Tagovailoa, por ejemplo, se estaba recuperando de una grave lesión el año anterior y eso fue un factor atenuante en su desarrollo.

Pues bien, todos esos factores se aplican también a Jackson.

No tuvo el beneficio de una pretemporada. No tuvo ningún campamento. El campo de entrenamiento fue abreviado en algunos aspectos. Y debido a que había sido donante de médula ósea para su hermana Autumn el año anterior, todavía estaba tratando de recuperar toda su fuerza el año pasado.

Se supone que este año será diferente para Tagovailoa.

Este año también se supone que será diferente para Jackson.

Mira, es probable que los Dolphins tengan interés en Sewell más allá de usarlo como cortina de humo.

Después de todo, es un prospecto de primer nivel. Y un expediente completo sobre él es necesario en caso de que termine siendo el jugador de mayor calificación que quede en el tablero de Miami cuando el club se rija por el reloj del draft el 29 de abril.

¿Pero es ese el escenario óptimo? No.

Entonces, ¿es esto una posible cortina de humo? Tal vez los Dolphins están mostrando interés para animar a uno de los dos equipos que actualmente están por delante de ellos –Atlanta y Cincinnati– a tomar a Sewell para que otro creador de jugadas esté disponible en el No. 6.

Porque lo que los Dolphins prefieren en el No. 6 es un creador de jugadas y no un tackle izquierdo.