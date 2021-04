Estas son las seis mejores opciones de los Dolphins para conseguir gran selección en el draft | Opinión

Discretamente, sin difundirlo, los Miami Dolphins en la preparación para el Draft de la NFL de este mes han recordado a cualquiera que preste atención cuánta confianza tienen estos directivos en su plan y dirección. Esta es una franquicia que se ve a sí misma cerca de ser buena en los playoffs y de mantener ese nivel, con una visión que inteligentemente no lo es todo en este momento.

Lo vimos con los dos recientes y agresivos traspasos que sacudieron la primera ronda. El resultado fue que Miami bajó ligeramente de la tercera a la sexta selección global este año, pero ganó una selección extra de primera ronda en 2023 en el proceso.

Eso fue brillante porque A) demostró una visión para pensar más allá de este año, o del próximo, y B) se elaboró expertamente para el 29 de abril en particular. A menos que todos los Mel Kiper Jr. y otros expertos del draft se equivoquen, los tres primeros jugadores seleccionados –y quizá los cuatro primeros– serán mariscales de campo. Eso significa que los Dolphins sabían que obtendrían un jugador que codician y necesitan incluso con la caída de la tercera a la sexta selección.

Los varios equipos que deseaban hacer un intercambio hacia arriba hicieron que fuera un mercado maduro para que los Fins se movieran hacia abajo, y lo aprovecharon al máximo.

La maniobra de primera ronda también verificó que el entrenador Brian Flores y el gerente general Chris Grier han sido veraces en su fe constante y públicamente declarada en el quarterback de segundo año Tua Tagovailoa.

La especulación sobre el mega intercambio de Deshaun Watson que estalló a principios de esta primavera se ha enfriado hasta casi no existir (la oleada de acusaciones de mala conducta sexual contra Watson forma parte de todo eso). Y la disposición a bajar del tres al seis grita a los cuatro vientos que los Dolphins no tienen ninguna intención de gastar por segunda vez consecutiva la selección No. 1 en un mariscal de campo.

El objetivo claro con la sexta selección debería ser y será la ayuda para Tagovailoa, construyendo alrededor de la fe en él.

Con la primera selección, que seguramente será Trevor Lawrence para los Jaguars, y las dos siguientes, que seguramente serán Zach Wilson para los Jets y Mac Jones para los 49ers, el draft se pondrá interesante para los Dolfans a partir de la cuarta.

Los Falcons, que seleccionan en cuarto lugar, y los Bengals, que seleccionan en quinto, bien podrían escoger jugadores que interesen a Miami, pero con un poco de suerte al menos uno podría no hacerlo.

A Atlanta le gusta mucho el quarterback de North Dakota State Trey Lance, y si el gusto se convierte en amor que los Falcons lo recluten para prepararlo como reemplazo de Matt Ryan tendría mucho sentido.

Se espera que Cincinnati seleccione a un wide receiver para que Joe Burrow juegue con él, pero un canje podría ser muy tentador si, digamos, Carolina, New England o Denver están desesperados por subir y seleccionar a un mariscal de campo como Lance o Justin Fields.

Aquí está nuestra lista “Six at Six” de jugadores en la parte superior del radar de los Fins para su primera selección, clasificados en orden:

▪ Kyle Pitts, tight end de Florida – Sí, la selección de segunda ronda de Miami de 2018, Mike Gesicki, se ha desarrollado muy bien y es sólido. Así que esta no es una posición de necesidad urgente o extrema. Pero Pitts es un talento generacional. Con 6-6, manos grandes y gran velocidad, será una pesadilla de emparejamiento los domingos para los coordinadores defensivos, y un BFF para un Tua que dé el siguiente paso. Pero Miami necesitará que Atlanta pase por alto a Pitts en favor de su mariscal de campo del futuro.

▪ Ja’Marr Chase, receptor de LSU – Se trata del mejor y más dotado wide receiver del draft y un desequilibrio físico para la mayoría de los cornerbacks. El problema es que Cincinnati también lo piensa y probablemente lo agarre para reunirlo con Burrow, quien lo ayudó a establecer récords de recepción en la SEC en 2019.

▪ DeVonta Smith, receptor de Alabama – Aquí está la selección más probable de Miami en este momento, a menos que tengan suerte con Pitts o Chase. Con la adquisición del agente libre Will Fuller con un contrato de un año y DeVante Parker más adecuado como segundo mejor wide receiver, Smith encajaría perfectamente como un corredor de rutas de élite. Treinta y siete recepciones de TD y 3,112 yardas de recepción en las dos últimas temporadas hablan de una producción de élite que vería al ganador del Heisman Trophy reunirse espléndidamente con su ex compañero de la Tide Tagovailoa.

▪ Penei Sewell, tackle de Oregon State – Podría ser fácil de seleccionar en el seis después de que optó por no participar en la temporada colegial de 2020, pero Sewell es el mejor bloqueador de este draft, el No. 3 de todos los jugadores en la clasificación general de Todd McShay. Y Miami tiene una necesidad después de permitir 34 sacks la temporada pasada, ya que los oponentes bombardearon a Tua en el 35 por ciento de sus dropbacks. Un problema aquí: ¿Pudiera Sewell adaptarse de izquierda a derecha para proteger el lado ciego de su QB zurdo?

▪ Jaylen Waddle, receptor de Alabama – Solo mide 5-10 y una mala lesión de tobillo impidió su última temporada en Bama, pero Waddle es un receptor versátil con una velocidad de élite y también devuelve patadas. Algunos tableros del draft y simulacros de draft lo tienen como el segundo mejor WR después de Chase.

▪ La sorpresa del comodín - Me sorprendería que Miami no terminara con uno de los cinco jugadores mencionados, pero no se puede descartar del todo otro intercambio hacia selecciones inferiores, en cuyo caso la primera selección de los Fins pudiera ser más abajo en la ronda y apuntar a uno de los jugadores actualmente en el radar para su 18ª selección general. Eso pudiera significar un offensive lineman como Rashawn Slater de Northwestern o Alijah Vera-Tucker de Southern Cal; el running back de Clemson Travis Etienne; tal vez el linebacker interno de Penn State Micah Parsons; o un edge rusher, ¿Gregry Rousseau de Miami, tal vez?

¿La apuesta más segura a tres semanas del draft?

Los Dolphins se sentirán muy bien con el arma que obtengan para Tua en la sexta selección general.

Y aún mejor por haber ganado esa selección extra de primera ronda en el 23.