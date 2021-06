Los Dolphins le dan extensión de contrato al linebacker Jerome Baker

Dos días después de que Jerome Baker anunciara que quería terminar su carrera en Miami, los Dolphins le dan una extensión de contrato de tres años al linebacker el domingo.

Baker acordó una extensión de tres años y $39 millones, expresó el agente Drew Rosenhaus a The Miami Herald. El trato incluye 28,4 millones garantizados.

Ese valor anual promedio es el sexto más alto entre los linebackers de la NFL.

A Baker le quedaba una temporada más en su contrato de novato que le pagará $2.4 millones en 2021.

En 2020, Baker pasó de ser un titular decente a uno por encima del promedio y logró un récord personal en capturas con siete y se ubicó en el puesto 28 en la liga con 112 tacleadas.

De los 43 jugadores que acumularon al menos 100 tacleadas la pasada campaña, Baker y Devin White, de Tampa Bay, fueron los únicos dos que compilaron más de cinco capturas.

Baker comentó el viernes: “quiero jugar aquí el resto de mi carrera. Me gusta aquí. Amo a los fanáticos, amo la organización. Amo a todos aquí. Definitivamente puedo verme jugando aquí durante mucho tiempo“.

En la pasada temporada Baker estaba en el puesto 25 de los Dolphins en salario base y ganó $810,000.

Estuvo en el campo durante el 84 por ciento de las jugadas defensivas de Miami y por su gran labor recibió un bono adicional de $447,000.

“Amo a este equipo ”, aseguró Baker el viernes. “Me encanta estar aquí. Me encanta estar en este equipo. El asunto del contrato es hay algo que hay que hacer, pero realmente no me importa eso en este momento’’.

“Honestamente, extrañé estar aquí con todos los muchachos, con los veteranos y los nuevos. Y, en última instancia, solo quiero aprender y mejorar. Me encanta jugar al football y, obviamente, por eso estoy aquí. Es lo que me encanta hacer y solo quiero que nuestro equipo mejore“.

Baker, un excelente blitzer, mostró progreso cazando quarterbacks la temporada pasada y produjo 15 presiones en 99 blitz.

“Definitivamente me miro en el espejo y sé lo que tengo que hacer para mejorar”, señaló Baker.

“En última instancia quiero que esta defensa sea una de las mejores de la liga. Tenemos los entrenadores y la organización detrás de nosotros’’.

El entrenador Brian Flores expresó el viernes que Baker es “duro, inteligente, competitivo y le encanta jugar. Para él el equipo es primero. Realmente ha mejorado en todas las áreas y es un muy buen jugador“.

Baker se convirtió en el segundo miembro de la clase del draft 2018 de los Dolphins en firmar una extensión antes de la agencia libre sin restricciones.

El club de Miami previamente le otorgó un contrato de cinco años y $22 millones al kicker Jason Sanders, la selección de séptima ronda del equipo en 2018.

Los tight ends Mike Gesicki y Durham Smythe son los otros buenos jugadores restantes del equipo de la clase del draft 2018 que no han recibido una extensión. Ambos serán agentes libres sin restricciones en marzo.

Antes de que Baker obtuviera su nuevo contrato este domingo, el último linebacker de Miami en recibir una extensión fue Kiko Alonso, quien lo hizo por tres años y $29 millones que le garantizó $18.5 millones al firmar.

A principios de esta temporada baja, los Dolphins cambiaron al linebacker Shaq Lawson por Benardrick McKinney, a quien se le deben $ 7 millones en 2021 y $ 8.5 millones en 2022.