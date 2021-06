Xavien Howard da el paso más fuerte en su intento de conseguir más dinero de los Dolphins

El cornerback de los Miami Dolphins Xavien Howard no participó en el minicampamento obligatorio del martes, el acontecimiento más serio hasta ahora en el intento del jugador del Pro Bowl de convencer a los Dolphins para que le den más dinero.

Howard está sujeto a una multa de $93,000 si se salta los tres días del campamento obligatorio. No ha asistido a ninguno de los entrenamientos voluntarios del equipo en el último mes.

“Está bastante claro que es una situación de contrato”, dijo el entrenador en jefe Brian Flores. “Hemos hablado de ello internamente. Eso es lo que creo que es. Hemos tenido discusiones y seguiremos teniendo esas discusiones”.

A Howard le quedan cuatro años de una extensión de cinco años y $76 millones que firmó hace dos años. Debe ganar $12.1 millones de salario base esta temporada.

Howard contrató al agente David Canter el invierno pasado con la esperanza de conseguir la reestructuración de su contrato. Canter se ha acercado a los Dolphins, pero no se han comprometido, según una fuente.

Flores se negó a decir si los Dolphins accederían a la petición de Howard, pero no lo descartó.

“X es una situación única”, dijo Flores. “Recibió una extensión y ahora estamos hablando de una renegociación de una extensión. Hemos tenido muchas discusiones sobre eso. Una situación muy singular, hablar de una posible renegociación después de un año. Son conversaciones más largas. Lo entendemos.

“Después de un año, es algo que no se ha hecho antes. No digo que estemos trazando una línea en la arena. Obviamente hemos tenido muchas conversaciones y seguiremos teniéndolas y manteniéndolas internas. Nos encanta X. Es muy productivo. Es un jugador de equipo. Es un jugador importante en este equipo. Es una situación única. Queremos mantenerlo aquí”.

Existe la posibilidad de que Howard pida un intercambio, según un asociado de Howard (no su agente), pero parece poco probable que los Dolphins accedan a esa petición debido a su valor para el equipo.

En octubre pasado, el ex agente de Howard transmitió a los Dolphins que Howard estaría de acuerdo con un intercambio, aunque Howard no lo solicitó. Los Dolphins dejaron claro que no lo intercambiarían a menos que estuvieran absolutamente encantados con una propuesta, según una fuente. Arizona se consideró una posibilidad en ese momento, pero nada estuvo cerca de materializarse.

No parece que la posición de los Dolphins sobre el intercambio de Howard haya cambiado. Según una fuente, Howard está descontento por cobrar menos que el cornerback de los Dolphins Byron Jones, quien tuvo dos intercepciones la temporada pasada en comparación con las 10 de Howard.

Jones debe ganar $14 millones en salario base esta temporada, Howard $12.1 millones.

El acuerdo de Howard, de $75.2 millones, es el cuarto más alto de la NFL en valor total, por detrás de Jalen Ramsey, de los Rams ($100 millones), Marlon Humphrey, de Baltimore ($97.5 millones) y Jones ($82.5 millones).

Canter ha declinado hacer comentarios sobre Howard esta semana.

Howard tiene una carga de tope de $13.5 millones en 2021. Los Dolphins tienen $7.3 millones de espacio de tope, pero hay una manera de dar a Howard más dinero y bajar su cifra de tope esta temporada. Los Dolphins pudieran lograr eso bajando su salario base de $12 millones a $2 millones y reemplazar ese dinero perdido (y darle un aumento) a través de un bono de firma de $20 millones, que se prorratearía en cuatro años.

Así que en lugar de $13.5 millones, su cifra de tope esta temporada sería de $8.5 millones en ese escenario. Pero su cifra de tope aumentaría en $5 millones en 2022, 2023 y 2024.

La temporada pasada, Howard se convirtió en el primer jugador de la NFL con 10 intercepciones en una temporada desde Antonio Cromartie en 2007. Howard también empató a Dick Westmoreland en el récord de los Dolphins en una sola temporada, establecido en 1967.

Howard, de 27 años, se ha perdido 24 partidos en su carrera por sus lesiones y se ha sometido a múltiples procedimientos de rodilla.

Howard no es el único jugador de los Dolphins bajo contrato que quiere una extensión.

El defensive end Emmanuel Ogbah –que tuvo nueve sacks la temporada pasada– ganará $7.5 millones en el segundo año de un contrato de dos años y le gustaría una extensión, dijo el agente Drew Rosenhaus en su segmento de televisión WSVN-Fox 7 el domingo.

Pero después de saltarse el programa de entrenamiento voluntario, Ogbah asistirá al minicampamento obligatorio, dijo Rosenhaus.

Y el tight end Mike Gesicki está entrando en el último año de su contrato de novato y está abierto a firmar una extensión. Puede convertirse en agente libre en marzo próximo.

“Mencionaste a Mike y a Ogbah”, dijo Flores. “Nos encantan esos chicos. Tendremos conversaciones con sus representantes... Si podemos conseguirlos, lo haremos. Si no podemos, no podemos. Queremos mantener a todos. Lo haríamos si fuera posible”.

En otro comentario sobre los contratos, Flores dijo que está “emocionado por Jerome” Baker después de que los Dolphins le dieron al linebacker una extensión de tres años y $39 millones el domingo.

“Ha hecho un muy buen trabajo para nosotros en estos últimos dos años”, dijo Flores. “Es inteligente, es duro, es el equipo primero. Estamos contentos de recompensarlo”.

La ausencia de Howard dejó a los Dolphins con Noah Igbinoghene frente a Jones como los mejores cornerbacks del equipo, con el safety/cornerback Jason McCourty también disponible. Se espera que McCourty también compita con el novato Jevon Holland en el puesto de free safety.

Nik Needham y el ex cornerback de los Lions Justin Coleman compiten por el puesto de nickel cornerback.

FLORES SOBRE OTROS TEMAS

▪ Flores se refirió a la mejora de la salud del quarterback Tua Tagovailoa, 19 meses después de su operación de cadera: “Ha trabajado extremadamente duro, saliendo de la cadera el año pasado y preparándose para jugar tanto como el año pasado”.

“Sigue trabajando en la rehabilitación de la cadera y entrenando desde un punto de vista corporal total. Parece que está sano y que está intentando mejorar en todos los aspectos. Estamos contentos y satisfechos de dónde está”.

▪ Flores, sobre la razón por la que los Dolphins firmaron al veterano guardia/tackle Jermaine Eluemunor, quien fue titular en ocho partidos con los Patriots la temporada pasada: “Cada vez que podemos agregamos a alguien que tiene experiencia, historia como titular en múltiples posiciones; es un buen jugador.

“Añadirá competencia a la sala. Estaba emocionado por conocerlo y hablar con él. Estoy deseando salir y crear una oportunidad para competir”.

Eluemunor comenzó la temporada pasada como tackle derecho titular de los Patriots, vio acción tanto en la posición de tackle izquierdo como de tackle derecho para New England y estuvo en el campo para el 41 por ciento de los snaps ofensivos del equipo en 2020, declarando ocho juegos. Se perdió un mes con una lesión de rodilla.