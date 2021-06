Wilson y Hurns explican por qué no jugaron con los Dolphins en 2020 y su situación actual

Fue una experiencia algo surrealista: ser jugadores completamente sanos y bajo contrato –y en buena posición– y, sin embargo, nunca estar cerca de su equipo, y más bien ver todos los juegos de los Dolphins en la televisión.

Después de optar por no participar en la temporada 2020 debido a las preocupaciones en torno al impacto potencial del COVID-19 en sus familias, los receptores Albert Wilson y Allen Hurns están de vuelta, luchando por los puestos en el roster en la que quizá sea la posición más competitiva del equipo.

“Fue interesante verlo desde una perspectiva diferente”, dijo Hurns sobre ver los partidos de los Dolphins por televisión el año pasado. “Nunca hubo un momento en el que cuestionara” la decisión de no participar.

Ambos han tenido buenos momentos en el minicampamento obligatorio de los Dolphins esta semana, incluyendo una recepción de touchdown por parte de Hurns el miércoles y una ingeniosa atrapada y carrera por parte de Wilson, quien parece estar completamente sano después de lidiar con diversos problemas de salud en 2019, cuando estaba trabajando en su regreso de una importante lesión de cadera en 2018 y luchando con un tirón en el tendón de la corva en septiembre.

“Ambos están en buena forma”, dijo el entrenador de los Dolphins, Brian Flores. “Siempre hay un poco de óxido de cualquier jugador después de tener un tiempo libre, pero creo que se ven muy bien”.

Aunque la temporada 2020 se desarrolló sin que se cancelara ningún partido, Wilson, de 28 años, y Hurns, de 29, dijeron que no se arrepienten de su decisión de no jugar.

Hurns decidió no jugar debido al nacimiento de su hijo Chase el 21 de octubre; no quería poner a su familia en riesgo si él contraía COVID-19.

“Pasar tiempo con mi hijo significa todo para mí; esa es la razón por la que opté por no jugar”, dijo Hurns. “Los primeros dos meses son difíciles sin dormir. Pero al no jugar, pude ayudar. Crear ese vínculo [con Chase] significó todo para mí. Se me pasó volando”.

Wilson dijo que optó por no participar “por la incertidumbre de lo que estaba pasando y por no tener los datos de lo que estaba sucediendo en el mundo. Daba miedo lo que estaba pasando en nuestra casa [con niños pequeños]. Creo que nunca pensé que había tomado una mala decisión, incluso con el éxito que estaba teniendo la NFL. Mantengo mi decisión”.

Ambos jugadores se han vacunado.

“Las cosas son mucho más seguras”, dijo Wilson.

Hurns dijo que ver los partidos de los Dolphins por televisión la temporada pasada fue como ver a los Miami Hurricanes, su alma mater, con altos y bajos emocionales.

“Fue una gran temporada; estaba con ellos pasara lo que pasara”, dijo Hurns.

Wilson dijo que “me convertí en un estudioso del juego” viendo los partidos de los Dolphins por televisión.

Los contratos de ambos se han renovado, como si la temporada pasada no existiera, lo que significa que Wilson tiene contrato hasta el 2021 y Hurns hasta el 2022.

Wilson debe ganar $2.1 millones en salario base esta temporada –de los cuales $1 millón está garantizado– con un tope de $5.2 millones. Si no llega al equipo esta temporada, los Dolphins tendrían $3.9 millones de ahorro en el tope, con $1.3 millones en dinero muerto.

Hurns debe ganar $1.9 millones en salario base en 2021 –de los cuales $1.3 millones están garantizados– con un tope de $2.9 millones. Si es liberado antes del inicio de la temporada, los Dolphins se ahorrarían $2.5 millones contra el tope, con $433,000 en dinero muerto.

Ninguno de los dos tiene garantizado un puesto de trabajo, con 12 receptores compitiendo por lo que podrían ser seis puestos en el roster.

¿Están preocupados por el impacto que pueda tener su decisión de retirarse en su futuro en la NFL?

“No, en absoluto”, dijo Hurns.

Wilson dijo que las consecuencias financieras futuras tampoco le preocupaban. Pero admitió que no estaba a la altura físicamente en 2019, a menos de un año de la lesión de cadera.

Y después de ubicarse entre los líderes de la liga en yardas después de la recepción en el 2018, cayó al puesto 95 en esa categoría en 2019.

“No me sentí cómodo haciendo cosas ese año [2019] [pero] me siento muy bien ahora; todo mi cuerpo, incluyendo la cadera”, dijo Wilson el miércoles, dando crédito a Tua Tagovailoa por organizar sesiones de lanzamiento fuera de temporada a las que asistió regularmente.

“Siento que no hay nada que no pueda hacer ahí fuera. Es emocionante llegar a la temporada sintiéndote completamente sano y sabiendo que puedes hacer lo que quieras allá afuera”.

Wilson terminó la temporada 2019 jugando bien, cerrando con 43 recepciones para 351 yardas y cinco drops en 65 objetivos. Cuando se alineó en el slot, tuvo 35 recepciones en 48 targets para 296 yardas y un touchdown.

Ahora hay varias otras opciones de slot en el roster, encabezadas por el seleccionado de primera ronda Jaylen Waddle, quien naturalmente se espera que juegue mucho, y Lynn Bowden Jr, adquirido de Las Vegas antes de la temporada pasada.

Wilson dijo de Waddle: “Estoy emocionado por ver al chico trabajar. Me veo reflejado en él. Ver a alguien que puede trabajar el slot tan bien como yo, será muy divertido”.

Hurns también se ha visto muy bien. Tuvo algunos buenos momentos cuando lo vimos por última vez con el uniforme de los Dolphins, cerrando el 2019 con 32 recepciones para 416 yardas (un sólido promedio de 13.0) y dos touchdowns. Pero también dejó caer cinco de 61 targets y fue el 158º en la liga en YAC.

Miami también utilizó a Hurns algunas veces en el slot, y atrapó 18 de 28 targets allí para 259 yardas y un touchdown.

Aunque la temporada pasada estuvo fuera, “nunca dejé de entrenar”, dijo Hurns. “Iba a haber algo de óxido al volver, con conceptos de ruta y cosas así. Me sentí como un novato [al principio de esta primavera]”.

Pero “al estar aquí todos los días y estar con los chicos, me familiaricé rápidamente. Estar de vuelta con los chicos, competir, de eso se trata”.

Aquí hay un informe completo sobre lo ocurrido en la práctica del miércoles, incluyendo todo lo notable que hizo Tua Tagovailoa.