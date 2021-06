¿Cuáles son los últimos avances del quarterback de los Dolphins Tua Tagovailoa?

Los Dolphins comienzan las vacaciones de verano el viernes sabiendo que Tua Tagovailoa está en un mejor lugar físicamente y tiene un mayor dominio de la ofensiva que hace un año.

Y también pueden consolarse con esto: esta semana demostró que posee la fortaleza mental y la habilidad para sacudirse de una práctica de cinco intercepciones y rendir a un alto nivel un día después.

Tagovailoa dio continuidad al martes del festín de pérdidas de balón con seis pases completosde 20 o más yardas el miércoles –incluyendo un pase de touchdown de 40 yardas a Jaylen Waddle y un pase profundo a Jakeem Grant– y, lo que es igual de importante, sin una sola intercepción.

“Ha mejorado en los últimos dos días y en el transcurso de la temporada”, dijo el entrenador Brian Flores el jueves, cuando el equipo terminó su minicampamento obligatorio con un día de reuniones, una prueba de acondicionamiento y un recorrido por las nuevas instalaciones de práctica de los Dolphins en el Hard Rock Stadium.

“Hablamos al final de la temporada sobre una variedad de cosas en las que sentíamos que podía mejorar, desde el punto de vista del entrenamiento, desde el punto de vista del dominio de la ofensiva, desde el punto de vista de las lecturas y la mecánica de lanzamiento. Y realmente ha trabajado en todas ellas y ha hecho algunas mejoras”.

Físicamente, parece haber más velocidad en sus pases, un resultado de tener una base más fuerte, 19 meses después de la cirugía de cadera.

Mentalmente, parece sentirse más cómodo con la ofensiva, en parte porque ha tenido una temporada de receso para trabajar en persona con los entrenadores y compañeros de equipo, a diferencia de la temporada pasada.

Su entrenador Nick Hicks, que no trabaja para los Dolphins, “me ha ayudado a mejorar con mi fuerza”, dijo Tagovailoa. “Pero creo que muchas de las cosas fuera de eso van a ser el aspecto mental del juego”.

El ofensive lineman Jesse Davis dijo el jueves que Tagovailoa “está mostrando un gran liderazgo. Controla el huddle. Sabe lo que está haciendo. Ha hecho un gran trabajo”.

Lo único negativo del miércoles, según un informe del pool: Durante uno de los simulacros de línea de gol, Tagovailoa se fue 0 de 3 y estaba reteniendo el balón demasiado tiempo en lugar de lanzar en previsión de dónde estarían sus receptores.

Tagovailoa espera que el trabajo con su renovado grupo de apoyo en los entrenamientos de los últimos meses –y en agosto– cambie eso.

“Es muy bueno poder lanzar a todos estos chicos y conseguir una buena sincronización con las rutas a toda velocidad, comunicando lo que ven dentro de la defensa y cómo vamos a ejecutar nuestras rutas”, dijo.

A diferencia de algunos expertos con plataformas de televisión nacionales, Tagovailoa no parecía preocupado por las cinco intercepciones del martes.

“Solo estaba tratando de ser agresivo y empujar el balón hacia el campo”, dijo. “Obviamente quieres ser inteligente. Pero si hay un momento para cometer errores, ahora es el momento”.

En cuanto a los expertos, al menos 25 minutos de tiempo de televisión, en al menos cuatro programas nacionales, fueron asignados a las intercepciones de Tagovailoa en el minicampamento esta semana, con reacciones de todo tipo.

Dan Orlovsky, de ESPN, hizo un comentario interesante: “Quiero que sea más agresivo en el campo –tienen a Will Fuller, reclutaron a Jaylen Waddle– pero es importante que los entrenadores de Miami recuerden qué tipo de jugador es Tua”, dijo Orlovsky.

“No es un tirador de tres puntos. Es un tipo que te mata con el juego de dos puntos de media distancia. Y aunque todo el mundo quiere que empuje el balón a esos velocistas en el campo, y este es el momento de probarlo, no lo convirtamos en algo que no es: un tipo grande y de brazos poderosos. Es un mariscal de campo decisivo, preciso y con capacidad de selección”.

El analista de ESPN y ex ejecutivo de los Dolphins, Mike Tannenbaum, señaló que Tagovailoa lanzó un par de esas intercepciones con mal tiempo y que no sabe qué se le pidió en la práctica: “No caigo presa del pánico. Estoy preocupado porque cuando salió [de Alabama], era bajito, era lento y venía de una operación importante de cadera. Puede tener una carrera muy buena y representativa, pero va a tener que ser preciso. Tendrá que tener una gran anticipación.

“Yo no apostaría demasiado a un día de junio, pero me preocuparía. Firmaron a Jacoby Brissett y vimos el año pasado que Brian Flores no tuvo miedo de hacer un cambio cuando fue necesario”.

Louis Riddick, de ESPN, señaló que “Tua es uno de los tipos de jugadores que es mejor cuando su mente está libre y realmente utiliza su capacidad atlética y las cosas son simples para él y no le están dando demasiado en la línea de golpeo”. No conocemos la historia detrás de cada una de esas [cinco] intercepciones. Uno quiere ver que ese tipo de cosas disminuyan a medida que lleguemos a agosto y a los partidos de pretemporada”.

Tanto Pro Football Focus como un programa de estudio de NFL Network identificaron a Tagovailoa como el jugador bajo más presión esta temporada.

“El hombre, la persona, el líder, amo a Tua”, dijo el analista de CBS/NFL Network Nate Burleson.

“En cuanto a que sea el quarterback franquicia que pueda dominar durante ... 17 partidos, vamos a esperar y ver. No nos dejó boquiabiertos en su temporada de novato. Salir y lanzar cinco intercepciones, no estoy enojado con él. Quería que Tua lanzara más balones en ventanas pequeñas y ver si puede encajarlos en esos huecos. Eso es lo que es Ryan Fitzpatrick”.

Y hablando de Fitzpatrick, Tagovailoa expresó su agradecimiento esta semana por “el impacto que ha tenido en mi primer año. Las cosas que puedo tomar de él van a ser muy grandes este próximo año. De hecho, estoy muy contento de que tenga la oportunidad de ir a Washington y competir”.

Una gran enseñanza de la primera temporada de receso genuina de Tagovailoa en la NFL: está claro que está motivado a mejorar, desde organizar entrenamientos informales con sus compañeros de equipo, hasta ir a casa y estudiar la película después de varias horas de entrenamiento físico, según Hicks.

“No me gusta sentir las pérdidas”, dijo sobre lo que le motiva. “Obviamente, queremos ganar. Por eso insisto en ponerme toda esa presión”.

UMBRAL ALCANZADO

Los Dolphins han superado el umbral del 85% de vacunación de los jugadores, según confirmó una fuente. Es un logro importante, porque reduce en gran medida la posibilidad de que los jugadores de los Dolphins se pierdan partidos debido a los protocolos de COVID esta temporada.