Los Dolphins toman un descanso con incógnitas por resolver en el próximo campo de entrenamiento

El entrenador Brian Flores envió a sus jugadores de los Miami Dolphins a su mes de vacaciones antes del inicio del campo de entrenamiento a finales de julio con un mensaje:

“Mi mensaje es que se vayan de vacaciones, que se tomen este tiempo para recargarse, descansar un poco, pasar tiempo con sus familias; amigos, familiares, seres queridos”, dijo Flores el jueves. “Creo que necesitan ese equilibrio en su vida, así que ese fue mi mensaje para estos chicos esta mañana”.

Sí, pero...

“Pero al mismo tiempo, que mantengan algún tipo de condición, que entrenen. Obviamente, esto es lo que les gusta hacer, y si quieren estar en la cima de su juego cuando llegue el campo de entrenamiento, van a tener que entrenar.

“Pero creo que es un buen momento para que se alejen y se recarguen y vuelvan con mucha energía y listos para empezar”.

Este roster de jugadores debe volver recargado y listo para salir porque se enfrentan a lo que será el campo de entrenamiento más importante del periodo de Flores y Chris Grier hasta ahora.

¿Aquel primer campo de entrenamiento de 2019, el de los jugadores de un roster malo que corrían hacia el bien llamado muro de No se requiere talento? Fue el preludio de una temporada terrible intencionalmente creada.

¿El segundo campo de entrenamiento en 2020, con el roster altamente mejorado lleno de agentes libres y una clase de draft de 11 hombres? Sirvió a su propósito de preparar a los Dolphins para volver a la competitividad e incluso a contender en los playoffs hasta la última semana de la temporada.

¿El campo de entrenamiento del próximo mes? Debe servir como la puerta que el club pasa en camino a los playoffs.

No hay excusas.

Para los Dolphins de 2021, volver por fin a la postemporada tras un paréntesis de cuatro años es el objetivo. Nada más será suficiente.

Y aquí es donde informo que Flores está satisfecho con los pasos de bebé que su equipo dio esta pretemporada para prepararse para el gran salto que le espera.

“Cada año es diferente”, dijo el entrenador. “Obviamente, el año pasado no tuvimos OTAs o realmente ningún programa de temporada de receso como has mencionado. Creo que hemos sacado mucho provecho de estas OTAs y del minicampamento, solo desde el punto de vista de conocernos, de la camaradería, de la química del equipo”.

“Creo que en el campo, trabajando las técnicas y los fundamentos, cada vez que se puede entrar en el campo, trabajar con nuestro cuerpo de entrenadores o que los jugadores puedan trabajar con nuestro cuerpo de entrenadores y repasar esas técnicas y fundamentos, corregirlos, salir al campo, repetirlos y mejorarlos; creo que la repetición siempre es algo bueno”.

“Así que pudimos conseguirlo. Estoy contento con lo que hicimos en esta temporada de receso y espero que nos ayude a avanzar en el campo de entrenamiento y en los partidos de pretemporada y en la temporada”.

Así que los Dolphins están saliendo de la temporada en general con buen pie, parece.

Pero hay importantes incógnitas que deberían empezar a revelarse una vez que el equipo se reúna para el campo de entrenamiento.

¿Qué tan significativo es?

▪ Bueno, realmente no sabemos sobre el mariscal de campo.

▪ Realmente no sabemos sobre la línea ofensiva.

▪ Realmente no sabemos sobre la secundaria.

Aparte de eso, los Dolphins están preparados para un puesto en la postemporada.

Y ahora te estás rascando la cabeza porque los Dolphins han hecho un montón de trabajo para asegurarse de que tienen el quarterback adecuado. Y han gastado una tonelada de recursos en la línea ofensiva y la secundaria.

¿Cómo es posible que estas áreas estén sumidas en la incertidumbre?

Porque:

El mariscal de campo titular Tua Tagovailoa es el titular indiscutible de Miami. No habrá competencia en el campo de entrenamiento por su puesto, como anunció el gerente general Grier en enero.

Pero, ¿alguien sabe si es bueno o no?

La verdad es que Tagovailoa pudiera estar en camino de convertirse en el próximo Dan Marino de la franquicia.

O podría ser el próximo Dan McGwire.

Cualquiera que diga que está absolutamente seguro de cuál va a ser, está mintiendo, porque Tagovailoa apenas está entrando en su temporada de prueba que lo conducirá en una u otra dirección.

¿El año pasado? Año de aprendizaje. Año de crecimiento.

¿Este año? Muéstranoslo.

Según Flores, Tagovailoa ha “mejorado” en varios frentes. Esos frentes son la rapidez y la calidad con que lee la defensa y el campo, la forma en que opera la ofensiva y su acondicionamiento.

Tagovailoa también ha dejado que no haya dudas de que esta es ahora su ofensiva.

“Sí, creo que cada año adquiere un poco más de confianza”, dijo el guard Jesse Davis. “Creo que eso es lo que está mostrando. Está mostrando un gran liderazgo. Está tomando el control del grupo y sabe lo que está haciendo.

“Nos está haciendo saber que está aquí para jugar y creo que ha hecho un gran trabajo con ello”.

Pero, ¿llevará todo eso a una temporada de 30 touchdowns? ¿Se traducirá todo esto en el campo?

Eso es lo que se determinará a partir del campo de entrenamiento.

Sería bueno que Tagovailoa tuviera el beneficio de una gran línea ofensiva que le permitiera operar en 2021. Excepto que, bueno, no sabemos si esa unidad va a ser grandiosa o no.

La temporada de receso podría haber ayudado en el sentido de que los Dolphins movieron a tipos como Robert Hunt y Davis a la posición de guard y agregaron jugadores, incluyendo la selección de segunda ronda Liam Eichenberg, para jugar en la tacleada.

¿Pero es esta una unidad desagradable y disciplinada?

Eso es difícil de determinar durante un programa de temporada de receso, durante las OTAs o incluso en un minicampamento.

“No se puede evaluar a un ofensive lineman en este escenario”, dijo Flores. “No hay bull rushes, no hay speed rushes, no hay carreras, no hay contacto, así que es imposible realmente tener una buena idea de lo que es”.

Lo único que los Dolphins saben con seguridad sobre su línea ofensiva es que el campo de entrenamiento determinará quiénes son los mejores cinco o seis (para una línea desequilibrada). Y esos tipos serán el muro de Miami.

“Siempre vamos a jugar con los mejores cinco tipos y si eso resulta ser cinco novatos o cinco veteranos o dos novatos y tres veteranos; creo que siempre vamos a hacer lo que es en el mejor interés del equipo para un partido en particular para tratar de ganar ese juego”, dijo Flores.

Ahora sobre la secundaria:

Normalmente, un equipo que empata en el liderazgo de la NFL con 18 intercepciones la temporada anterior no tiene muchas preguntas sobre su secundaria. Pero la secundaria de los Dolphins es una unidad cambiante.

El safety titular Bobby McCain ya no está. El novato Jevon Holland competirá por el puesto vacante.

El puesto de nickel cornerback ocupado por Nik Needham los dos últimos años estará abierto a la competencia.

El líder en intercepciones de la NFL Xavien Howard se negó a colaborar en toda la temporada de receso por una disputa contractual. Y, obviamente, los Dolphins podrían tener que encontrar un jugador para cubrir la vacante de Howard hasta que regrese.

Así que tres de los cinco puestos en la secundaria de Miami tienen cierta incertidumbre.

“Lo bueno del football es que realmente tienes que empezar desde el [paso] uno cada año”, dijo el cornerback Byron Jones. “Tienes que empezar con los fundamentos, romper 90 grados, 45 grados, cuesta abajo, seguir el balón.

“En mi caso, me gustaría trabajar más en mi técnica y ser más técnico y no depender únicamente de mi condición atlética; y también me gustaría ser más creador de jugadas y tener más cabeza y aprovechar más oportunidades con el balón. En lugar de rechazarlos, llevar a esos chicos de vuelta a la casa como hizo [Xavien Howard] el año pasado. Esas son las cosas en las que estoy trabajando.

“Pero, como he dicho, hay que construir desde la base cada año. Esa es la parte divertida realmente”.

Todo comienza la próxima vez que los Dolphins se reúnan como equipo. En el campo de entrenamiento.