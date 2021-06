No olvide este nombre, Tony González Jr es el mejor prospecto de football de Miami

Tony González (der.) junto al jugador de la Universidad de Miami DJ Scaife Jr., en un campamento de verano. Cortesía

No es usual que un niño de 13 años destaque en equipos donde juegan mucho mayores que se encuentran a las puertas de entrar en la universidad, mucho menos en un deporte tan fuerte como el Football Americano. Cuando eso ocurre es muy probable que estemos en presencia de una futura estrellas

Ese es el caso del nativo de Miami Antonio “Tony” González, quien juega en el equipo de Belen Jesuit Preparatory School, pese a que apenas acaba de terminar el octavo grado.

El deporte le corre por las venas ya que el muchacho es nieto del legendario boxeador Roberto “Mano de Piedra” Durán, aunque reconoce que no el boxeo no es lo suyo, aunque siendo nieto de Durán se puede pensar que tiene la derecha prohibida.

“Me gusta mucho el béisbol y lo practico, pero mucho más el Football, qué es el deporte que juego desde pequeño y me encanta”, dijo González. “En verdad el boxeo no me gusta mucho. Soy nieto de Durán, pero nunca he boxeado, así que no sé si pego o no”.

Desde los 5 años juega Football y apoyado siempre por su padre del mismo nombre inició su andadura en este deporte con Kendall Hammocks y luego con el Kendall Boys and Girls Club, con el que ganó hace dos años el Super Bowl de la ciudad. Desde entoces sobresale más que nada por su forma de leer el juego.

“Creo que mi mayor fortaleza es la inteligencia para jugar este juego”, comentó el jugador escolar. “La cual me permite viendo la formación del rival anticiparme a la jugada. Además me ayuda mi agilidad y mi fuerza natural. Este verano voy a empezar a hacer pesas y a trabajar en fortalecer más mi cuerpo”.

Sus entrenadores del equipo Varsity en Belén, Don Chaney y Héctor Rodríguez, están encantados con él y son los que han visto que tiene condiciones para jugar de guard titular en el equipo de la escuela junto a jugadores de High School.

“En verdad hay cierto temor a las lesiones, pero se trata de ser precavido y asumir el reto”, dijo su padre González Sr. “Desde los 7 años ha jugado siempre con niños mayores y su técnica unida a su entrenamiento constante hace que tenga ventaja, lo cual le da sentido de seguridad y ha aprendido a jugar evitando asumir riesgos innecesarios para no lesionarse”.

Tony, quien mide 6.0’ y pesa 225 libras, en estos momentos ya está ranqueado como uno de los mejores de la nación en su posición, pese a su corta edad y este verano estuvo participando con el entrenador Manny Díaz en el campamento de la Universidad de Miami.

“Como deportista quiero jugar por alguna universidad, si es la UM mejor, y luego veremos si valgo para la NFL”, indicó González Jr. a quien también le gustaría terminar una carrera universitaria. “Me veo en las dos: 50 y 50. Me imagino jugando en la NFL y a la vez me veo como abogado o médico”.

Hablando con el muchacho se nota su madurez y una fortaleza mental impropia de su edad y no faltarán las universidades que llamen a su puerta, ya se verá si al final termina en la NFL ya que para él y su familia los estudios son lo más importante.