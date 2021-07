Estalla la bomba en los Dolphins: cornerback estrella pide al equipo un intercambio

El cornerback de los Dolphins Xavien Howard con 10 intercepciones fue el mejor de la NFL en ese deptartamento la pasada temporada. AP

Los Dolphins se la prometían felices este martes 28 de julio en el inicio de su campo de entrenamiento, cuando de pronto estalló la primera bomba.

El cornerback Xavien Howard, después de presentarse en la mañana en el nuevo complejo de entrenamiento, sacó un comunicado a la noche declarando que había solicitado un intercambio.

“No me siento valorado ni respetado por los Dolphins”, dijo Howard. “Al igual que ellos pueden adoptar un enfoque de negocio primero, yo también. Por eso quiero dejar en claro que no estoy contento y he solicitado un intercambio”.

Existía la duda de si Howard se presentaría al campo de entrenamiento, después de saltarse las prácticas voluntarias al estar enfadado por no haber llegado a un acuerdo contractual con la franquicia de Miami, a la que pidió un aumento de salario, tras una gran temporada en la que fue líder en intercepciones con 10.

Howard firmó un contrato con los Dolphins por $75 millones por cinco años en el 2019, pero después de dos años no es el CB mejor pagado en la NFL, como entonces, sino el sexto. El tema se agudiza porque otro cornerback de Miami gana más que él.

“Soy uno de los mejores esquineros de la NFL, y los datos respaldan esa afirmación”, comentó el CB All-Pro. “Sin embargo, soy el segundo esquinero mejor pagado de mi propio equipo, y ni siquiera estoy cerca”.

El tema es que el CB Byron Jones firmó la pasada temporada en la agencia libre un contrato por cinco años y $82.5 millones.

La situación está enquistada por $8 millones de diferencia y tal vez pueda tener solución si el equipo le paga $12 millones del contrato no garantizado; siempre que entienda que las formas son las correctas y tal vez este comunicado ha tensado definitivamente la cuerda.

“Mi agente David Canter y yo nunca solicitamos un nuevo contrato. Trabajamos con los Dolphins para buscar más dinero garantizado en un acuerdo en que ganaran ambas partes”, expresó Howard. “Pero los Dolphins rechazaron toda nuestra propuesta y no siento que la organización me haya tratado de buena fe”.

El destacado jugador de los Dolphins seleccionado en el Draft 2016, quiso dejar clara su postura al final del comunicado.

“Hasta que ocurra ese intercambio, estoy aquí para que no me multen y me manejaré como lo hacen los profesionales”, sentenció Howard.

De no haberse presentado, el jugador habría sido multado con $50,000 diarios y su entrenador Brian Flores se mostró feliz de tenerlo de vuelta.

“Es un gran jugador”, dijo Flores. “Estoy emocionado de trabajar con él”.

Pero eso está por ver y no faltarán equipos que quieran sus servicios.

Para los Dolphins sería una pérdida sensible, pues como dijo Jerome Baker es uno de sus pilares en la defensa.

“Estábamos todos entusiasmados con su asistencia”, señaló Baker. “Es un tipo clave en nuestra defensa. Un gran tipo con quien estar. Feliz de verlo de regreso”.