La línea ofensiva de los Dolphins demostró ante los Falcons que puede ser una muralla

Normalmente no aparecen en las estadísticas, no se llevan grandes titulares y sus nombres apenas son conocidos; sin embargo, tienen muchísimo que ver cuando un equipo se lleva la victoria. El único reconocimiento que reciben es que entonces su quarterback les invita a comer, que no es poco.

Nos referimos a la línea ofensiva, esa que tiene la función de iniciar la jugada de ataque y de proteger principalmente al quarterback para que la jugada tenga éxito.

En los Dolphins ha sido una de las peores líneas en los últimos años; sin embargo a partir de esta temporada esa tendencia pudiera cambiar.

Tuvo problemas la semana pasada contra los Bears, y esta línea necesitaba demostrar esta semana que está creciendo como unidad, y así lo hizo. No fue necesario que fuera una pared de ladrillos delante de Tagovailoa, ni una motoniveladora para los corredores, pero el sí demostró que está cerca de convertirse en ambas cosas.

El sábado 21 de agosto en el triunfo 37-17 del equipo de Miami en el Hard Rock Stadium, en el segundo partido de pretemporada, se pudo ver una destacada actuación de los tres quarterbacks y hasta los running backs consiguieron brillar ante su público.

El QB titular Tua Tagovailoa dio una verdadera exhibición en todos los sentidos,tanto lanzando potentes pases largos, cortos y medios, como jugando con los corredores para terminar consiguiendo 183 yardas y un touchdown, abandonando el juego al terminar el segundo cuarto con su equipo ganando 14-3,

Su suplente Jacoby Bissett también lució bien con un TD y 99 yardas dejando el juego con ventaja de los delfines 30-3. El último TD lo consiguió el QB Rein Sinnett.

Y por tierra sus corredores consiguieron 136 yardas, destacando Malcom Brown (43), Gerrid Doaks (30) y Myles Gaskin (27).

Pero, ¿quienes hicieron esto posible?

Y no es que el trabajo de la semana con el coordinador ofensivo no sea importante, pero sin dudas se debe mencionar algunos nombres propios, de estos cinco jugadores: centro, tackles ofensivos derecho e izquierdo y guards, derecho e izquierdo. Aunque los tight ends tiene también parte de responsabilidad en la línea ofensiva, quedarán para otro análisis.

Austin Jackson, Solomon Kindley, Michael Deiter, Robert Hunt y Jesse Davis comenzaron el juego para Miami de izquierda a derecha. Liam Eichenberg entró al juego para reemplazar a Davis como tackle derecho en el segundo cuarto con los otros cuatro titulares todavía en su lugar.

El offensive tackle Austin Jackson se reivindicó de lo ocurrido en el primer ensayo en Chicago y fue el hombre que esperaba el entrenador Brian Flores con una sólida actuación.

El tackle Liam Eichenberg, quien no jugó la semana pasada después de trabajar principalmente como guardia izquierdo, lo hizo muy bien por la derecha y pudiera ganarse el puesto.

El guard Solomon Kindley también estuvo muy sólido en su puesto y aunque no es una sorpresa si es una excelente noticia. Greg Little, quien llegó en días pasados es un gran refuerzo, pero por ahora está en la recámara.

El centro Michael Deiter mejoró respecto al primer juego y sigue siendo la primera opción al puesto esta temporada.

Robert Hunt impresionó con una buena actuación y se espera mucho de él esta temporada.

Y Jesse Davis cumplió en los minutos que estuvo sobre la cancha.

Este finde semana llega el último juego de la pretemporada, más que nada dedicado a ver los jugadores que pueden quedarse y los que tendrán que irse. La hora de la verdad llega este 12 de septiembre cuando los Dolphins se enfrenten a los Falcons en el primer juego de ka campaña 2021.