Los Dolphins no aclaran posible interés en Watson, pero Flores sí ratifica apoyo a Tua

Cuando le preguntaron varias veces sobre el apoyo de los Dolphins a Tua Tagovailoa a raíz del interés del equipo en el quarterback de los Texans de Houston Deshaun Watson, el entrenador Brian Flores una vez más respaldó públicamente a su jugador de segundo año.

Antes de que los Dolphins practicaran el miércoles por la tarde, Flores habló con los reporteros quienes le cuestionaron sobre un informe de ESPN que decía que él se dirigió a los jugadores y al personal en una reunión del equipo el martes y les dijo que Tagovailoa es “nuestro quarterback’’.

Flores se negó a abordar la veracidad del informe, pero agregó: “Diré que Tua es nuestro quarterback’’.

Cuando le comentaron más tarde si Tagovailoa sería el abridor de la Semana 1 donde los Dolphins enfrentarán a los Patriots de New England el 12 de septiembre, Flores respondió: “Sí. No sé si puedo ser más claro. No sé cuántas veces, no sé cuánto más claro puedo ser aquí. Tua es nuestro titular. ¿Necesito decirlo de nuevo?

Las continuas interrogantes sobre el soporte de los Dolphins a Tagovailoa surgen cuando el Miami Herald, junto con otras publicaciones, informó sobre el interés mostrado por el club en Watson, quien pidió un intercambio, pero no ha practicado mucho mientras la policía de Houston y el FBI investigan las acusaciones contra él por conducta sexual inapropiada.

La disponibilidad de Watson para jugar en la temporada 2021 está en duda: 22 mujeres lo han acusado de conducta sexual inapropiada y hay 10 denuncias penales en camino.

No se han presentado cargos y la NFL aún tiene que suspender a Watson o colocarlo en una lista de jugadores exentos del comisionado. El gerente general de los Texans, Nick Caserio, habló con los reporteros de Houston el miércoles y no se comprometió con ninguna resolución sobre la situación del quarterback.

Pro Football Talk informó el martes que el propietario de los Dolphins, Stephen Ross, “realmente quiere” a Watson, un jugador que ha asistido al Pro Bowl en tres ocasiones.

Una fuente de la liga dijo que el informe era inexacto y agregó que Ross tenía fe en Tagovailoa y no está forzando las decisiones del equipo.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Después de la práctica del miércoles, Tagovailoa expresó que el apoyo público de Flores a él “significa mucho porque viene del entrenador del equipo. El apoyo que tengo de él y del club significa mucho. Pero yo me concentro en prepararme con mis compañeros para la próxima semana’’.

“Soy uno de esos tipos que no tiene cable. No puedo encender mi televisor y ver lo que reportan en las noticias“, agregó Tagovailoa.

“Sé que las redes sociales son un gran problema, pero en realidad solo escucho sobre esas cosas de mis agentes ... o si el entrenador [Flores] habla conmigo sobre ello. Así es como descubro gran parte de lo que está sucediendo’’

Tagovailoa agregó que habla “casi todos los días” con Flores, aunque no sobre un tema en particular, y que no lo ha hecho con Ross fuera de después de un partido de football.

“Es nuestro quarterback”, señaló el linebacker Elandon Roberts. “Y como Tua apoya a cada uno de sus compañeros de equipo, nosotros lo apoyamos a él”.

Aunque el apoyo público de Tagovailoa por parte de Flores y otros no necesariamente disipa los informes sobre el interés de los Dolphins en Watson, le brinda impulso al desarrollo de Tagovailoa que entra en su segunda campaña.

Tuvo un buen desempeño en los entrenamientos y dos juegos de pretemporada y se cree que mejorará mucho después de su año de novato donde tuvo marca de 6-3 como titular, pero fue enviado a la banca en dos partidos.

Parte del crecimiento de Tagovailoa no solo ha estado en su juego, sino en que asumió más un papel de liderazgo. La reafirmación y el apoyo de Tagovailoa como titular del equipo de Flores y otros el miércoles promueve esa noción.

“Creo que la confianza que tenga, el poder ser yo mismo con los muchachos y no obligarme a ser alguien que no soy me ayudará a crecer como jugador’’, aseguró Tagovailoa.