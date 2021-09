¿Por qué la línea ofensiva de los Dolphins genera mucho optimismo este año?

Cuando Greg Mancz fue cambiado de los Ravens a los Dolphins hace poco más de una semana, estaba dejando un espacio establecido en la línea ofensiva de Baltimore.

Entre los titulares proyectados en ese equipo hay una combinación de tres jugadores que estuvieron en el Pro Bowl y más de 20 años de experiencia.

En Miami, Mancz, de 29 años, es la figura de más renombre de un grupo joven que solo tiene otro jugador mayor de 25 años, Jesse Davis.

Aunque la mayoría de los nueve offensive linemen que formaron la lista inicial de 53 hombres son bastante inexpertos, sí imponen respeto (cinco fueron seleccionados en las primeras tres rondas del draft de la NFL) y han dejado una buena impresión en Mancz.

“Lo primero que noté es lo mucho que se divierten en la práctica”, expresó Mancz.

“Son jóvenes, emocionados y llenos de energía. Vengo de un equipo con muchos veteranos. Aquí se siente una vibra diferente. Estoy emocionado de descubrir cómo encajo, dónde encajo y cómo puedo ayudar’’.

Después de agotar todas las opciones en la temporada baja para mejorar el equipo, los Dolphins están nuevamente listos para ingresar a la venidera campaña con una línea ofensiva muy joven.

Si bien se contrató a jugadores consagrados como Matt Skura y DJ Fluker para ofrecer competencia, ninguno sobrevivió a los titulares que regresaron al equipo.

Fluker fue liberado temprano en el campo de entrenamiento y Skura fue uno de los cortes finales en la lista de 53 jugadores. Eso dejó un elenco de titulares de segundo año y solo un jugador con más de 16 aperturas en su carrera como Davis.

A pesar de los problemas que tuvo en el 2020, y en ocasiones durante el verano, los Dolphins pueden sentirse más alentados por la continuidad de sus offensive linemen que regresan.

Esta unidad se ubicó en la parte abajo de la tabla de la NFL en 2020 en el Pass Block Win Rate y en el Run Block Win Rate de ESPN, que mide las métricas mide la frecuencia con la que los offensive linemen sostienen sus bloqueos de pase durante al menos 2,5 segundos.

Pero según el sistema de clasificación de Football Outsiders que evalúa la continuidad de la línea ofensiva, solo seis equipos en la NFL estuvieron mejores que los Dolphins en 2020.

La línea ofensiva ahora no se verá muy diferente a la de 2020, aunque habrá nuevas caras en algunos lugares.

Austin Jackson volverá a jugar como left tackle luego de comenzar 12 juegos como novato.

Aunque no se ha hecho oficial, parece que Solomon Kindley, quien abrió 13 partidos como right guard como novato, superó en el duelo a Liam Eichenberg para la titularidad como left guard.

Después de iniciar 15 encuentros como left guard como novato hace dos temporadas y ninguno en 2020, Michael Deiter ha resurgido como el center titular del equipo.

Robert Hunt se ha aclimatado muy bien pasando de right guard a right tackle. Y Davis, quien empezó 15 juegos en varias posiciones, está afianzado como right tackle.

Eichenberg, quien pasó un tiempo como left guard y right tackle en el campo de entrenamiento, parece ser el principal suplente. Mancz y Greg Little, un jugador reclutado en la segunda ronda del draft y que adquirido en un canje con los Panthers de Carolina en agosto, son opciones experimentadas desde el banco.

Y Robert Jones es una pieza de desarrollo prometedora que fue uno de los dos novatos no reclutados para formar parte del roster.

La unidad tuvo sus problemas a veces en los entrenamiento con tantos cambios, pero mejoró a medida que pasaba el tiempo. Deiter reconoció la importancia de la unidad para el éxito del equipo.

“Será muy importante”, expresó Deiter.

“Quiero decir que no puedes tener grandes jugadores habilidosos, un gran quarterback y luego una una línea ofenisva que no puede ayudar. Tenemos que ser un grupo que haga el trabajo y nos ayude a sobresalir. Eso comienza con consistencia, jugando con inteligencia, buena técnica y todo eso. Solo tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para que esta ofensiva funcione y no seamos nosotros la que la detenga’’.

La línea ofensiva también vio una reorganización dentro de las filas de los entrenadores.

El técnico de los Dolphins, Brian Flores, eligió a Lemuel Jeanpierre para entrenar a la línea ofensiva. Es el cuarto que ocupa ese puesto en menos de tres temporadas.

Como un jugador que fue offensive linemen, los jugadores han tomado muy bien la diligencia y pasión de Jeanpierre, de 34 años.