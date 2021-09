¿Qué pasa realmente con la línea defensiva de los Miami Dolphins esta temporada 2021?

El defensive end Christian Wilkins (94) y el linebacker Jaelan Phillips (15), de los Dolphins, felicitan al defensive back Brandon Jones (29) tras su sack al quarterback de los Raiders Derek Carr (4) el 26 de septiembre de 2021, en Las Vegas. AP

Sin duda alguna la línea defensiva de los Dolphins era su punto fuerte para esta temporada, sobre todo después de lo visto la pasada campaña, en la que terminaron sextos en toda la NFL en puntos permitidos.

En la misma están varios de los mejores defensores de la liga, como los cornerback Xavien Howards y Byron Jones, el linebacker Jerome Baker, el safety Eric Rowe y el DE Emmanuel Ogbah entre otros. Además buenos jugadores como el otro DE Christian Wilkins, los LB Elandon Robers y Andrew Van Ginkel, y el safety Brandon Jones.

Pero este inicio de la temporada 2021 la línea defensiva, aunque no ha estado mal, no se está comportando como se esperaba, esperando que ganara juegos.

Ante los Patriots en el debut de Miami fue cuando mejor estuvo, permitiendo 16 puntos (un TD y 3 FG). Luego ante los Bills estuvo horrible, tragándose 35 puntos (¡7 TD!). Y posteriormente falló en el juegos decisivo ante los Raiders le hicieron 31 puntos (3TD y 3 FG), y no pudiendo parar al equipo de Las Vegas en el tiempo extra.

Cierto es que la ofensiva ha ayudado muy poco y eso ha provocado un mayor desgaste, pero eso es solo una excusa. La línea de ataque de Miami no ha sido nada buena en estos dos últimos años y su defensa ha brillado.

Los delfines se encuentran ahora en el puesto 23 después de tres semanas con un balance de 1-2 y los dos últimos equipos a los que se ha enfrentado han superado la barrera de los 30 puntos, por lo que hay motivos para encender las alarmas, ahora que está a tiempo.

El entrenador Brian Flores ha comentado que necesita hacer un mejor trabajo y poner a sus hombres en una mejor posición, tomando lo que hay y ejecutar mejor.

La defensa de los Dolphins es ahora la peor de la liga en el tercer down, cuando el año pasado era la primera. No está cerrando bien la línea de pases, la presión sobre el quarterback rival no es tan asfixiante, para obligarlo así a hacer malos pases y así aumentar las opciones de intercepciones.

“Básicamente se trata de que los oponentes simplemente están haciendo más jugadas”, comentó Flores.

Por contra, la defensa terrestre es más fuerte, aunque ante los Raiders no lo fuese tanto.

La buena noticia es que los problemas ya se han detectado y el equipo cuenta con un buen material humano para corregirlo. Durante esta semana ha trabajado en ello en el Baptist Health Training Complex y se espera que este domingo 3 de octubre ante los Colts en el Hard Rock Stadium la defensa saque la cara.

La ofensiva volverá a estar guiada por el quarterback Jacoby Brissett, mientras Tua Tagovailoa se recupera de su fractura de costilla. Se espera que después de enfrentar a los Buccaneers, la semana 5, los Dolphins saquen a Tua de la lista de inhabilitados y lo activen para el juego contra los Jaguars el 17 de octubre.

Mientras Brissett tratará de hacerlo lo mejor posible y guiar a Miami a su segunda victoria para equilibrar la balanza 2-2, para ello es crucial que hagan mejores llamadas de jugadas y poder dar más descanso a la defensa.

Flores no se confía de los Colts (0-3) y espera aplicarse para poder salir airosos el domingo ante un equipo que conoce muy bien a Brissett.

“Este es un buen equipo. Es un muy buen equipo que ha jugado contra equipos duros en todos los partidos”, dijo Flores. “Al final del día, hay algunas cosas que pueden sacar de eso, pero todo se reduce a la ejecución. Esto es un juego de equipo”.

Esta historia fue publicada originalmente el 30 de septiembre de 2021 5:40 pm.