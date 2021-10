El entrenador de los Dolphins sabe que tiene que hacer cambios para salvar la temporada

El entrenador de los Dolphins, Brian Flores, observa disgustado el tercer cuarto del juego contra los Colts el domingo 3 de octubre de 2021 en Miami Gardens, Florida. AP

Tras la dolorosa derrota ante los Colts, la tercera al hilo, el entrenador de los Dolphins Brian Flores dijo todo falló y que tal vez tenía que hacer algunos cambios importantes.

“Aún estamos evaluando todo: ofensiva, defensa, equipos especiales, nuestra operación, la forma en que practicamos. Tiene que ser mejor. Tenemos que hacer básicamente todo mejor”, dijo Flores. “No espero ningún cambio total, si eso es lo que está preguntando. Todavía estamos en el proceso de evaluación, no espere ningún cambio total”.

La buena noticia es el regreso de su quarterback titular Tua Tagovailoa para el juego contra los Jaguars el 17 de octubre, después de perderse tres juegos por fractura de costillas, los tres que ha perdido Miami, que ahora se encuentra en segundo puesto de su división con 1-3, el mismo balance que los Patriots y los Jets.

Tua no jugará este domingo ante los Buccaneers, pero luego espera entrenar fuerte para estar listo para el encuentro en Londres la semana 6.

Posiblemente Tagovailoa se encuentre con otro center, luego de que el titular Michael Deiter fue enviado a la lista de reserva de lesionados antes de la derrota del domingo 27-17 contra los Colts, en la que el sustituto Greg Mancz no lució bien. Pro Football Focus reveló que los delfines estarían contratando al centro Austin Reiter, del equipo de práctica de los Saints.

La ofensiva de los Dolphins es hoy una de las peores de la NFL, con el 5to peor ataque terrestre y el 3er peor ataque aéreo de la liga.

Se esperaba esta temporada una mejora ostensible de la línea ofensiva, pero de momento esto no se ha visto. Cierto que ha perdido al center Ted Karras y el gard Ereck Flowers, pero no es excusa.

Tal vez las jugadas programadas no son las correctas, lo cual se complica al ser llamadas por tres coordinadores ofensivos, lo cierto es que no se están ejecutando correctamente. Tal vez las jugadas de las prácticas no se llevan al juego.

“Realmente es por falta de concentración, de enfoque. Creo que si hiciéramos un mejor trabajo con eso, creo que terminaríamos más unidades a la defensiva y obtendríamos mejores jugadas de las patadas”, indicó el entrenador. “Me gusta la forma en que nos estamos preparando, pero no se está traduciendo. Creo que no lo estamos ejecutando”.

Para colmo la línea defensiva ha flaqueado y por ahora parece peor, tras la marcha de alguno de sus puntales como Kyle Van Noy, Shaq Lawson si la ha debilitado y para colmo no han aparecido las intercepciones milagrosas de Xavien Howard y Byron Jones, quien salió lesionado el domingo.

También el WR William Fuller V, quien tiene un dedo roto.

“Fuller estará fuera al menos esta semana. Seguimos realizando algunas pruebas para ver qué tan rápido puede regresar”, comentó Flores. “Pero definitivamente está fuera esta semana. Byron es más día a día. Veremos cómo va y si puede practicar el miércoles “.

El quarterback suplente Jacoby Brissett no estado muy bien en los últimos tres juegos como titular, pero aún así saldrá el domingo en Tampa Bay para enfrentarse al rey de los QB: Tom Brady,

“Definitivamente hubo algunas oportunidades perdidas y tenemos que aprovecharlas. Teníamos un par de chicos desmarcados, necesitamos hacer un mejor trabajo y crear jugadas explosivas”, expresó Flores. “Continuaremos entrenando y creando situaciones en las que podamos hacer eso”.

Además los jugadores de los Dolphins deben intentar ser más disciplinados, las faltas ante los Colts costaron bastante, dando la impresión que no se juega con el mismo fundamento del año pasado.

“Estoy haciendo exactamente lo mismo que el año pasado, pero cada año es diferente, cada equipo es diferente y tengo que encontrar una forma diferente de entrenarlo para que seamos mejores”, analizó el coach. “Se supone que debes retomar justo donde lo dejaste, a pesar de que es una nueva lista, un nuevo calendario, nuevos elementos”.