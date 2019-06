Policía de Río quiere que Neymar testifique sobre acusación

Tite, técnico de la selección de Brasil, patea un balón durante una sesión de entrenamiento en el complejo conocido como Granja Comary con miras a la Copa America, en Teresópolis, en las afueras de Río de Janeiro, Brasil, el domingo 2 de junio de 2019. Foto: AP

La división de ciberdelitos de la policía de Río de Janeiro quiere que Neymar testifique acerca de un video que publicó con mensajes e imágenes presuntamente intercambiados con la mujer que lo acusa ahora de violarla en un hotel de París.

No se ha definido una fecha para el posible interrogatorio policial a Neymar.

Paulo Sartori, investigador de la división policial, confirmó a The Associated Press que dos de sus agentes visitaron el lunes el complejo de entrenamientos de la selección brasileña, que se prepara para la Copa América.

La pesquisa sobre la violación es realizada de forma separada por la policía estatal de Sao Paulo.

Después de que surgieron los primeros reportes de la acusación el sábado, Neymar publicó en Instagram un video de siete minutos en el que niega cualquier acto indebido. El futbolista muestra mensajes e imágenes que habría intercambiado con su acusadora.

Asimismo, aparecieron imágenes de la mujer no identificada, algunas con partes borrosas por tratarse de contenido sexual.

Ninguno de los dos policías mencionados por Sartori habló con la prensa.

Vinicius Rodrigues, portavoz de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), indicó que ese organismo ha sugerido que se posponga el testimonio de Neymar ante la policía de Río.

Brasil disputará un amistoso contra Catar este miércoles y otro ante Honduras el domingo. Inaugura la Copa América el 14 de junio, ante Bolivia en Sao Paulo.

La mujer dijo el viernes a la policía de Sao Paulo que Neymar la violó el 15 de mayo a las 8:20 de la noche en el hotel Sofitel Paris Arc du Triomphe.

El lunes, más temprano, una vocera de Instagram comentó que la red social había retirado el video que difundió Neymar, por considerar que infringía sus reglas.

El padre y agente de Neymar dijo que el jugador no debería lamentar el haber difundido el video, incluso si ello implicaba el riesgo de que se le acuse de revelar imágenes de una conversación privada.

“Prefiero un delito de internet que un delito de violación”, dijo Neymar da Silva Santos a TV Band. “Él preservó su imagen, su nombre. Necesitaba defenderse rápido. Es mejor ser veraz y mostrar lo que ocurrió. Sabíamos del chantaje, pero no del descaro para ir a la policía en una situación como ésta”.

Santos insistió en que Neymar cayó en una trampa tendida por la mujer. Agregó que el jugador notó que algo raro pasaba durante el segundo día del encuentro con la mujer en París.

“Ella quería que él fuera otra vez al hotel. Él fue y se quedó por 10 minutos. Vio un teléfono celular colocado contra un muro, mientras la pila se cargaba, pero notó entonces que estaba grabando video. Ella envió un mensaje para decir que tenía ese video. Lo atacó, él saltó a la cama y trató de serenarla. Le pidió que no provocara un caos”, dijo Neymar padre.

“Luego de tranquilizarla, él se marchó del hotel y pidió el pasaje para que ella volviera (a Brasil). Neymar trató también de grabar la conversación pero no pudo. Tras ese segundo día, no charlaron. Ella envió después los mensajes amenazantes”.

El padre de Neymar y la vocera del jugador, Day Crespo, dicen desconocer cuándo hablará el futbolista con la policía.

Davi Tangerino, abogado del jugador, afirmó que Neymar conversará con las autoridades cuando los investigadores lo consideren conveniente.

“Se dará pronto la vuelta a la página en este incidente”, confió Tangerino.

Yasmin Abdalla, abogada de la denunciante, no respondió a una solicitud de comentarios.

Y el lunes por la noche, surgieron más dudas sobre la versión de la acusadora.

El abogado José Edgard da Cunha Bueno Filho dijo en una entrevista con TV Globo que dejó el caso antes de que se presentaran los cargos de violación, porque tenía desacuerdos con la acusadora de Neymar.

Un documento del despacho del abogado, mostrado por la cadena brasileña, señala que el motivo para que se rompiera el convenio con la acusadora fue que cambió sus acusaciones iniciales, de agresión sexual a violación.

La acusación contra Neymar fue el tema dominante durante la conferencia de prensa que ofreció el lunes Tite, el seleccionador brasileño.

Fue la primera reunión del técnico con los medios desde que se reveló la acusación. Dieciocho de las 25 preguntas versaron sobre Neymar.

"Sé que éste es un asunto personal y que se requiere tiempo para que la gente pueda juzgar los hechos. Yo no me permitiré juzgar los hechos", indicó el timonel de la Verdeamarela. “Lo que puedo decirles es que he estado con Neymar por tres años y en cuestiones personales, entre él y yo, es leal y sincero”.

Edu Gaspar, exjugador y actual coordinador de la selección brasileña, confirmó que un investigador de la policía visitó el sábado el complejo de prácticas conocido como Granja Comary, en las afueras de Río de Janeiro, donde entrena la Canarinha, a fin de obtener información sobre el caso.

“Lo primero que hice fue buscar ayuda legal”, dijo Gaspar. “La idea es que la ayuda legal está aquí para resolver el caso lo más pronto posible a fin de que el deportista llegue a la Copa América con la cabeza fría”.

Gaspar añadió el lunes que Neymar podrá dejar la concentración y ausentarse de partidos de la selección cada vez que lo requiera. La Copa América se disputará del 14 de junio al 7 de julio.

“La sugerencia fue que él se encuentre disponible el mayor tiempo posible para atender las peticiones (de la policía)”, concluyó Gaspar.

Los dos agentes de la división de ciberdelitos en Río se marcharon 15 minutos después de la conferencia de prensa.