México remonta y vence a Venezuela en partido amistoso

Raúl Jiménez, de la selección de México, realiza un disparo, tapado por Roberto Rosales, de Venezuela, durante un partido amistoso realizado el miércoles 5 de junio de 2019 en Atlanta Foto: AP

Con tantos de Roberto Alvarado, Rodolfo Pizarro y Andrés Guardado, México se sobrepuso a varias ausencias y remontó para derrotar 3-1 a Venezuela el miércoles, en un partido de preparación para ambos equipos rumbo a torneos regionales.

Jhon Murillo adelantó a los sudamericanos con un golazo a los 18 minutos, pero Alvarado niveló a los 32. Pizarro le dio la vuelta a los 53 y Guardado sentenció la victoria mexicana a los 75.

Alvarado y Pizarro son dos de las nuevas caras de México, que logró el triunfo a pesar de la ausencia de numerosos jugadores que fueron titulares apenas el año pasado durante el Mundial de Rusia. Por diversos motivos, el Tri no pudo contar con Javier “Chicharito” Hernández, Giovani Dos Santos, Carlos Vela, Hirving Lozano, Jesús Corona, Héctor Herrera y Miguel Layún.

“Hay que aprovechar las oportunidades que se presentan para los que no hemos tenido tanta oportunidad en el pasado, veo que el ‘Profe’ (Martino) le quiere dar oportunidad a los jóvenes y nosotros tenemos que aprovecharlas”, dijo Pizarro a la cadena Univisión. “Estoy contento y agradecido porque desde el día uno me dio toda la confianza y eso me ha ayudado mucho para seguir creciendo”.

Esas ausencias podrían aumentar, porque Edson Álvarez, otro jugador mundialista, salió lesionado a los 30 minutos por un golpe en la rodilla derecha, articulación que le causó molestias en la parte final del torneo Clausura mexicano y lo forzó a perderse toda la liguilla por el título.

México no ha dado un reporte sobre la gravedad de la lesión.

“Parece que tenemos una maldición para las lesiones, se han ido varios jugadores por lesión y no me quiero precipitar, esperemos que sea algo leve porque es un jugador que ha sido importante para nosotros”, dijo el capitán Andrés Guardado a Televisa. “Hoy mostramos el trabajo que se ha hecho, especialmente con la salida de balón. Ojalá sigamos mejorando”.

El equipo mexicano, que además tiene entre algodones a Carlos Salcedo, Marco Fabián y José Iván Rodríguez, se prepara para encarar la Copa de Oro, donde debuta el próximo 15 de junio ante Cuba.

México disputará un partido de preparación más el domingo, ante Ecuador. Encarará luego la Copa de Oro, donde forma parte del Grupo A junto a Cuba, Canadá y Martinica.

Venezuela también disputará otro amistoso ese día, frente a Estados Unidos, antes de arrancar su participación en la próxima Copa América, donde debuta el 15 de junio contra Perú en un choque por el Grupo A, que comparte con Bolivia y Brasil.

Para México fue el tercer triunfo en igual número de encuentros desde que el entrenador argentino Gerardo Martino tomó el puesto en enero pasado. En marzo, los mexicanos superaron 3-1 a Chile y 4-2 a Paraguay.

El triunfo fue especial para Martino porque se dio en el Mercedes Benz Stadium, donde apenas en diciembre pasado logró el título de la MLS con el Atlanta United.

México monopolizó el control de la pelota desde el arranque y propuso un fútbol vertical que generó peligro a los seis minutos, cuando Jesús Gallardo quedó frente al arco pero no supo definir adecuadamente.

El primer disparo a puerta de los venezolanos encontró las redes a los 18. Murillo aprovechó un titubeo en la marca de Gallardo y sacó un disparo largo por el costado derecho que sorprendió al arquero Jonathan Orozco y se incrustó el ángulo derecho de la portería azteca.

México encontró el empate a los 32, cuando Pizarro robó una pelota en el área y Alvarado tomó el rebote antes de ejecutar un potente disparo que entró por el centro del arco. El Tri tomó la delantera en el arranque de la segunda parte, con un contraataque en que Gallardo entró al área por el costado izquierdo y le mandó un buen pase a Pizarro, quien anotó con un tiro suave de pierna derecha.

La diferencia se amplió cuando Guardado, quien entró como sustituto en la segunda mitad, aprovechó un centro por derecha y realizó un disparo rasante de pierna izquierda que entró pegado al poste del portero Wuilker Fariñez.