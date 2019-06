Detienen a Platini en investigación por el Mundial de 2022

En esta imagen de archivo, tomada el 22 de febrero de 2014, el entonces presidente de la UEFA Michel Platini llega a una conferencia de prensa en Niza, Francia. AP Foto

La policía francesa detuvo el martes a Michel Platini para interrogarlo como parte de la pesquisa sobre si la corrupción incidió en la sorpresiva decisión de otorgar la sede del Mundial de 2022 a Qatar.

Representantes del exastro francés del fútbol negaron que haya incurrido en ilícito alguno. Aseguraron que está “absolutamente confiado en el futuro” y que no tiene “nada que reprocharse”.

Fueron interrogadas también el martes dos personas que tuvieron una cercana relación con el expresidente francés Nicolas Sarkozy, lo que puso un aderezo político a una investigación sobre la polémica decisión de realizar el máximo certamen del fútbol mundial en un país ubicado en medio del desierto y con un calor tan intenso en junio y julio que el Mundial debió cambiarse eventualmente de fecha, a noviembre y diciembre.

Platini presidía la UEFA, por lo que era el principal representante europeo en el comité de la FIFA que seleccionó a Qatar en 2010.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

La votación secreta y a puerta cerrada causó estupor entre muchos, también por la falta de tradición futbolística en la nación del golfo pérsico. Qatar ha inyectado miles de millones de dólares al deporte más popular del mundo y tenía los medios para financiar la construcción de estadios nuevos.

Platini, de 63 años, quedó bajo custodia luego de ser citado para que acudiera a una oficina de la policía francesa para el combate de la corrupción y de los delitos financieros en las afueras de París, dijo un funcionario judicial a The Associated Press, confirmando un reporte publicado en internet por el sitio noticioso Mediapart.

El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no tenía autorización para discutir públicamente la investigación en curso.

Las autoridades francesas no anunciaron cargo alguno contra la leyenda del fútbol francés ni dijeron exactamente qué le habían solicitado. Podría ser retenido para interrogatorios hasta por 48 horas. Después de ese periodo, las autoridades podrían liberarlo o acusarlo formalmente.

Se trata del vuelco más reciente en una serie de escándalos que han derribado a decenas de altos jerarcas de la FIFA y de otras organizaciones rectoras del fútbol, por delitos que incluyen compra de votos, actos de corrupción y sobornos.

Se sabe que los fiscales franceses investigan una serie de candidaturas exitosas para organizar grandes sucesos deportivos, incluido el Mundial de 2018, otorgado a Rusia, los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio en 2020 y los mundiales de atletismo.

Qatar venció al favorito Estados Unidos por 14 votos contra ocho, cuando la FIFA eligió la sede mundialista de 2022.

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien presidió la votación, ha acusado a Platini de incumplir un “pacto secreto de caballeros” para otorgar el torneo a Estados Unidos tras reunirse con Sarkozy, quien era entonces el mandatario francés.

Representantes de Platini han dicho que el excapitán de la selección francesa fue detenido por “razones técnicas”. Su abogado, William Bourdon, explicó que, al tenerlo bajo custodia, los investigadores de la policía garantizan que tanto él como los testigos no puedan conversar entre ellos para ponerse de acuerdo sobre sus testimonios.

Las autoridades también detuvieron el martes a Sophie Dion, que fungió como asesora de deportes de Sarkozy durante su presidencia, agregó el funcionario judicial. Dion fue liberada por la noche.

Claude Gueant, exsecretario general del Palacio del Elíseo con Sarkozy, fue también interrogado por los investigadores como testigo, pero no fue arrestado.

Antes, las autoridades francesas habían interrogado también a Blatter.

En noviembre de 2010, antes de la votación de la FIFA, Sarkozy fue anfitrión de un encuentro en el que participaron Platini y el entonces príncipe heredero y actual emir de Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.

Al-Thani es también dueño del club francés París Saint-Germain, a cuyos partidos suele asistir Sariozy.

Durante mucho tiempo, Platini ha insistido en que esa reunión no influyó en su voto por Qatar, emitido menos de dos semanas después.

“Sarkozy nunca me pidió votar por Qatar, pero yo sabía lo que iba a ser bueno”, contó a la AP en 2015. Pero en la misma entrevista, reconoció que “podría haber comentado” a dirigentes estadounidenses su intención de votar por la candidatura de Estados Unidos.

Durante una entrevista también en 2015 con Financial Times, Blatter dijo que antes de la votación Platini le comentó: “Ya no estoy en tu bando porque el jefe del Estado me ha dicho que deberíamos considerar la situación de Francia”.

La FIFA no emitió comentarios sobre la detención de Platini. Afirmó que la organización ha asumido el “pleno compromiso de cooperar con las autoridades”.

Como futbolista, Platini fue uno de los mejores de la historia, un volante creativo que encendía el desempeño de su club y de su selección. Ayudó a que Francia llegara a las semifinales mundialistas en 1982 y 1986, y a la conquista de la Eurocopa de Naciones de 1984.

Jugó también para los clubes franceses Nancy y Saint-Etienne, antes de emigrar a la Juventus de Italia. Ganó tres veces el Balón de Oro como integrante de la Juve, de 1983 a 1985.

Tanto Platini como Blatter debieron dejar sus altos puestos en el fútbol en 2015. La FIFA suspendió a Platini por irregularidades financieras relacionadas con un pago de dos millones de dólares que Blatter autorizó. Esa suspensión expira en octubre.