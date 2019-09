La FIFA trata de apagar el escándalo por los votos del premio The Best

El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, habla el lunes tras ganar el premio FIFA “The Best” al mejor jugador de la última temporada. AFP/Getty Images

Tras la salida a la luz pública este miércoles varios casos de supuestos votos adulterados en el premio The Best, la FIFA a tenido que salir a dar explicaciones para aclarar lo sucedido para acallar el escándalo, sin embargo no ha podido evitar que la duda siga en el aire.

Resulta que el capitán de Nicaragua Juan Barrera y el seleccionador de Sudán Zdravko Lugarisic, han declarado que el voto publicado no se corresponde con el que ellos emitieron.

Mientras la Federación de Egipto se quejaba porque los votos emitidos por el astro nacional Mohamed Salah no contaron para el premio.

Barrera comentó a través de su cuenta de Twitter que ni siquiera votó al premio.

“No Vote por los premios #The Best2019 cualquier información sobre mi voto es falso , gracias”, puso en la red social el capitán nica.

Su actual equipo, el Real Estelí, confirmó posteriormente sus palabras en un comunicado.

“El jugador del Real Estelí FC y capitán de la Selección Nacional de Nicaragua Juan Ramón Barrera, hace del conocimiento de la opinión pública que en ningún momento fue parte del proceso de votación para The Best y que reafirma su posición de que él no emitió voto alguno a favor de ningún jugador”, reza el texto.

Según recoge la web de la FIFA, Barrera habría votado por Lionel Messi en primer lugar, Cristiano Ronaldo en segundo y Sadio Mané en tercero.

En tanto el entrenador de la selección de Sudán declaró al periódico italiano Tuttosport que su voto fue cambiado.

“Voté a Salah, pero mi voto se lo dieron a Messi”, dijo Lugarisic.

Según la web de FIFA el seleccionador votó a Messi, Virgil Van Dijk y Sadio Mané en ese orden.

La FIFA aclaró este jueves la causa por la que los votos de Egipto no contaron.

“Se observó que las firmas en los formularios de votación estaban en mayúsculas y, por lo tanto, no parecían válidas [no auténticas]. Los formularios de votación tampoco fueron firmados por el secretario general, lo cual es obligatorio “.

FIFA comentó que Egipto “recibió dos recordatorios para que presentase los formularios apropiadamente firmados para el 19 de agosto”, pero el reclamo cayó en saco roto después de que los directivos de la federación renunciaran tras el fracaso en la Copa Africana.

El órgano rector del fútbol mundial también respondió a las acusaciones de cambio de votos afirmando que examinó las boletas de papel presentadas tanto por Nicaragua como por Sudán, y las mismas estaban “firmadas y confirmadas con el sello oficial” de las respectivas federaciones.

Estos tres casos corresponden solo a los que lo han hecho público su desacuerdo con las votaciones por lo que existe la posibilidad de que pudiera haber otras que no han querido pronunciarse.

Si bien en el caso de Egipto se puede achacar a cierta negligencia y diligencia por ambas partes en el caso de Nicaragua y Sudán no está nada claro y todo indica que fueron las federaciones las que cambiaron el voto.

Si esto ocurre con capitanes y seleccionadores, que se puede esperar del voto popular. Al menos se ha sembrado la duda y de cierto modo una mancha lamentablemente ha salpicado este premio, aunque esto no quiera decir que Messi no lo ganase merecidamente.