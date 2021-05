Argentina sigue su escalada de contagios con la Copa América a la vista

Leer más

El seleccionador de Estados Unidos Gregg Berhalter dio a conocer la lista definitiva para jugar la Copa Oro y Liga de Naciones de la Concacaf para luego participar en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, donde podría haber algunos cambios.

No fue nada fácil elegir a sus 23 jugadores, incluso sabiendo que no tenía que reservar a ninguno para los Juegos Olímpicos, ya que EEUU no se clasificó.